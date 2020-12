La course de yachts de Sydney à Hobart a été annulée pour la première fois de son histoire, les organisateurs admettant les restrictions aux frontières imposées par Sydneys nouveau coronavirus l’épidémie a rendu impossible l’organisation de la course.

Nous sommes amèrement déçus d’annuler la course cette année, en particulier compte tenu des plans et des préparatifs que nous avions mis en place pour avoir une course sans COVID, a déclaré le commodore du Cruising Yacht Club Noel Cornish en annonçant l’annulation samedi.

La course, qui a eu lieu pour la première fois en 1945, devait débuter le 26 décembre dans le cadre d’une tradition du lendemain de Noël en Australie. Les yachts quittent le port de Sydney au milieu d’une énorme flotte de bateaux de spectateurs et descendent la côte est de l’État de Nouvelle-Galles du Sud en route vers l’État insulaire de Tasmanie et sa capitale Hobart.

Nous étions si bien préparés pour courir la course », a déclaré Cornish. La principale considération pour le club reste la sécurité des concurrents, des membres et du personnel, ainsi que la santé et le bien-être des habitants de la Nouvelle-Galles du Sud et de la Tasmanie.

Le coup final a été porté à la course lorsque le premier ministre de Tasmanie, Peter Gutwein, a annoncé samedi que toutes les personnes arrivant de Sydney devraient subir 14 jours de quarantaine. Il a confirmé qu’aucune exception ne serait faite pour la course Sydney-Hobart et ses marins.

Plus tôt dans la journée, le département de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud a annoncé 23 autres COVID-19[feminine cas, incitant le gouvernement de l’État à imposer un verrouillage dans la région des plages du nord de Sydneys jusqu’à mercredi.

Environ 150 marins inscrits à l’événement, environ un tiers de l’équipage de la flotte se trouvent dans cette zone chaude et n’ont pas le droit de se rendre en Tasmanie.

Il est peu probable que les restrictions et les conseils soient levés dans un avenir immédiat, a déclaré Cornish. Ainsi, l’immense logistique impliquée dans la réorganisation et la conduite d’un événement sportif d’envergure… ainsi que la planification et la préparation requises par les équipages, empêche le club de reporter la course.

Environ 100 inscriptions étaient initialement attendues pour la course de cette année, mais le nombre est retombé à 75 yachts car les restrictions de voyage et les circonstances économiques ont un impact sur les participants du monde entier.