La course du greffier du comté de McHenry oppose le titulaire, challenger au cours des élections passées – Shaw Local

Le titulaire Joe Tirio, un républicain, a affronté la démocrate Mary Mahady pour la course du greffier du comté de McHenry, un rôle qui comprend également le bureau du greffier du comté.

À 23 h 40, avec le courrier, le jour du scrutin et les votes anticipés comptés, Tirio devançait Mahady.

Tirio était en tête avec 59 118 voix, soit 55,1% des voix, contre 48 190 voix pour Mahady. Aucun bulletin de vote postal provisoire ou tardif n’a été inclus.

Alors que les deux faisaient campagne, Mahaday a critiqué le bilan de Tirio en tant que greffier supervisant les élections tandis que le titulaire vantait ses succès au pouvoir, notamment en remplissant une promesse de campagne antérieure de fusionner les bureaux du greffier et du greffier.

Il a contesté la caractérisation de Mahady des problèmes avec ces élections passées.

En tant que greffier, Tirio a été le surveillant de six élections. Le Northwest Herald a identifié des erreurs de scrutin lors de trois élections pendant le mandat de Tirio, y compris des bulletins de vote mal imprimés, une erreur qui a conduit à un premier décompte des voix et une décision de la Cour suprême de l’Illinois selon laquelle Tirio a commis une erreur en rejetant une question de vote du canton de McHenry.

Avant la primaire de juin, les démocrates ont critiqué Tirio pour les changements de bureau de vote, puis une lettre envoyée à environ 75 électeurs qui ne mentionnait pas le Parti libertaire. Le Parti libertaire n’a pas organisé de courses compétitives en juin.

Tirio, de Woodstock, s’est présenté au poste de flûte à bec en 2016 sur une plate-forme combinant les deux bureaux. Il a été élu à ce siège combiné de greffier et de greffier en 2018, exécutant les deux séparément jusqu’en 2020, date à laquelle les bureaux ont officiellement fusionné.

Mahady, de McHenry, a d’abord remporté le rôle d’évaluateur du canton de McHenry il y a trois élections. Dans ce rôle, elle a évalué 25 000 parcelles dans le canton, a déclaré Mahady.

En tant que commis et archiviste, Mahady a déclaré que ses priorités seraient de s’assurer que le personnel est bien formé, de s’assurer que les juges électoraux savent ce qu’ils doivent faire et de mettre à jour le site Web pour qu’il soit plus convivial.