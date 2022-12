La course de Ron DeSantis en 2024 contre Trump s’appuiera sur son scepticisme face au vaccin Covid

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui devrait largement se présenter à la présidence en 2024, intensifie sa campagne pour discréditer les vaccins Covid-19, les sociétés pharmaceutiques qui les ont produits, ainsi que les responsables de la santé publique et les chefs de gouvernement qui ont exhorté les Américains à les obtenir .

La Floride sous DeSantis a été la base des politiques anti-vaccins, anti-masques et anti-verrouillage au cours des trois dernières années. Son administration a cherché à empêcher les villes et les universités d’imposer des mandats de masque et de vaccin ; son chirurgien général a suscité de nombreuses critiques cet automne pour avoir exhorté les jeunes hommes à ne pas se faire vacciner. Cette semaine, DeSantis a organisé une table ronde de 90 minutes rempli d’experts remettant en question l’efficacité des vaccins à ARNm Covid-19 et vantant leurs dangers potentiels pour certaines personnes, tout en alléguant qu’un vague complot existe pour cacher cette information au public.

Maintenant, il porte cette croisade au niveau supérieur, demandant à la Cour suprême de Floride de constituer un grand jury à l’échelle de l’État chargé d’enquêter sur tout acte répréhensible lié à la promotion et à la distribution des vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna.

Certains conservateurs s’attendent à ce que DeSantis fasse de sa politique Covid et de son scepticisme public vis-à-vis des vaccins une pièce maîtresse de sa campagne présidentielle. C’est un problème où il pourrait établir un réel contraste avec l’ancien président Donald Trump, dont l’administration a supervisé le développement et la distribution des vaccins et qui a habilité les responsables de la santé publique, comme Anthony Fauci des National Institutes of Health, qui est devenu les méchants de nombreux républicains au cours du cours. de la pandémie.

(Le gouverneur lui-même a reçu une injection du vaccin de Johnson & Johnson vers le début de la campagne de vaccination du pays, mais a éludé les questions sur les doses de rappel, que le CDC a recommandées aux personnes qui ont reçu une dose initiale de J&J.)

“La loi de Floride interdit les pratiques frauduleuses, y compris la diffusion de publicités fausses ou trompeuses d’un médicament et l’utilisation de toute représentation ou suggestion dans toute publicité relative à un médicament qu’une application d’un médicament est efficace alors qu’elle ne l’est pas”, lit la pétition . “L’industrie pharmaceutique a une histoire notoire d’induire le public en erreur pour un gain financier.”

Le grand jury, qui, selon DeSantis, serait probablement basé à Tampa Bay, serait habilité à enquêter sur les crimes, à renvoyer les actes d’accusation et à publier des rapports, avec un accent particulier sur les violations des lois sur la fraude de la Floride, ses lois régissant les produits pharmaceutiques et la loi RICO de l’État. .

En outre, DeSantis a annoncé qu’il formait un «comité d’intégrité de la santé publique» composé de ses experts nommés qui évalueraient toute orientation fédérale en matière de santé publique et pourraient éventuellement proposer leurs propres recommandations contradictoires. DeSantis a également déclaré que la législature de l’État de Floride adopterait et adopterait bientôt un projet de loi “protégeant les droits du premier amendement” des médecins qui expriment leur scepticisme quant à l’utilité des masques ou des vaccins.

DeSantis a annoncé ce nouveau front dans sa campagne contre « les élites » sur la réponse à la pandémie alors que les cas à travers le pays sont en augmentation. Les cas à l’échelle nationale ont augmenté de 44% au cours des deux dernières semaines au 15 décembre (et ce ne sont que les chiffres officiels, avec un nombre inconnu de cas confirmés par un test à domicile mais jamais signalés au gouvernement).

Les hospitalisations et les décès ont également augmenté à l’échelle nationale; environ 450 Américains meurent encore de Covid-19 chaque jour en moyenne. La Floride semble aller dans la même direction, avec des cas, des hospitalisations et le nombre de patients Covid en USI tous plus élevés au cours des deux dernières semaines. (Les décès n’augmentent pas encore, mais cela survient généralement après une augmentation du nombre de patients hospitalisés et critiques.) Les hôpitaux à travers le pays, y compris en Floride, étaient déjà sous le fardeau des saisons inhabituellement actives du VRS et de la grippe et ils regardent maintenant vers le bas une autre poussée de coronavirus.

Mais le timing de DeSantis a plus de sens lorsque vous vous souvenez que la primaire présidentielle républicaine de 2024 est en cours.

