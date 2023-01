La course du district de protection contre les incendies de Bristol-Kendall produit des défis pour les pétitions de nomination de 7 candidats – Shaw Local

YORKVILLE – Des pétitions de nomination sont contestées pour sept des 12 candidats à la toute première élection pour sélectionner les cinq membres du conseil du district de protection contre les incendies de Bristol-Kendall.

Le conseil électoral du comté de Kendall tiendra une audience à 9 heures le 10 janvier au palais de justice du comté de Kendall pour examiner les objections déposées par Gary Anderson.

La greffière du comté de Kendall, Debbie Gillette, a déclaré que les objections concernaient en grande partie le dépôt de la déclaration d’intérêt économique des candidats et la façon dont les feuilles de pétition sont liées ensemble.

Les pétitions des candidats ciblées par Anderson incluent celles des titulaires Ken Johnson et Marty Schwartz, ainsi que David Guss, Richard Huseman, Kristopher Lackey, Kelly Pleva et Darin Peterson.

Le conseil électoral, composé de Gillette, du procureur de l’État du comté de Kendall, Eric Weis, et du greffier du tribunal de circuit Matthew Prochaska, examinera les cas et déterminera s’il convient de maintenir ou d’annuler les objections, avec les places des candidats sur le scrutin du 4 avril en jeu. .

Lors des élections primaires du printemps 2022, les électeurs ont approuvé un référendum pour faire du conseil du district des pompiers un organe élu, remplaçant le système par lequel les administrateurs étaient nommés par le conseil du comté de Kendall.

Le référendum a été stimulé par la décision du 14 octobre 2021 du conseil du district des incendies de licencier un pompier-ambulancier qui a refusé de se conformer à un ordre de se faire vacciner contre le virus COVID-19 ou de se soumettre à des tests hebdomadaires.

Le conseil de cinq membres a voté à l’unanimité pour mettre fin à l’emploi du pompier stagiaire, suscitant de vives critiques de la part des citoyens qui se sont plaints au conseil du comté et ont finalement posé la question référendaire au scrutin du 28 juin 2022.

Le nouveau conseil d’administration sera choisi par les électeurs lors des élections du 4 avril.

Parmi les autres candidats à l’élection figurent les titulaires Jeff Farren et Gary Schlapp, ainsi que D. Scott Harmon, John A. Hardy et Richard Vinyard.

Le district de protection contre les incendies de Bristol-Kendall couvre la ville de Yorkville et les zones non constituées en société environnantes. Le district dispose de trois casernes de pompiers et compte 24 employés à temps plein, 30 personnes à temps partiel et neuf ambulanciers paramédicaux contractuels, dont quatre administrateurs titulaires.