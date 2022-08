La course du gouverneur du Michigan pourrait coûter 100 millions de dollars alors que la famille DeVos dépense des millions pour évincer le gouverneur Whitmer

La riche famille DeVos verse des millions de dollars dans son réseau politique établi de longue date pour aider le candidat républicain Tudor Dixon à dépasser la gouverneure démocrate du Michigan Gretchen Whitmer dans ce qui pourrait être l’une des courses les plus chères des élections de mi-mandat de 2022.

Les archives de l’État montrent que depuis le début du mois de mai, les membres de la famille DeVos ont versé plus de 4 millions de dollars à des groupes extérieurs qui ont soit soutenu Dixon, soit fustigé Whitmer. Ce total énorme comprend 1 million de dollars par les membres de la famille DeVos vers Michigan Families United, un super PAC pro-Dixon qui a dépensé plus de 2,5 millions de dollars en publicités diffusées et câblées dans le primaire, selon les données d’AdImpact.

La famille DeVos a une valeur nette d’au moins 2 milliards de dollars, selon Forbés, et a travaillé pour influencer la politique du Michigan pendant des décennies. Michigan Families United n’a pas renvoyé de demandes répétées de commentaires.

La famille a fait fortune après que feu Richard DeVos Sr. a cofondé la société de marketing à plusieurs niveaux Amway. Son fils Doug DeVos est maintenant coprésident du conseil d’administration d’Amway. Le frère de Doug, Dick DeVos, était président d’Amway avant de se présenter au poste de gouverneur du Michigan en 2006 et a perdu face à Jennifer Granholm, qui est devenue plus tard secrétaire aux transports du président Joe Biden. Dick DeVos est marié à l’ancienne secrétaire à l’éducation de Trump, Betsy DeVos.

Le Michigan Freedom Fund et le Michigan Freedom Network, tous deux liés à la famille DeVos, ont récemment diffusé des publicités Facebook visant Whitmer, selon les archives publicitaires du géant des médias sociaux.

Maeve Coyle, porte-parole de la campagne de Whitmer, a déchiré l’alliance de Dixon avec la famille DeVos dans une déclaration à CNBC.

“Tudor Dixon a été soutenue par des intérêts particuliers et des millions de la famille DeVos parce qu’elle soutient leur programme dangereux de démantèlement de l’éducation publique et de détournement de centaines de millions de dollars de financement des écoles publiques du Michigan”, a déclaré Coyle. Elle a ajouté que Whitmer a conduit l’État à “réaliser des investissements historiques dans l’éducation de la maternelle à la 12e année, à combler le déficit de financement des écoles et à mettre 170 000 Michiganders sur la voie de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle sans frais de scolarité – sans augmenter les impôts”.

Les représentants de Betsy et Dick DeVos, Dixon, le Michigan Freedom Fund et le Michigan Freedom Network n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires.

Le Michigan Freedom Fund, une organisation à but non lucratif 501(c)(4), diffuse des publicités contre Whitmer depuis qu’elle est devenue gouverneure en 2018, y compris aussi récemment que ce mois-ci où le groupe a lié son alliance à Biden et à l’économie de l’État. Greg McNeilly, qui a été un proche conseiller politique de la famille DeVos pendant plus d’une décennie, a présidé l’organisation jusqu’à cette année. McNeilly, qui était également le directeur de campagne de Dick DeVos pour sa candidature ratée au poste de gouverneur en 2006, est maintenant PDG de la société d’investissement Windquest Group, fondée par DeVos. L’association ne divulgue pas publiquement ses donateurs.

Le Michigan Freedom Network, un comité d’action politique affilié à l’organisation à but non lucratif, a collecté plus de 75 000 $ rien qu’en juin auprès des membres de la famille DeVos. Le PAC a lancé un Facebook anti-Whitmer un d ce mois-là qui disait “Il est temps de virer ce putain de gouverneur.”

