La course du gouverneur de l’Oregon sur le fil du rasoir, trop tôt pour appeler

SALEM, Oregon (AP) – L’élection au poste de gouverneur de l’Oregon a été suspendue mercredi sur le fil du rasoir, la course étant trop tôt pour appeler un État qui a voté pour les gouverneurs démocrates depuis 1986.

La démocrate Tina Kotek devançait légèrement la républicaine Christine Drazan, selon des résultats partiels du cabinet du secrétaire d’État.

Étant donné que le système de vote par courrier de l’Oregon permet désormais de compter les bulletins de vote s’ils portent le cachet de la poste avant 20 heures le jour du scrutin, un nombre incalculable de bulletins de vote sont entre les mains du service postal. Le 15 novembre est le dernier jour pour que les responsables électoraux reçoivent par la poste des bulletins de vote valides portant le cachet de la poste. Lors des élections générales passées, les votes devaient être reçus le jour du scrutin.

La campagne de Drazan a déclaré mercredi à midi: “Nous continuons de surveiller les retours dans l’espoir que cette course se resserrera.”

La porte-parole de Kotek, Katie Wertheimer, a déclaré que la campagne n’avait aucune déclaration officielle et surveillait également les retours. Si elle est élue, Kotek serait la première lesbienne élue gouverneure aux États-Unis, avec Maura Healey, qui a été élue mardi gouverneur du Massachusetts,

Mardi soir, Kotek a déclaré à ses supporters à Portland que “nous pourrions attendre un peu avant que les choses ne soient officielles”.

“Chaque vote compte et chaque vote doit être compté”, a déclaré Kotek.

La candidate non affiliée Betsy Johnson, une ancienne législatrice démocrate, a concédé mardi soir, déclarant à ses partisans que “le record de victoires est maintenant battu”. Sa voix se brisa alors qu’elle les remerciait.

Les trois femmes, toutes anciennes législatrices, étaient les meilleures candidates dans la course pour devenir le prochain gouverneur de l’État.

La présence de Johnson, qui a quitté le Parti démocrate en 2021 pour se présenter en tant que candidat non affilié, a présenté un joker dans la course. Johnson a rapidement amassé une importante campagne d’échecs de guerre, y compris des dons importants du co-fondateur de Nike, Phil Knight, mais les premiers retours l’ont fait avec moins de 10% des voix.

Kotek était le conférencier le plus ancien de l’Oregon House. Drazan est un ancien chef de la minorité républicaine à la Chambre. Plusieurs sondages d’opinion avaient montré que les deux étaient statistiquement liés, ce qui a incité le président Joe Biden à venir récemment à Portland pour augmenter les chances de Kotek.

Plusieurs électeurs ont déclaré mardi qu’ils étaient préoccupés par le droit à l’avortement, le sans-abrisme et l’économie.

Emily Lamunyan, une résidente de Portland, a déclaré que si les droits reproductifs étaient réduits à la suite d’une élection dans laquelle elle n’a pas voté, “je ne me le pardonnerais jamais”.

Les démocrates craignaient que Johnson puisse attirer suffisamment d’électeurs à gauche pour augmenter les chances de Drazan. S’il est élu, Drazan gouvernerait aux côtés d’une législature dominée par les démocrates.

Kotek travaillerait avec des législateurs avec lesquels elle avait noué des relations, mais il y aura de nouveaux visages à l’Assemblée législative après que plusieurs législateurs ne se soient plus présentés, y compris le plus ancien président du Sénat, le sénateur Peter Courtney, qui a pris sa retraite.

Les démocrates ont également averti qu’une victoire de Drazan pourrait menacer le droit à l’avortement, la protection de l’environnement et la tenue démocratique d’élections dans l’État.

Drazan blâme les démocrates pour le sans-abrisme, le crime et l’inflation, affirmant que choisir Kotek reviendrait à réélire la gouverneure Kate Brown, qui s’est vu interdire de se représenter à nouveau par la limite des mandats.

Johnson avait pour objectif d’être la première femme non affiliée à être élue gouverneur d’un État. La dernière et unique fois qu’un candidat non affilié a remporté une course au poste de gouverneur dans l’Oregon remonte à 1930, lorsque Julius Meier a été élu pour un mandat.

Andrew Selsky, l’Associated Press