La course de yachts de Sydney à Hobart a été annulée pour la première fois en 75 ans en raison d’une épidémie de coronavirus sur les plages du nord.

Samedi soir, les organisateurs de l’événement ont annoncé que c’était avec « une grande tristesse » que la 76e Rolex Sydney Hobart Yacht Race ne se déroulerait pas en 2020.

Ils ont déclaré que la pandémie de coronavirus avait perturbé les événements sportifs à travers le monde tout au long de l’année et que la « grande course » était une autre victime de la crise sanitaire.

Le commodore CYCA, Noel Cornish AM, a déclaré: « Nous sommes amèrement déçus d’annuler la course cette année, en particulier compte tenu des plans et des préparatifs que nous avions mis en place pour organiser une course COVID Safe. »

«Nous étions si bien préparés pour courir la course et nous ne sommes qu’à six jours du départ. C’est la première fois en 76 ans que la course n’aura pas lieu.

La sécurité des concurrents et la santé et le bien-être des résidents de Nouvelle-Galles du Sud et de Tasmanie étaient des considérations clés pour l’annulation de l’événement.

Plus à venir