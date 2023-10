La course des célébrités à travers le monde « corrige » la dispute alors que les téléspectateurs soulignent un indice révélateur

Les téléspectateurs de CELEBRITY Race Across the World ont tous dit la même chose après l’épisode de ce soir.

Ce soir, les autres visages célèbres ont fait le voyage de la Corse à Zermatt.

Pennsylvanie

Les fans de Celebrity Race Against the World ont tous souligné la même chose[/caption] Pennsylvanie

Harry et sa maman Emma sont actuellement en tête[/caption]

L’émission de la BBC voit un groupe de célébrités faire une course contre la montre pour arriver à leur destination finale dans les meilleurs délais, mais sans utiliser d’avion.

Harry Judd de McFly et sa mère Emma étaient largement en tête au début de la tranche.

Et Alex Beresford et son père Noel avaient 26 heures de retard sur eux.

Mais le météorologue les rattrapa rapidement.

Beaucoup se sont tournés vers X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour partager leur confusion.

L’un d’entre eux a tweeté : « Autant j’aime la Celebrity Race Across the World, autant j’en ai marre des heures de départ aléatoires qui semblent favoriser ceux qui occupent la dernière place.

« Comment quelqu’un peut-il laisser 26 heures de retard sur les dirigeants et prendre un ferry tôt le matin, alors qu’Harry et sa mère ont pris un ferry la veille à midi. »

Un autre a répondu : « Moi aussi, j’ai remarqué cela. Ils sont partis 26 heures plus tard, mais ont pris un ferry plusieurs heures plus tôt le lendemain.

«Ils ont définitivement reçu un coup de pouce de 6/8 heures.»

Le mois dernier, le Beeb a supprimé la série quelques heures seulement avant la première.

L’émission devait débuter le mercredi 6 septembre, mais suite au tremblement de terre dévastateur au Maroc, la BBC a pris la décision de reporter la première.

La chanteuse des All Saints Mel, 48 ans, participe également avec sa mère, Hélène, ainsi que le pilote de course britannique Billy, 24 ans, et sa sœur Bonny.