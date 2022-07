La course du Premier ministre britannique 2022 est hantée par Maggie Thatcher

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Le fantôme de Margaret Thatcher hante la course à la tête de la Grande-Bretagne, alors que les deux prétendants rivalisent pour convaincre les électeurs conservateurs qu’ils ont le courage, l’intégrité de la Dame de fer, pour sauver le pays de l’inflation, de la récession et de la gauche, et pour tenir tête à une Russie belliciste.

Ce n’est pas un hasard si la ministre des Affaires étrangères Liz Truss et l’ancien chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak cherchent l’inspiration dans un passé plus lointain.

Personne ne se compare ces jours-ci à Boris Johnson sortant, qui part en disgrâce au ralenti, après que ses propres législateurs ont conclu qu’il n’était pas apte à occuper ce poste.

Truss et Sunak servent ou ont servi dans le gouvernement de Johnson en tant que ministres de premier plan, bien que tous deux disent que la Grande-Bretagne a maintenant besoin d’idées audacieuses, d’une «réforme radicale» et d’une nouvelle direction.

Qui blâmer ? Le Parti conservateur est au pouvoir depuis 12 ans.

C’est Rishi Sunak contre Liz Truss pour le leader britannique; Boris Johnson dit: “Hasta la vista, bébé!”

Alors que Johnson aspirait à ressembler à Winston Churchill – même en écrivant un livre sur lui, à des critiques médiocres – le duo en compétition pour lui succéder semble vouloir faire revivre l’ère Thatcher, lorsque sa croyance dans les marchés libres et un petit État a transformé la Grande-Bretagne d’après-guerre.

Peu importe si les électeurs conservateurs d’aujourd’hui se souviennent vraiment des années Thatcher avec précision – les impôts exorbitants, même après les coupes; la flambée des taux d’intérêt ; la récession brutale ; la flambée du chômage ; les grèves, le démantèlement des syndicats.

Comme Ronald Reagan pour les républicains aux États-Unis, pour les conservateurs britanniques, Thatcher est une icône, ses échecs effacés au fil du temps, ses succès multiples dans la mémoire.

Il est essentiel qu’il ne s’agisse pas d’élections générales, mais d’une sélection par les quelque 200 000 membres cotisants du Parti conservateur, qui sont plus âgés, plus blancs et plus riches que le pays dans son ensemble.

Ben Harris-Quinney, directeur de Conservative Grassroots, un réseau de membres du parti, a déclaré que « quiconque est perçu comme plus conservateur ou de droite gagnera probablement. Et invoquer Margaret Thatcher est une façon de le faire.

Comment sera choisi le prochain Premier ministre britannique

Les électeurs pourraient oublier qu’il a fallu deux mandats à Thatcher – de 1979 à 1990 – pour amener la Grande-Bretagne là où elle voulait qu’elle aille. Et puis sa fête s’est retournée contre elle, comme ils l’ont fait Johnson, servant maintenant comme une sorte de gardien d’été au 10 Downing Street, jusqu’à ce que Truss ou Sunak soit nommé son successeur début septembre.

Dans sa candidature, Sunak a été le plus catégorique pour revendiquer le manteau de fer.

Il s’est engagé dans le journal Daily Telegraph : « Je serai l’héritier de Margaret Thatcher », prêt à inaugurer un « ensemble radical de réformes » pour libérer la croissance.

“Mes valeurs sont thatchériennes”, a juré Sunak. « Je crois au travail acharné, à la famille et à l’intégrité. Je suis un Thatchérien, je me présente en tant que Thatchérien et je gouvernerai en tant que Thatchérien.

Au cas où les gens n’auraient pas reçu ce mémo, Sunak a choisi la ville de Grantham pour prononcer un discours la semaine dernière devant les fidèles du parti. C’est à Grantham que Thatcher, la fille d’un épicier, a grandi.

Les partisans de Truss disent que Rishi n’est pas Maggie. Ils affirment que c’est Truss qui a le laiton pour lutter contre l’inflation (qui dépasse maintenant 9 % ici) avec des milliards de réductions d’impôts (et plus d’emprunts).

Sunak s’oppose aux réductions d’impôts, du moins jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée.

John Redwood, ancien conseiller politique de Thatcher qui soutient désormais Truss, tweeté“Une visite à Grantham ne fera pas de Rishi Sunak un Thatchérien.”

Séquoia a écrit, « Les députés conservateurs ne seront pas dupes. Ils ont aimé les importantes réductions d’impôts de Margaret, la propriété plus large, les affaires et la croissance favorables. Liz proposera des versions modernes de politiques qui fonctionnent.

Quel avenir pour Boris Johnson ? Des livres, des chroniques, des discours, un retour ?

Bill Cash, une législatrice conservatrice qui soutient Truss, a déclaré qu’elle était une véritable représentante “de l’inspiration Thatcher en action aujourd’hui”.

