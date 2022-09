La course de rêve d’Athletico Paranaense en Copa Libertadores se poursuit aux dépens de Palmeiras

L’Athletico Paranaense a battu Palmeiras, champion en titre de la Copa Libertadores, 3-2 au total. Ricardo Moreira/Getty Images

Deux décennies se sont écoulées sans que personne ne parvienne à remporter deux versions consécutives de la Copa Libertadores, la Ligue des champions d’Amérique du Sud. Palmeiras, du Brésil, a mis fin à cette course l’an dernier.

Près de 50 ans se sont écoulés depuis que personne n’en a remporté trois de suite, et ce record est sûr pendant un certain temps. Lors de la demi-finale de mardi, Palmeiras s’est incliné 3-2 au total face à son compatriote brésilien Athletico Paranaense, qui cherchera à soulever le trophée pour la première fois lors de la décision du 29 octobre.

L’Athletico avait une avance depuis le match aller, mais par une nuit froide et humide à Sao Paulo, son avance n’a pas duré longtemps. Ils semblaient s’être installés dans un 4-1-4-1 conservateur, mais leur avance globale avait disparu en trois minutes. L’ailier droit Agustin Canobbio a été pris en possession du ballon avec l’arrière Khellven devant lui. Avec le flanc exposé, l’ancien pilier de Manchester City, Fernandinho, n’aurait pas dû jouer. Mais il l’a fait, et il a été transformé par Ze Rafael, qui a joué dans la surface et le ballon est tombé sur un défenseur pour que Gustavo Scarpa, lié à Nottingham Forest, ramène à la maison.

La forme récente de Palmeiras a été rugueuse, mais maintenant ils ont trouvé beaucoup de rythme, et Athletico était souvent à bout de souffle pour les tenir à distance, offrant un peu plus que des rafales occasionnelles du prodige de 17 ans Vitor Roque.

Mais sur le coup de la mi-temps, un moment impliquant Vitor Roque a changé le ton de la soirée. Il a été rattrapé par un vilain défi, tardif et haut, du défenseur central de Palmeiras Murilo et, après avoir consulté VAR, l’arbitre a expulsé le fautif.

Lors du tour précédent à domicile, Palmeiras avait perdu deux joueurs suite à des cartons rouges consécutifs. Un troisième apparaît comme plus qu’une malheureuse coïncidence. Les Palmeiras sur le terrain sont le reflet fidèle de leur entraîneur, Abel Ferreira. Le jeune Portugais est très prometteur et extrêmement talentueux, avec une profondeur de planification qui étonne souvent ses joueurs, mais il y a quelque chose de l’âme torturée en lui. L’esprit frais existe avec le sang chaud. Il est souvent accusé d’avoir outrepassé la ligne de touche avec ses protestations bruyantes et maniaques, et il est tout à fait possible que son équipe ait été contaminée par ce manque trop visible de contrôle émotionnel.

Il n’y avait pas de prix immédiat à payer pour descendre à 10 hommes. La priorité immédiate d’Athletico semblait être d’éviter un carton rouge. Ils ont effectué trois changements à la pause et en 10 minutes, Palmeiras menait deux fois dans la soirée et menait 2-1 au total – avec un but qui est devenu typique de l’équipe.

Excellent développeur de joueurs, Abel a réussi à améliorer l’arrière droit vétéran Marcos Rocha, qui fournit une menace offensive avec ses longues touches. C’était le parcours du but de Palmeiras plus tôt dans l’année contre Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs, et il a de nouveau décroché l’or.

Cette fois, le défenseur central paraguayen Gustavo Gomez a réussi à repousser un défi devant le premier poteau et à boucler une tête intelligente sur le gardien Bento et à l’intérieur du second poteau. Apparemment parti de rien, Palmeiras avait saisi un autre but vital et était maintenant à un peu plus de 35 minutes d’une énième finale.

Mais une autre caractéristique d’Abel est qu’il est extrêmement averse au risque. Son équipe est capable de massacrer des adversaires faibles mais, dans les matchs difficiles, il aime invariablement garder les choses serrées. Il a laissé tomber son équipe en profondeur et Athletico a lu les panneaux.

L’entraîneur de l’Athletico est l’ancien vainqueur de la Coupe du monde Luiz Felipe Scolari mais, après avoir été expulsé au match aller, il n’a pas été autorisé à être sur la ligne de touche. Le grand appel a donc été passé par son assistant Paulo Turra. Palmeiras était proche de son but. Cela a épuisé leurs joueurs de tête, qui avaient désormais d’immenses espaces à couvrir. Et il a également appelé à l’introduction de l’avant-centre de l’Athletico Pablo. Contre une équipe évoluant plus haut sur le terrain, son manque de rythme aurait été un problème. Mais son heure était venue, et moins de deux minutes après son introduction, Pablo avait égalisé les scores cumulés. Athletico a progressé sur la droite et a joué jusqu’au bord de la surface, où Fernandinho a changé le jeu, choisissant sa place avec une puce précise derrière Marcos Rocha. Vitinho a volé à travers le visage du but, Vitor Roque l’a retourné dans la zone de danger et Pablo s’est retourné à bout portant.

Il y avait des occasions aux deux extrémités, Vitinho curlant juste au-dessus pour Athletico et Gabriel Menino de Palmeiras forçant un arrêt intelligent de Bento à son poteau proche. Et avec le temps qui s’écoule, Palmeiras a payé le prix commun de la défense en profondeur – la déviation.

Pablo a laissé place à l’Uruguayen David Terans pour qu’il décoche un tir du pied gauche. Il a lancé un compatriote uruguayen, l’arrière gauche de Palmeiras Joaquin Piquerez, a battu le plongeon du gardien Weverton et s’est niché dans le coin le plus éloigné. Athletico était à la maison et au sec – et selon leurs normes, cela n’avait même pas été dramatique. Lors des deux tours à élimination directe précédents, ils ont été sauvés d’une séance de tirs au but par un but dans le temps d’arrêt. Cette fois, ils avaient six minutes plus le temps d’arrêt à endurer. Mais ils l’ont fait sans inquiétude, et ce club avant-gardiste de la ville méridionale de Curitiba, finaliste en 2005, peut commencer à rêver de son premier titre Libertadores.

Mais s’ils ont été outsiders face à Palmeiras, c’est encore plus le cas en finale. Leurs adversaires seront presque certainement Flamengo de Rio, qui entre déjà en demi-finale à domicile 4-0 contre Velez Sarsfield d’Argentine. Flamengo a récemment pris le dessus sur Athletico lors d’affrontements en championnat et en coupe, il appartiendra donc au vétéran Scolari – avec l’aide de l’assistant Turra – de planifier un autre choc.