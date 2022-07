La course diversifiée pour devenir Premier ministre britannique, avec Rishi Sunak, Suella Braverman, Kemi Badenoch

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Dans la course pour devenir le prochain chef du Parti conservateur, puis le prochain Premier ministre britannique, il y a un Rishi, Suella et Kemi – en lice contre un Tom, Penny et Liz – pour remplacer un Boris. Les candidats conservateurs à la direction sont les plus ethniquement diversifiés de l’histoire britannique – mais pas tant sur le plan idéologique.

C’est un sujet de fierté – et de vantardise – de la part des dirigeants conservateurs de centre-droit, qui semblent presque étourdis que leur domaine soit plus diversifié que les concours précédents pour les premières places au sein du parti travailliste d’opposition, un mouvement de centre-gauche, qui cherche pour représenter les minorités en Grande-Bretagne. Il est également beaucoup plus diversifié que le dernier concours à la direction des conservateurs, remporté par Johnson en 2019. Sur les 10 candidats pour commencer cette course, neuf étaient blancs.

Le domaine multiculturel de cette année est un sujet de conversation et de commentaires. Mais ce n’est pas le dominant. Les impôts et le coût de la vie le sont, ce qui est également remarquable. Prendre soins des personnes. Mais cela semble maintenant normal.

La question de savoir si la Grande-Bretagne évolue vers un pays « post-racial », ou si elle reste embourbée dans le racisme systémique et les attitudes colonialistes, reste un sujet de débat ici, avec des preuves pour les deux parties.

Mais la diversité des candidats pour remplacer le sortant Boris Johnson est une chose.

Les candidats en lice pour être le prochain Premier ministre britannique

S’adressant aux militants et aux législateurs conservateurs, Suella Braverman a déclaré : « Ne votez pas pour moi parce que je suis une femme. Ne votez pas pour moi parce que je suis brune. Votez pour moi parce que j’aime ce pays et je ferais n’importe quoi pour lui.

Braverman, qui est procureur général d’Angleterre et du Pays de Galles, est né à Londres de parents d’origine indienne qui ont émigré en Grande-Bretagne dans les années 1960 depuis le Kenya et l’île Maurice.

Les démographes britanniques utilisent une sorte de terme maladroit pour décrire les non-blancs en Grande-Bretagne – BAME, pour « Black, Asian and Minority Ethnic », un fourre-tout qui a fait l’objet de nombreuses critiques.

La population du Royaume-Uni est majoritairement blanche britannique (82 %), avec les deuxième et troisième groupes raciaux asiatiques britanniques (7 %) et noirs britanniques (3 %).

En termes de BAME, les quatre des huit candidats qui ont commencé la course à la direction mercredi étaient Rishi Sunak, Suella Braverman, Kemi Badenoch et Nadhim Zahawi. Lorsque les votes du premier tour ont été comptés, Sunak était sorti vainqueur et Zahawi avait été éliminé, ainsi que Jeremy Hunt, qui s’est présenté et a perdu contre Johnson en 2019.

Deux autres conservateurs éminents – le ministre de l’Intérieur Priti Patel et l’ancien secrétaire à la Santé Sajid Javid – ont décidé à la dernière minute de ne pas se présenter.

Ceux qui ont commencé la course sont carrément conservateurs, peut-être même plus – bien qu’ils diffèrent sur les réductions d’impôts et les dépenses sociales, et certains jouent davantage sur des sujets culturels brûlants.

Annonçant son offre sur ITV, Braverman a déclaré qu’elle voulait réduire les impôts, réduire les dépenses publiques, empêcher les migrants de traverser illégalement la Manche dans des radeaux dangereux et aussi “se débarrasser de tous ces déchets éveillés”. Sunak a également critiqué « un langage maladroit et non sexiste ». Lors de son lancement, les partisans de Badenoch ont vu les panneaux de toilettes unisexes remplacés par des panneaux pour « hommes » et « dames ».

Comment sera choisi le prochain Premier ministre britannique

Ce champ diversifié de candidats aujourd’hui n’est pas arrivé par accident, mais par conception.

Cela a commencé en 2005, avec l’élection de David Cameron à la tête du Parti conservateur, après une élection générale écrasée par les travaillistes. À l’époque, les conservateurs n’avaient que deux législateurs minoritaires au Parlement.

«Cameron était le chef modernisateur des conservateurs, un parti alors considéré comme traditionaliste et borné. Il était jeune, encore dans la trentaine. Essentiellement, il a fait valoir que les conservateurs devaient changer leur force de vente », a déclaré Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres.

Bale a déclaré que Cameron comprenait que de nombreux immigrants et leurs enfants adultes étaient de bonnes cibles pour le parti : ils exploitaient de petites entreprises et étaient axés sur la famille, méfiants envers le gouvernement et résistants aux impôts élevés.

Cameron a remporté son élection à la tête avec un discours aux militants de son parti qui appelait à un “passage à une toute nouvelle génération”. Il a dit qu’il voulait que les conservateurs se sentent à nouveau «bien dans leur peau».

Cameron a donc poussé les associations locales de son parti à trouver et à promouvoir des candidats plus jeunes et plus diversifiés pour se présenter aux sièges parlementaires dans des circonscriptions sûres du Parti conservateur.

Les candidats à la direction d’aujourd’hui incluent Badenoch, élu en 2017 dans la circonscription de Saffron Walden, que Bale a décrit comme “un vieux conservateur et plus blanc que blanc”, considéré comme “un siège sûr” pour les conservateurs depuis 1922.

Lors du lancement de sa campagne à la direction, Badenoch a condamné l’engagement du gouvernement Johnson envers le “zéro net”, une promesse de réduire les émissions de carbone au cours des prochaines décennies pour réduire le futur changement climatique, comme un “désarmement économique unilatéral”.

Badenoch est née à Londres de parents d’origine nigériane et a passé la majeure partie de son enfance à Lagos et aux États-Unis.

Tanya Gold, chroniqueuse au Daily Telegraph, a écrit que la diversité ethnique du Parti conservateur pourrait être « déroutante et irritante pour certains gauchistes, qui pensent que ces gens devraient être gauchistes parce que tout le reste est fou ».

Les conservateurs notent qu’ils – et non les travaillistes – ont été le premier parti à voir une femme, Margaret Thatcher, comme Premier ministre, puis à en promouvoir une autre à la plus haute fonction, Theresa May.

Johnson a poursuivi la promotion de la diversité en nommant ce qu’il a appelé “un cabinet pour la Grande-Bretagne moderne”. The Economist a noté: “Boris Johnson est une incarnation si vivante du privilège blanc qu’il est facile d’oublier à quel point son cabinet est diversifié.”

La politique étant la politique, deux de ces divers ministres du cabinet – Rishi Sunak et Javid Sunak – ont lancé l’exode du gouvernement la semaine dernière, ce qui a conduit à l’annonce de la démission de Johnson.

Sunak, l’ancien chancelier et ministre des Finances, est né à Southhampton, en Angleterre, de parents d’origine indienne qui avaient émigré d’Afrique de l’Est. Sunak est allé dans certaines des écoles les plus élitistes et les plus chères de Grande-Bretagne, y compris Oxford. Il est marié à la créatrice de mode anglo-indienne Akshata Murty, une fille milliardaire du fondateur de la société informatique indienne Infosys. Le couple a fait l’objet d’un mini-scandale récent qui a révélé que Murty se déposait en tant que résidente “non domiciliée” au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’elle ne payait pas d’impôts britanniques sur la quasi-totalité de sa richesse phénoménale.