Les stratèges politiques du Michigan disent que les efforts de la famille DeVos dans la primaire ne sont que le début et que leur coffre de guerre politique pourrait donner à Dixon un coup de pouce nécessaire dans la campagne des élections générales cet automne pour rendre la course suffisamment proche pour qu’elle puisse éventuellement provoquer un bouleversement, ce qui pourrait avoir un impact sur les courses de haut en bas du scrutin dans l’État.

“Ils ne font que s’échauffer”, a déclaré Mark Brewer, stratège démocrate de l’État et ancien président du Parti démocrate du Michigan, à CNBC dans une interview. Brewer s’attend à ce que la famille DeVos dépense entre 10 et 30 millions de dollars pour soutenir Dixon.

La course s’annonce comme l’un des combats de mi-parcours les plus chers à ce jour.

“Je soupçonne que nous allons voir une vraie bataille ici”, a déclaré Brewer. “Whitmer et ses alliés, y compris l’Association des gouverneurs démocrates et le mouvement ouvrier, devraient absolument être inquiets.” La DGA a annoncé précédemment qu’elle prévoyait de réserver 23 millions de dollars de temps de publicité télévisée pour Support Whitmer dans la lutte pour les élections générales.

Jeff Timmer, ancien directeur exécutif du Parti républicain du Michigan, a déclaré que l’élection générale du gouverneur pourrait coûter entre 75 et 100 millions de dollars maintenant que les DeVos apportent tout leur soutien à Dixon. “Leur argent, et les autres qu’ils peuvent rassembler, a le potentiel de maintenir la course Dixon-Whitmer proche que (a) Dixon pourrait bouleverser et (b) empêcher l’effondrement du vote négatif du GOP”, a-t-il déclaré.

Les données d’AdImpact montrent que plus de 58 millions de dollars de publicités ont été réservées jusqu’à présent pour les élections générales du gouverneur du Michigan. Les groupes soutenus par la famille DeVos n’ont pas encore réservé de temps d’antenne pour l’automne, mais devraient ajouter à ces achats publicitaires.

Put Michigan First, un groupe qui est étiqueté sur un dossier de la Commission électorale fédérale en tant qu’organisme à but non lucratif, a réservé plus de 20 millions de dollars en publicités diffusées et câblées pour soutenir Whitmer, avec des spots commençant ce mois-ci. L’une des premières publicités du groupe depuis la primaire vise la position anti-avortement de Dixon. Dixon a suggéré que les procédures d’avortement ne devraient être pratiquées que pour sauver la «vie de la mère».

Les archives de la FEC montrent que Put Michigan First est financé par la compagnie d’assurance Centene basée à Saint-Louis et les syndicats, y compris la Fraternité internationale des Teamsters. Pendant ce temps, Right to Life Michigan, un groupe anti-avortement à but non lucratif 501 (c) (4), réserve 16 millions de dollars de publicités pro-Dixon, dont la première sera diffusée en septembre, selon AdImpact. Les dossiers montrent que Right to Life Michigan ne divulgue pas publiquement ses donateurs.

L’injection de liquidités soutenant la candidature de Dixon par la riche famille DeVos est intervenue après Dick DeVos annoncé en mai que la famille allait soutenir la femme d’affaires républicaine au poste de gouverneur. Dixon a été plus tard approuvé par l’ancien président Donald Trump après que Betsy DeVos a envoyé un manuscrit note l’implorant de soutenir le candidat préféré de sa famille.

Pour Dixon, le moment de l’approbation de DeVos était critique, car sa campagne entrait dans la journée des primaires avec un peu plus de 537 000 $ en main, une somme dérisoire par rapport au trésor de guerre de plus de 14 millions de dollars de Whitmer. La campagne Dixon a payé un peu plus de 22 000 dollars en avril pour louer Mar-a-Lago, le club privé de Trump en Floride, selon les archives de l’État. Dixon était à Mar-a-Lago en février pour un événement de collecte de fonds de campagne, avec Trump vu sur vidéo la louant à la foule. Dixon remporterait la primaire en août.