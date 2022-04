La course du gouverneur de Géorgie laisse entrevoir de bonnes nouvelles sur la route pour le GOP et les démocrates

J’ai tenu à surveiller de près l’impact des approbations de Trump dans tout le pays, mais surtout dans deux États qui sont devenus utiles lorsqu’ils sont considérés comme des canaris sur une mine terrestre, la Géorgie et l’Ohio. Bien sûr, personne ne veut accorder trop d’importance à une race d’État en tant qu’indicateur des tendances nationales, mais la Géorgie, un état bleu au niveau national et rouge au niveau de l’État, est peut-être le meilleur que nous ayons. De plus, Trump nourrit un niveau particulier de rage et de haine pour la Géorgie et le GOP de Géorgie, à l’exception de quelques-uns qui se sont toujours inclinés devant lui.

Trump croit évidemment que les élections sont malléables, et en Géorgie, il s’est “suffisamment rapproché” pour gagner parce que son “côté” était aux commandes. Même Lindsey Graham a fait un appel téléphonique (peut-être criminel) sous la même présomption. Quelque chose pourrait être fait. Après tout, Trump n’a perdu que par relativement peu de voix. Ils pourraient sûrement remporter une victoire. Ce sont des républicains !

Et c’est le problème; c’est ce que nous devons surveiller à l’avenir, en particulier compte tenu du comportement récent de Trump – son rassemblement de samedi a été le plus effrayant depuis longtemps – on craint sérieusement que les républicains du monde entier voient désormais les élections comme malléables et des États comme la Pennsylvanie, la Géorgie, l’Arizona , et d’autres devront trouver un moyen de jeter l’élection nationale, que ce soit pour le président ou le sénat, aux républicains. Plus Trump poussait, plus le gouverneur Kemp s’accrochait et tenait bon. Bien que Trump reste populaire en Géorgie, il semble que les républicains de Géorgie ne se mettent pas en colère contre Kemp, car il détient une solide avance sur un sérieux challenger, l’ancien sénateur David Perdue, soutenu par Trump.

Perdue, en désespoir de cause, a ouvert le premier débat entre les deux hier soir en déclarant que Trump avait remporté les élections de 2020. Étant donné que la course de Perdue est basée en grande partie sur la vengeance pour ne pas avoir conçu cette « victoire », il est bon de savoir que la ligne – qu’il a répétée maintes et maintes fois – n’assure pas une victoire automatique.

De toute évidence, personne n’organise une fête et ne déclare la démocratie sûre en Amérique. Mais fermez les yeux et demandez-vous à quel point l’environnement politique serait sensiblement différent si Kemp était en baisse de 15 points, avec Trump marchant à travers le pays, chantant sa vengeance. Chaque républicain de chaque État saurait que sa carrière est terminée s’il retire un «Kemp» en 2024, que le candidat soit Trump, DeSantis, Hawley ou qui que ce soit.

Encore une fois, la démocratie n’est pas sûre. Les républicains ont rendu le vote incroyablement difficile – et Kemp a joué un rôle important dans la réalisation de ces changements en Géorgie. La démocratie est dans l’ICU. Les gestionnaires de cas envisagent de le déplacer vers les soins palliatifs. Mais il y a des raisons de croire que la démocratie s’est gagné un peu plus de temps. Les républicains de Géorgie, parmi les partisans les plus inconditionnels de Trump dans le pays, n’enterrent pas massivement Kemp. Ils le soutiennent.

Pour les lecteurs qui pourraient dire que c’est s’agripper à des pailles ? Assez juste. Le fait est que cela pourrait être pire et que ce n’est pas de la paille. Il pourrait y avoir un signe clair là-bas que les républicains du monde entier se préparent au mieux à sculpter les résultats des élections de manière acceptable et à montrer une volonté de trouver 17 000 voix afin de préserver tout espoir d’un avenir politique.

Il semble que Kemp gagnera facilement sa renommée. Ce serait merveilleux s’il se tenait sur le podium et disait que la fête était et sera toujours plus grande qu’une personne. Il ne le fera pas. Mais les résultats parleront d’eux-mêmes.