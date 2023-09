La course de sensibilisation au diabète de 900 km d’une femme Tataskweyak atteint la ligne d’arrivée à Winnipeg

Après plus de 900 kilomètres, une femme de la Nation crie de Tataskweyak a atteint la ligne d’arrivée d’une course à pied à travers le Manitoba pour sensibiliser les communautés autochtones au diabète.

Tamara Beardy, membre de la Première Nation du nord-est du Manitoba (également connue sous le nom de Split Lake), a quitté la communauté le 13 août pour sa course de sensibilisation.

Elle a terminé samedi au Oodena Celebration Circle à La Fourche à Winnipeg, entourée de sa famille, d’un autre coureur et d’autres sympathisants, dont un grand groupe de jeunes qui ont fait le voyage depuis la nation crie de Tataskweyak, à environ 125 kilomètres à l’est de la ville du nord du Manitoba. de Thompson — à Winnipeg pour l’aider à terminer sa course.

« C’est une telle chose d’entreprendre quelque chose comme ça quand on n’a pas une grande organisation derrière soi », a déclaré Beardy. « Mais vous savez quoi, mes collaborateurs sont mon organisation – j’en suis très reconnaissant. »

Sa fille, Kenya, a reçu un diagnostic de diabète de type 1 il y a 11 ans. Le diagnostic « effrayant » a donné à Beardy le sentiment qu’elle allait perdre sa fille, et elle a eu du mal à accéder à du soutien dans le nord du Manitoba, a-t-elle déclaré précédemment à CBC.

« Ce n’est pas facile de vivre avec le diabète et d’être soignante. On ne prend jamais de pause », a-t-elle déclaré samedi. « C’est un défi, donc j’ai à cœur toutes les maladies et tous les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que personnes. »

Beardy vit maintenant à Winnipeg et travaille à l’Université du Manitoba en tant que coordonnateur de recherche, se concentrant sur la prévention du diabète chez les jeunes.

Le Manitoba a un taux élevé de diabète chez les jeunes, a-t-elle déclaré, et elle espère trouver des moyens d’aider.

Tamara Beardy embrasse sa fille Kenya et sa petite-fille après avoir parcouru samedi 900 kilomètres à travers la province. Le Kenya a reçu un diagnostic de diabète de type 1 il y a 11 ans. (Walther Bernal/CBC)

Elle a également été inspirée de voir autant de jeunes se joindre à elle pour la fin de sa course à Winnipeg samedi.

« Je pense que la plus belle chose est de voir les jeunes parce que c’est mon objectif, c’est d’éduquer nos jeunes maintenant afin que nous puissions faire baisser ces statistiques », a-t-elle déclaré.

« Nous pouvons cesser d’être une statistique avec le diabète et garder ces enfants en bonne santé. »

Kenya, aujourd’hui âgée de 21 ans, a partagé une étreinte émouvante avec sa mère sous le soleil de samedi à La Fourche.

Elle a dit qu’elle n’était pas du tout surprise que sa mère ait relevé le défi, soulignant que le défi était initialement censé commencer en septembre. C’est quelque chose que sa mère a toujours parlé de faire, a déclaré Kenya, et que cela se concrétise enfin est spécial.

« Cela signifie beaucoup pour moi », a-t-elle déclaré. « Vivre avec le diabète est vraiment difficile et pour elle, se souvenir de moi chaque jour signifie beaucoup.

Beardy a déclaré qu’avant le début de sa course, sa fille lui avait dit qu’elle « allait entrer dans l’histoire », mais l’impact de ces mots n’a résonné que lorsqu’elle était en route.

« Je sais que des gens ont été touchés en cours de route », a-t-elle déclaré. « Il y avait des larmes, il y avait des rires, il y avait de la joie tout autour. »

Alors que Beardy s’apprête à rentrer chez elle, elle est prête à passer le relais à quelqu’un d’autre, a-t-elle déclaré. Elle a encouragé toute autre personne ayant une vision ou un rêve à le poursuivre, comme elle l’a fait.

« N’ayez jamais peur », dit-elle. « Faites ce que votre cœur vous dit de faire parce que cela rassemble les gens comme ça, et c’est un excellent résultat. »