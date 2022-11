La course du gouverneur du Kansas est proche après le bouleversement de l’avortement

TOPEKA, Kan. (AP) – Les deux principaux partis disent que la course du gouverneur du Kansas est un tirage au sort dans ses derniers jours alors que la politique d’avortement, la mauvaise volonté persistante envers l’ancien gouverneur républicain Sam Brownback et un candidat conservateur indépendant font pour un plus serré que prévu concours dans l’État à tendance républicaine.

La gouverneure démocrate sortante Laura Kelly devrait être sur la défensive en tant que seule gouverneure démocrate des États-Unis à se présenter à la réélection dans un État porté par l’ancien président Donald Trump en 2020. Mais un vote décisif à l’échelle de l’État en août affirmant le droit à l’avortement a dynamisé les démocrates et les modérés et a stimulé La chance de Kelly de détenir les voix est cruciale pour sa victoire il y a quatre ans.

Le challenger du GOP, Derek Schmidt, espère exploiter la frustration des électeurs face à l’inflation et à la criminalité. Kelly est restée en grande partie sur un message selon lequel le Kansas est à nouveau en bonne santé financière après les problèmes budgétaires passés liés à Brownback, avec Schmidt un allié politique clé.

“Je suis plus confiant que je ne l’ai été”, a déclaré Joan Wagnon, ancienne présidente du parti démocrate du Kansas et ancienne maire de Topeka.

Schmidt, procureur général de l’État pour trois mandats, termine sa campagne contre l’attaque avec des rassemblements «Le Kansas peut faire mieux» dans tout l’État. Les alliés de Kelly ont clôturé avec une tournée “Back on Track, Can’t Go Back”.

« Ce n’est pas que j’ignore les problèmes nationaux. Vous savez, je comprends que l’inflation est un problème », a déclaré Kelly aux journalistes après un récent événement à Topeka. “Mais je pense que les gens de l’État du Kansas veulent que je me concentre sur les choses sur lesquelles j’ai un certain contrôle.”

Les premières attentes de nombreux républicains d’une victoire confortable pour Schmidt se sont estompées il y a des mois. Pourtant, malgré toute la transpiration inattendue, les républicains pensent toujours que Schmidt peut miser sur l’élan national à moyen terme du GOP.

«Les gens travaillent dur, font bouger les choses dans leur communauté et sont frustrés par la philosophie démocrate Biden-Kelly qui valorise le grand gouvernement plutôt que la liberté», a déclaré Schmidt sur Facebook après un événement dans une petite ville cette semaine.

Kelly a dépensé plus de 7 millions de dollars pour sa réélection, soit environ deux fois plus que Schmidt jusqu’à la fin octobre. Des groupes extérieurs ont augmenté les dépenses en publicités télévisées au-delà de 40 millions de dollars.

Les espoirs de Schmidt reposent en partie sur l’énergie du vote sur l’avortement d’août, ce que certains défenseurs des droits à l’avortement ont dit avoir ressenti. Schmidt a soutenu la mesure sur le bulletin de vote, un amendement proposé à la Constitution du Kansas pour permettre à la législature contrôlée par le GOP de restreindre ou d’interdire considérablement l’avortement. Kelly s’y est opposée, mais elle ne s’est pas concentrée sur l’accès à l’avortement en tant que problème.

Jusqu’à présent, le taux de participation parmi les personnes votant par anticipation est plus élevé que pour les élections d’août, qui ont établi un record pour une primaire du Kansas. Pourtant, il est également inférieur à celui de novembre 2018, lorsque les démocrates ont exploité le mécontentement des banlieues avec Trump et que le candidat républicain au poste de gouverneur était Kris Kobach, connu à l’échelle nationale comme un provocateur de l’immigration et de la fraude électorale.

Schmidt a rejoint les républicains à l’échelle nationale pour se tourner vers la criminalité le mois dernier, bien que l’État ait récemment signalé une légère diminution des crimes violents en 2021 par rapport à 2020. Il a souligné la nomination par Kelly d’une commission de justice raciale et ses commentaires selon lesquels le racisme systémique est un problème dans l’application des lois. suggérer qu’elle est anti-police.

Les républicains ont battu Kelly avec des publicités sur ses deux vetos sur deux propositions visant à interdire les athlètes transgenres de l’école des filles et des femmes, des clubs et des sports collégiaux. Schmidt a également attaqué Kelly au sujet de subventions administrées par l’État à des lieux artistiques qui ont ensuite accueilli des spectacles de dragsters, qui ont été un bugaboo pour la droite à travers les États-Unis pendant des mois.

L’inscription au Kansas profite aux républicains, qui représentent 44,7 % des inscrits dans tout l’État. Les électeurs non affiliés, à 27,8%, ont battu les démocrates à 26,5%.

“Beaucoup de gens en ont assez du gouvernement en général, en particulier des gens de Trump”, a déclaré Tim Shallenburger, ancien trésorier de l’État et président du parti républicain du Kansas. “Biden les a motivés, pas Laura Kelly, ou pas Derek Schmidt.”

Pourtant, malgré tous les problèmes qui agacent les républicains, Shallenburger a déclaré: “Je ne vois pas de glissement de terrain se préparer.”

Le sénateur de l’État indépendant Dennis Pyle est l’une des raisons. Il est un ancien républicain et l’un des législateurs les plus conservateurs de l’État et attaque Schmidt par la droite. Pyle n’a collecté que 90 000 $ en espèces à la fin octobre, mais un groupe démocrate extérieur a diffusé des publicités à la radio, envoyé des courriers et des SMS au cours des dernières semaines de la campagne décrivant Pyle comme le vrai conservateur et Schmidt comme un poseur.

Les républicains étaient indignés. Le groupe démocrate est intervenu pour aider Pyle après que Kelly ait construit une grande partie de son message sur un argument selon lequel Schmidt représentait un retour à un passé conservateur récent.

Kelly et ses alliés ont attaqué Schmidt pour s’être tenu politiquement avec Brownback et ne pas avoir protesté contre une expérience ratée de 2012-2013 de réduction des impôts sous Brownback qui a été suivie de déficits budgétaires persistants.

Les législateurs ont abrogé la plupart de l’expérience de réduction d’impôts en 2017, et Kelly fait une grande partie de l’amélioration des finances de l’État sous sa surveillance. Le Trésor public est plein, avec des recettes fiscales dépassant les attentes chaque mois depuis plus de deux ans.

Le bureau de Kelly publie également des projets tels que les plans d’un nouveau laboratoire de biotechnologie dans la région de Kansas City et l’expansion prévue d’une usine de fabrication de pizzas à Salina, à environ 160 kilomètres à l’ouest de Topeka.

Kelly s’est jointe à d’autres dignitaires cette semaine pour enfiler des casques de protection et creuser les premières pelletées de terre pour une usine Panasonic Corp. de plusieurs milliards de dollars dans la région de Kansas City pour fabriquer des batteries pour véhicules électriques.

Pat McFerron, un sondeur et consultant basé dans l’Oklahoma travaillant au Kansas pour le sénateur américain Jerry Moran, a déclaré qu’il voyait les républicains “en quelque sorte revenir à la maison” ces dernières semaines.

Mais il a ajouté: “Il y a le pouvoir du titulaire”, a déclaré McFerron. “C’est sans équivoque.”