DeSantis diffuse un message anti-vaccin avant sa campagne présidentielle pas encore officielle

Donald Trump a annoncé qu’il solliciterait à nouveau l’investiture du parti peu après les mi-mandats. DeSantis est sorti de ces élections de mi-mandat, au cours desquelles il a été réélu de manière décisive, en tant que challenger le plus évident de Trump, un favori parmi les chefs de parti et les électeurs qui veulent une alternative à l’ancien président. Les sondages de ces dernières semaines semblent affirmer sa force en tant que candidat à 2024.

Mais DeSantis, qui a courtisé l’approbation de Trump dans le passé, doit faire attention à ne pas s’aliéner les électeurs fidèles à Trump. Ainsi, les experts politiques conservateurs pensent que Covid-19 est un problème où DeSantis peut établir un contraste avec Trump – qui a mis des gens comme Fauci, une cible populaire de dérision pour DeSantis, en charge – tout en faisant toujours appel à la base sur un problème dont ils sont excités sur.

« Empilez leurs dossiers sur cette question », m’a dit Avik Roy, fondateur de la Fondation pour la recherche sur l’égalité des chances, peu après la mi-mandat. “Dans une primaire républicaine, c’est un cas que DeSantis peut faire valoir de manière très convaincante.”

Depuis le début, DeSantis a tracé une voie en opposition presque directe au gouvernement fédéral. Il s’est battu avec les commissions scolaires locales au sujet des mandats de masque pour les élèves et a signé une législation interdisant divers mandats de vaccination. Ses adjoints à la santé publique ont à plusieurs reprises mis en doute l’utilité des masques et des vaccins. La Floride a également intenté une action en justice pour bloquer le mandat de vaccination de l’administration Biden pour les entrepreneurs fédéraux.

DeSantis a fait et continuera probablement de faire valoir que l’approche de la Floride était supérieure. Il est prouvé que l’économie de la Floride a bénéficié du laxisme de l’État en matière de mesures d’atténuation des coronavirus. Mais les performances de santé publique de l’État n’étaient pas non plus excellentes; La Floride se classe au neuvième rang pour le nombre total de cas de Covid-19 par habitant et au 14e pour le nombre total de décès par habitant. Plus de 83 000 Floridiens sont morts dans la pandémie. (Le bureau du gouverneur a une fois tenté de suggérer que les chiffres de décès de Covid-19 de l’État étaient surestimés, mais un audit a révélé plus tard que l’État avait en fait sous-estimé environ 3 000 décès dus à la pandémie.)

DeSantis avance un argument qui défie le consensus des experts en santé publique et la plupart des estimations sur l’impact des vaccins. Le même jour, il a annoncé son intention de poursuivre Pfizer et Moderna pour inconduite criminelle potentielle, des universitaires de la Yale School of Public Health, de l’Université York et de l’Université du Maryland ont publié des projections selon lesquelles les vaccins avaient évité jusqu’à 3,2 millions de décès et 18,5 millions d’hospitalisations aux États-Unis de décembre 2020 à novembre 2022.

Mais en proposant son histoire alternative de la pandémie, DeSantis a un public différent en tête. En plus d’analyser les détails des données sur l’efficacité des vaccins, le gouverneur a cherché dans son événement anti-vaccin à créer un récit « nous contre eux » dans lequel un conglomérat de médias, de sociétés pharmaceutiques, du gouvernement et de l’establishment médical avait induit le public en erreur. public américain sur le coronavirus et les vaccins.

C’est un message clairement destiné à la base conservatrice, les électeurs que DeSantis doit éloigner de Trump. En juillet, un sondage du Pew Research Center, moins de 30% des républicains ont déclaré qu’ils pensaient que les responsables de la santé publique avaient fait un excellent ou un bon travail pour répondre à Covid-19, et près de 70% ont déclaré que trop peu de priorité avait été accordée au respect des choix individuels dans la pandémie réponse.

Ce sont les notes que DeSantis essaie de frapper alors qu’il se prépare, sauf refus inattendu, à entrer dans la course à la Maison Blanche. Dans le cadre de la table ronde de cette semaine, il a accusé les élites médicales et technologiques de “tentative d’imposer un récit acceptable sur toutes ces questions”.

Il s’est présenté comme prêt à dire ces vérités que l’establishment ne voulait pas, ressemblant un peu à Trump lors de sa première candidature à la présidence.

“Ils ne voulaient aucune critique de leurs politiques de verrouillage”, a-t-il déclaré. « Si vous ne pouvez pas défendre la politique, alors vous devriez peut-être vous regarder dans le miroir. Mais ce n’est pas ce que ces élites voulaient faire.

C’est un jeu dangereux, en particulier avec le Covid-19 qui réapparaît comme une grave menace pour la santé publique. Mais c’est celui que DeSantis semble vouloir jouer.