Cash a ajouté que sur l’Ukraine et la Russie, Truss “a fait preuve d’une action décisive et courageuse, menant du front, tout comme Thatcher l’a fait sur l’Alliance atlantique, et avec le même genre d’esprit des Malouines”.

Thatcher a envoyé l’armée, la marine et l’aviation en action contre l’Argentine en 1982 pour reprendre les Malouines, un territoire dépendant de la Grande-Bretagne dans l’Atlantique sud.

Lorsque Truss s’est présenté à un débat télévisé à la direction ce mois-ci vêtu d’une veste noire et d’un chemisier blanc à nœud lavallière qui ressemblait étrangement à la tenue de Thatcher lors d’une émission électorale de 1979, les médias sociaux ont débordé de images côte à côte.

Truss elle-même a minimisé les comparaisons – et a suggéré qu’il y avait une odeur de sexisme dans de telles remarques. “Il est assez frustrant que les femmes politiques soient toujours comparées à Margaret Thatcher”, a-t-elle déclaré à GB News.

Interrogée par la BBC sur le fait de se modeler sur Thatcher, Truss a répondu: “Je suis ma propre personne.”

Quand Truss était une enfant vivant en Écosse, elle a assisté à des manifestations avec ses parents de gauche scandant « Maggie, Maggie, Maggie, oot, oot, oot » – out, out, out.

Bien que Thatcher soit finalement sorti au moment où Truss est venu à embrasser le conservatisme, elle maintenant – comme tous les conservateurs en règle – se proclame une «grande admiratrice de Mme Thatcher».

Le gouvernement zombie de Boris Johnson pourrait encore avoir un peu de vie

Truss a particulièrement loué la volonté de Thatcher de “défier la pensée de groupe” sur l’économie.

“Il y avait 364 économistes qui se sont opposés au plan de Mme Thatcher, et ce que nous faisons en ce moment, la politique économique actuelle ne fournit pas la croissance économique dont nous avons besoin”, a-t-elle déclaré au Mail dimanche, suggérant qu’elle était l’audacieuse. une.

Lorsqu’on lui a demandé lundi lors de leur premier débat en tête-à-tête quel conseil elle donnerait à son adversaire, Truss a déclaré: “La chose sur laquelle je pense que vous devriez travailler est de prendre plus de risques et d’être plus audacieux.”

Truss dit qu’en tant que leader, elle réduirait 36 ​​milliards de dollars d’impôts, à payer par emprunt.

Sunak l’a critiquée pour avoir promu “l’économie fantastique des promesses non financées”. Il dit qu’il serait “immoral” de réduire les impôts maintenant, alors que le Trésor devrait rembourser l’énorme dette covid, qui pèsera sur les générations futures.

John Campbell, un biographe de Thatcher, a déclaré qu’il n’était pas surprenant que les deux candidats « tentent de faire appel à l’héritage de Thatcher » car le Parti conservateur la considère comme « une grande dirigeante couronnée de succès de la dernière génération, non seulement dans ce que elle l’a fait pour le pays, sans doute, mais aussi avec succès aux élections. C’était une personnalité énorme qui a dominé et changé le paysage politique pendant une génération ou plus.

Il a dit qu’en termes de politique, Sunak avait une meilleure prétention que Truss à être un thatchérien.

“Thatcher était un grand partisan de l’équilibre entre les livres et l’argent sain”, a déclaré Campbell. « Bien qu’on se souvienne d’elle pour ses réductions d’impôts, cela n’est pas arrivé tout de suite. Elle a d’abord redressé l’économie, il y a eu le fameux budget de 1981 qui a augmenté les impôts. Après avoir redressé l’économie, ce n’est que vers la fin de la meilleure partie de 10 ans que sa chancelière a commencé à réduire les impôts.

Certains anciens ministres Thatcher ont déclaré qu’ils ne soutiendraient pas les plans fiscaux de Truss comme moyen de freiner l’inflation – en effet, cela semble être l’opinion de nombreux économistes. Bien que Truss ait noté que l’économiste libertaire Patrick Minford, qui a déjà été conseillé par Thatcher, est dans son coin.

David Young, un ministre du Cabinet sous Thatcher, a écrit dans le Telegraph que les deux candidats peuvent prétendre être l’héritier légitime : « Rishi, un entrepreneur très prospère, épouse le côté orthodoxe de Margaret, mais beaucoup suggéreraient que le Trésor n’a pas servi la nation bien au cours de la dernière décennie. Liz offre la vision entrepreneuriale, suggérant des solutions peu orthodoxes qui pourraient bien être la réponse.

Harris-Quinney, du réseau local, a crédité Truss d’être “plus capable de capturer ce ton” associé à Thatcher. “Cela pourrait bien la mener à travers la course à la direction vers le poste de Premier ministre”, a-t-il déclaré.

Mais il a ajouté que les candidats invitent “le problème de ne pas répondre aux attentes, si vous placez la barre à Margaret Thatcher”.