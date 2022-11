La course du Festival de Cheltenham sera nommée en l’honneur de Jack de Bromhead alors que l’entraîneur Henry vise les stars lors du match de mars | Nouvelles de la course

L’entraîneur Henry de Bromhead a révélé que le Mares’ Novices’ Hurdle au Festival de Cheltenham l’année prochaine sera nommé en l’honneur de son défunt fils Jack.

Jack de Bromhead est décédé tragiquement à l’âge de 13 ans à la suite d’un accident de course de poney lors de la journée d’ouverture du festival de Glenbeigh sur la plage de Rossbeigh en septembre.

Henry devrait viser un certain nombre de ses chevaux à la course de Cheltenham le 16 mars, y compris Magical Zoe, vainqueur de Down Royal vendredi.

De Bromhead a déclaré : “Michael O’Leary (des sponsors Ryanair) a très gentiment dit qu’ils allaient nommer le Mares’ Novices’ Hurdle le Jack de Bromhead Mares’ Novices’ Hurdle, ce qui est incroyable.

“J’espère faire un Willie (Mullins) dessus et essayer de remplir le champ si possible ! Nous viserons certainement [Magical Zoe] vers là j’imagine.”

Jack était le fils unique d’Henry et Heather, qui ont également deux filles en Géorgie et Mia, la jumelle de Jack.

Image:

Les jockeys et les officiels mènent une minute de silence en l’honneur de Jack de Bromhead au Curragh





King George le plan pour Envoi Allen

Magical Zoe a été l’un des deux gagnants notables pour De Bromhead à Down Royal, avec Envoi Allen décrochant la gloire de première année dans le Ladbrokes Champion Chase.

De Bromhead s’attend maintenant à ce que le Ladbrokes King George VI Chase à Kempton le lendemain de Noël soit le prochain à l’ordre du jour après son retour à la victoire.

Image:

Rachel Blackmore célèbre après la victoire d’Envoi Allen dans le Grade One Ladbrokes Champion Chase à Down Royal





“Il semble bon. Il était vraiment bon l’autre jour et nous étions ravis de lui”, a déclaré De Bromhead. “Je m’étais évidemment trompé de chemin avec le voyage l’année dernière. Il avait l’air d’adorer ça, il est très bien resté et nous étions ravis de lui.

“Je pense que le plan est d’opter pour le King George, si tout le monde est content de le faire. C’était notre plan, si le nord (Down Royal) se passait bien, nous avons dit que nous allions essayer.”