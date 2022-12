La course du gouverneur a battu le record de dépenses de campagne en Pennsylvanie

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Les dépenses dans la course au poste de gouverneur de Pennsylvanie en 2022 ont dépassé le record établi il y a huit ans, dépassant 110 millions de dollars, en grande partie grâce à la puissante collecte de fonds du démocrate Josh Shapiro dans une course qui a pris une importance nationale.

Cela a battu les 82 millions de dollars dépensés lors des élections de 2014 en Pennsylvanie.

Shapiro, procureur général élu pour deux mandats de Pennsylvanie, a remporté les élections du 8 novembre et prêtera serment le 17 janvier.

Il a déclaré avoir dépensé plus de 73 millions de dollars dans la course, y compris des dons en espèces, des biens et des services. Cela a facilement dépassé la barre des 20 ans pour une campagne de 42 millions de dollars, établie par le démocrate Ed Rendell en 2002.

Les rapports sur le financement de la campagne pour les deux dernières semaines de la campagne devaient être remis jeudi au bureau des élections de l’État. La Pennsylvanie ne limite pas le montant des dons par un particulier, bien qu’elle interdise les dons par des sociétés.

Les républicains ont dépensé 37 millions de dollars supplémentaires, principalement dans une primaire agitée remportée par le sénateur d’État Doug Mastriano. Cela comprend 13 millions de dollars pour un candidat perdant dépensés par des comités d’action politique qui sont un conduit pour l’argent de la campagne de l’investisseur milliardaire Jeffrey Yass.

Mastriano a déclaré avoir dépensé un peu plus de 7 millions de dollars.

Le plus grand donateur de Shapiro était la Democratic Governors Association, donnant au moins 7,2 millions de dollars.

Les syndicats ont versé plus de 11,5 millions de dollars, tandis qu’une grande variété de gens d’affaires ont fait des dons dans des secteurs tels que les soins de santé, la technologie, les assurances, les cabinets d’avocats, le développement immobilier et les transports.

Deux riches donateurs du Parti démocrate de Californie ont donné sept chiffres : Jennifer Duda qui a donné 3 millions de dollars et Karla Jurvetson qui a donné 1,5 million de dollars.

Le philanthrope et ancien maire de New York Michael Bloomberg et l’entrepreneur technologique Bill Harris Jr. ont chacun donné au moins 1 million de dollars.

Parmi les dizaines de personnes ou de familles qui ont chacune donné six chiffres figuraient l’entrepreneur technologique Reid Hoffman; le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker ; le propriétaire des Eagles de Philadelphie, Jeffrey Lurie ; le propriétaire des Panthers de la Caroline, David Tepper ; Michael Rubin, fondateur des fanatiques; le cinéaste Steven Spielberg ; l’investisseur milliardaire et philanthrope George Soros ; et le président d’Erie Indemnity Co., Thomas Hagen.

___

Suivez Marc Lévy sur Twitter : http://twitter.com/timelywriter

Marc Lévy, Associated Press