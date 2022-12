La course du Japon se poursuit en rallye contre l’Espagne

AL RAYYAN, Qatar – Le Japon a organisé un retour héroïque contre l’Espagne pour gagner 2-1 et réserver sa place en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

L’Espagne a mené grâce au premier but d’Alvaro Morata, mais le Japon, qui n’a pas pu réussir un tir cadré en première mi-temps, a renversé la situation peu après la pause avec deux buts pendant une période effrénée de trois minutes grâce au remplaçant à la mi-temps Ritsu Doan, puis Ao Tanaka.

Le but de Tanaka a été initialement exclu après que le ballon ait été jugé épuisé avant la réduction de Kaoru Mitoma, mais VAR a annulé la décision et a donné au Japon les trois points dont il avait besoin pour être sûr d’une place dans les huitièmes de finale.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. La course spéciale du Japon continue

Le Japon a annoncé il y a quatre ans qu’il n’était pas en mesure d’affronter des poids lourds à la Coupe du monde alors qu’il avait failli éliminer la Belgique en huitièmes de finale, mais ce qu’il a déjà fait au Qatar est quelque chose de spécial.

Groupe E généraliste O ré L GD STP 1 – Japon 3 2 0 1 +1 6 2 – Espagne 3 1 1 1 +6 4 3 – Allemagne 3 1 1 1 +1 4 4 – Costa Rica 3 1 0 2 -8 3 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Bien qu’il ait été tiré au sort dans un groupe difficile, il y avait une confiance tranquille à la maison quant à ce que l’équipe de Hajime Moriyasu pourrait être en mesure de réaliser. Très peu se seraient attendus à dominer le groupe E en battant à la fois l’Allemagne et l’Espagne. Ce qui est encore plus remarquable, c’est que le Japon a perdu un but dans les deux matchs et a riposté – un avertissement à toute équipe à laquelle ils sont confrontés lors des huitièmes de finale qu’ils ne sont jamais hors d’un concours.

Depuis sa qualification pour sa première Coupe du monde en 1998, le Japon n’a jamais atteint les quarts de finale, mais il a déjà montré ici que tout est possible, à commencer par un match à élimination directe contre la Croatie lundi.

La boucle est également bouclée pour Moriyasu, qui a disputé un match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Irak au Qatar en 1993, qui est devenu connu sous le nom de “tragédie de Doha” après que le Japon a concédé un égaliseur de temps d’arrêt pour leur refuser une apparition au tournoi de 1994.

Ce résultat apaisera sûrement ce souvenir douloureux pour Moriyasu alors que son équipe poursuit une course improbable au Qatar.

Le Japon est en route pour les huitièmes de finale après avoir battu l’Espagne et l’Allemagne lors de la phase de groupes. David Ramos – FIFA/FIFA via Getty Images

2. Les difficultés de l’Espagne sont-elles une bénédiction ?

Après avoir démoli le Costa Rica 7-0 lors du match d’ouverture de la phase de groupes, semblant à l’aise pour de grands sorts contre l’Allemagne, puis prenant rapidement les devants contre le Japon, il est presque incroyable que pendant une période de la seconde mi-temps, l’Espagne soit sortie.

Le rallye du Japon avec deux buts en trois minutes au début de la seconde période – combiné avec le Costa Rica prenant une avance improbable contre l’Allemagne – a signifié que l’Espagne est tombée à la troisième place du groupe E et face à une sortie anticipée.

L’entraîneur espagnol Luis Enrique doit remercier Kai Havertz d’avoir tourné le match contre le Costa Rica en faveur de l’Allemagne, mais ce sera une inquiétude que lorsque La Roja cherchaient désespérément un but, ils avaient l’air édentés.

Le bonus pour l’Espagne est que terminer deuxième de son groupe signifie qu’elle évite l’équipe la plus difficile du tirage au sort, qui comprend déjà l’Argentine et probablement le Brésil. Gagner le groupe aurait probablement signifié un affrontement en quart de finale avec le Brésil, mais maintenant la route de l’Espagne comprend le Maroc au deuxième tour, peut-être le Portugal en quarts de finale et peut-être la France ou l’Angleterre en demi-finale.

Cependant, rien de tout cela n’aura d’importance si l’Espagne continue à jouer comme elle l’a fait en seconde période – erreurs en défense et boiterie en attaque – car si elle fait cela, elle n’ira pas très loin du tout.

3. Morata plaide mais la profondeur d’attaque est un problème

Alvaro Morata a donné son premier départ de la Coupe du monde et a remboursé Luis Enrique avec une tête de marque du centre précis de Cesar Azpilicueta, mais ce qui a suivi était beaucoup de possession et pas grand-chose d’autre.

