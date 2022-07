La course des taureaux en Espagne se termine par une course rapide, 2 blessés

PAMPELUNE, Espagne (AP) – Les taureaux du vénéré ranch espagnol Miura ont joué le rôle principal dans une course finale rapide et simple des taureaux au Festival de San Fermín de cette année jeudi.

La Croix-Rouge espagnole a déclaré que deux personnes devaient être transportées dans un hôpital de la ville de Pampelune pour des coups et des ecchymoses après la course qui a duré un peu plus de deux minutes.

Aucun coup de klaxon n’a été signalé car les Miuras, connus pour leur vigilance et leur rapidité de réaction, se tenaient principalement en meute et ne prêtaient guère attention aux coureurs alors qu’ils couraient vers l’arène.

Un coureur a échappé à une blessure grave lorsqu’une corne de taureau a semblé effleurer le côté droit de sa tête avant de tomber au sol.

La huitième et dernière course du festival à 8 heures du matin a vu des centaines de personnes, principalement des hommes et beaucoup moins que d’habitude, tester leur agilité pour accompagner six taureaux de combat et leur direction le long d’un parcours de 875 mètres (956 verges) à travers Pampelune jusqu’aux arènes de la ville. . Les taureaux sont tués par des toreros professionnels plus tard dans la journée.

Des dizaines de milliers de visiteurs assistent au festival de Pampelune, immortalisé dans le roman d’Ernest Hemingway de 1926 “Le soleil se lève aussi”. Le festival est également populaire pour sa fête de 24 heures.

Au cours du festival de cette année, qui a débuté le 6 juillet, quatre personnes ont été encornées, aucune sérieusement.

Huit personnes ont été encornées en 2019, le dernier festival avant une interruption de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19. Seize personnes sont mortes dans les courses de taureaux de Pampelune depuis 1910, le dernier décès en 2009.

The Associated Press