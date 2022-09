Une course de vélo qui commence à Penticton et se termine à Kelowna entraînera de brefs retards de circulation samedi matin, le 17 septembre.

Les résidents et les visiteurs des zones de Lakeshore Drive et de Vancouver Avenue dans la ville de Peach peuvent s’attendre à des perturbations de la route de 8 h à 8 h 30 en raison de la course de vélo Kettle Mettle Gravel Fondo.

« Surveillez le contrôle de la circulation sur Vancouver Avenue, Vancouver Place et Naramata Road, ce qui impliquera de maintenir la circulation pendant des pauses de cinq minutes pour permettre aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité », a déclaré la ville de Penticton.

Toute personne utilisant le sentier KVR samedi matin est priée de faire attention et de céder le passage aux cyclistes.

La course revient après une interruption de deux ans avec des coureurs partant du parc du lac Okanagan en deux vagues, avant de se terminer à East Kelowna.

Samedi marque la septième édition annuelle de l’événement.

Le Kettle Mettle Gravel Fondo est la première des trois courses de vélo que Penticton et ses environs accueilleront ce mois-ci. BC Bike Race Gravel Explorer utilisera le réseau 3 Blind Mice le 22 septembre, avant le début de la Campbell Mountain XC Race le 25 septembre.

@lgllockhart

logan.lockhart@pentictonwesternnews.com