En première mi-temps, Rodri (115) et Pau Torres (109) ont effectué plus de passes que le Japon dans son ensemble (89), mais comme c’est parfois le cas avec l’Espagne, cela ne signifiait vraiment rien et pour les sorts du jeu, il semblait presque qu’ils voulaient terminer deuxième du groupe.

Morata a maintenant trois buts au Qatar – à égalité avec Kylian Mbappe, Marcus Rashford, Cody Gakpo et Enner Valencia dans la course Golden Boot – et a fait de solides arguments pour commencer contre le Maroc. Cependant, le choisir dès le départ laisserait Luis Enrique sans option directe sur le banc si les choses commençaient à mal tourner. Alors que l’Espagne poursuivait un but contre le Japon, Marco Asensio, Ferran Torres et Ansu Fati sont tous entrés, mais ils ont eu du mal à avoir un impact significatif.

En fin de compte, l’Espagne a eu la chance que le Costa Rica n’ait pas pu résister à l’Allemagne, mais ils ont rarement dérangé le gardien japonais Shuichi Gonda en seconde période.

Notes des joueurs

Espagne: Unai Simon 5, Cesar Azpilicueta 6, Alejandro Balde 6, Pau Torres 6, Rodri 5, Sergio Busquets 6, Gavi 6, Pedri 6, Dani Olmo 5, Nico Williams 5, Alvaro Morata 7.

Sous-titres : Dani Carvajal 6, Marco Asensio 6, Ferran Torres 6, Ansu Fati 6, Jordi Alba 6.

Japon: Shuichi Gonda 7, Shogo Taniguchi 7, Kou Itakura 7, Maya Yoshida 7, Yuto Nagatomo 5, Hidemasa Morita 7, Junya Ito 7, Ao Tanaka 7, Takefusa Kubo 5, Daichi Kamada 7, Daizen Maeda 7.

Sous-titres : Kaoru Mitoma 8, Ritsu Doan 8, Takuma Asano 6, Wataru Endo 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Ritsu Doan, Japon.

A changé le jeu lorsqu’il est entré en jeu à la mi-temps, d’abord avec un but spectaculaire, puis avec le centre qui a mené au vainqueur du Japon.

PIRE : Unai Simon, Espagne.

A donné le ballon pour le premier but du Japon en essayant de jouer par l’arrière.

Faits saillants et moments marquants

Si ce ballon était exclu, l’Allemagne passerait en huitièmes de finale 😱 pic.twitter.com/PcceKn0AIW — ESPN FC (@ESPNFC) 1 décembre 2022

Découvrez la répartition d’ESPN sur les raisons pour lesquelles VAR a accordé au Japon le but décisif après que le ballon ait semblé sortir.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’entraîneur japonais Hajime Moriyasu, sur la victoire : “Nous avons joué contre l’Espagne, l’une des meilleures équipes du monde et nous savions avant le match que cela allait être très dur et difficile, et en effet ça l’a été”, a déclaré Moriyasu dont l’équipe a perdu contre le Costa Rica lors de son deuxième match en Qatar.

“Les joueurs ont encaissé un but, mais ils ont persisté et dans des circonstances très difficiles, ils ont très bien réussi.”

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique à TVE, sur le résultat : “C’est le football, j’ai beaucoup d’expérience dans le football, j’ai tout vu, tout le bien et tout le mal. Détendez-vous, essayez de faire la différence avec les remplacements, nous mettons plus d’attaquants mais c’est difficile de trouver des espaces contre un adversaire qui défend comme le Japon.

“On va faire notre deuil ce soir. Il n’y a rien à fêter, on passe en deuxième, mais ça doit être un avertissement, pour se rendre compte que ça va arriver. Si on a la chance d’aller de l’avant contre le Maroc, ça va arriver Nous devons être un peu plus convaincants dans les moments où nous sommes sous pression.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– La possession de 18% du Japon contre l’Espagne est la plus faible de toutes les équipes lors d’un match de Coupe du monde depuis 1966.

– Le Japon est la deuxième équipe à battre l’Espagne et l’Allemagne en une seule Coupe du monde, rejoignant l’équipe autrichienne de 1978.

Suivant

Espagne: Lundi, face au Maroc, vainqueur du Groupe D, en huitièmes de finale. C’est la deuxième Coupe du monde consécutive que les deux voisins géographiques s’affrontent, avec La Roja et les Lions de l’Atlas qui ont fait match nul 2-2 en 2018 en phase de groupes.

Japon: En tant que vainqueurs du Groupe E, les Samurai Blue affronteront lundi la Croatie, deuxième du Groupe D.