La course de McCarthy pour le haut-parleur risque de bouleverser House le premier jour

WASHINGTON (AP) – Dans sa quête pour devenir président de la Chambre, Kevin McCarthy fonce droit dans l’histoire – devenant potentiellement le premier candidat en 100 ans incapable de remporter le poste lors d’un vote au premier tour.

La perspective de plus en plus réelle d’une bataille au sol désordonnée pour le marteau du président le premier jour du nouveau Congrès le 3 janvier inquiète les républicains de la Chambre, qui se préparent au spectacle. Ils se sont rencontrés sans cesse en privé au Capitole pour tenter de résoudre l’impasse.

S’emparant d’une majorité républicaine dangereusement mince de 222 sièges à la Chambre des 435 membres et faisant face à une poignée de transfuges, McCarthy travaille d’arrache-pied pour atteindre le seuil de 218 voix généralement nécessaire pour devenir président.

“La crainte est que si nous trébuchons par la porte”, a déclaré le représentant Jim Banks, R-Ind., un allié de McCarthy, alors les électeurs qui ont envoyé les républicains à Washington “se révolteront à ce sujet et ils se sentiront déçus”. .”

Jamais depuis l’élection contestée de 1923, un candidat à la présidence de la Chambre n’a été confronté à l’examen public de la convocation d’une nouvelle session du Congrès pour la faire sombrer dans le chaos politique, avec un vote après l’autre, jusqu’à ce qu’un nouveau président soit choisi. À ce moment-là, il a finalement fallu neuf scrutins exténuants pour obtenir le marteau.

McCarthy, un républicain de Bakersfield, en Californie, qui a été élu pour la première fois en 2006 et qui reste allié à Donald Trump, a signalé qu’il était prêt à aller aussi longtemps qu’il le faudrait dans un vote au sol pour garantir le poste de président qu’il voulait depuis des années. L’ancien président a approuvé McCarthy et passerait des appels au nom de McCarthy. McCarthy n’a donné aucune indication qu’il se retirerait, comme il l’a fait en 2015 lorsqu’il était clair qu’il n’avait pas le soutien.

Mais McCarthy reconnaît également que les récalcitrants ne bougeront pas. “Tout est en danger”, a déclaré McCarthy vendredi dans une interview avec le conservateur Hugh Hewitt.

Le dilemme reflète non seulement la stature incertaine de McCarthy parmi ses pairs, mais aussi les normes politiques changeantes au Congrès alors que les chefs de parti qui exerçaient autrefois un pouvoir immense – les noms de Cannon, Rayburn et maintenant Pelosi ornent les salles de réunion et les immeubles de bureaux de la Chambre – le voient glisser loin au 21ème siècle.

Les législateurs de base sont devenus des stars politiques à leurs propres conditions, capables de façonner leurs marques sur les réseaux sociaux et de collecter leurs propres fonds pour les campagnes. Les membres de la Chambre dépendent moins qu’ils ne l’étaient autrefois des chefs de parti pour distribuer des faveurs en échange d’un soutien.

Le test pour McCarthy, s’il est capable de consolider les votes le 3 janvier ou dans les jours qui suivent, sera de savoir s’il émerge un orateur affaibli, contraint de payer un prix énorme pour le marteau, ou si le pouvoir potentiellement brutal la lutte enhardit sa nouvelle direction.

“Veut-il devenir le premier candidat conférencier en 100 ans à prendre la parole et devoir essentiellement, vous savez, abandonner?” a déclaré Jeffrey A. Jenkins, professeur à l’Université de Californie du Sud et co-auteur de “Fighting for the Speakership”.

“Mais s’il sort ce lapin du chapeau, vous savez, peut-être qu’il a en fait plus de bonnes choses.”

Les républicains se sont réunis en privé la semaine dernière pour une autre longue session alors que les détracteurs de McCarthy, en grande partie une poignée de piliers conservateurs du Freedom Caucus, exigent des changements aux règles de la Chambre qui diminueraient le pouvoir du bureau du président.

Les membres du Freedom Caucus et d’autres veulent avoir l’assurance qu’ils seront en mesure d’aider à rédiger des projets de loi à partir de zéro et d’avoir la possibilité de modifier des projets de loi lors des débats en salle. Ils veulent l’application de la règle des 72 heures qui exige que les projets de loi soient présentés pour examen avant le vote.

La présidente sortante Nancy Pelosi, D-Californie, et les deux derniers présidents républicains, John Boehner et Paul Ryan, ont été confrontés à des défis similaires, mais ils ont pu compter sur la devise de leur position pour distribuer des faveurs, négocier des accords et gagner autrement. adversaires pour les maintenir en ligne – pendant un certain temps. Boehner et Ryan ont fini par prendre leur retraite tôt.

Mais la demande centrale des opposants de McCarthy pourrait aller trop loin : ils veulent rétablir une règle de la Chambre qui permet à tout législateur de déposer une motion pour « libérer le fauteuil », permettant essentiellement un vote au sol pour expulser le président de ses fonctions.

Les premiers dirigeants du Freedom Caucus, sous Mark Meadows, l’ancien membre du Congrès de Caroline du Nord devenu chef de cabinet de Trump, ont utilisé la procédure peu utilisée comme une menace pour Boehner, et plus tard, pour Ryan.

Ce n’est que lorsque Pelosi a saisi le marteau pour la deuxième fois, en 2019, que les démocrates de la Chambre ont voté pour supprimer la règle et exiger un vote à la majorité du caucus pour lancer un défi de vote au sol à l’orateur.

Le représentant Chip Roy, R-Texas, a déclaré que la règle de 200 ans était assez bonne pour Thomas Jefferson, c’est donc celle qu’il aimerait voir en place.

“Nous sommes encore loin de réparer cette institution comme il se doit”, a déclaré Roy aux journalistes jeudi au Capitole.

Ce qui n’est pas clair pour McCarthy, c’est même s’il cède aux diverses demandes des conservateurs, si cela leur suffira pour qu’ils abandonnent leur opposition à son leadership.

Plusieurs républicains de la Chambre ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que McCarthy serait jamais en mesure de vaincre les détracteurs.

“Je ne crois pas qu’il obtiendra 218 votes”, a déclaré le représentant Bob Good, R-Va., parmi les récalcitrants. “Et j’attends donc avec impatience le moment où cette reconnaissance s’installera et, pour le bien du pays, pour le bien du Congrès, il se retirera et nous pourrons envisager d’autres candidats.”

L’opposition à McCarthy a promu une contre-offensive de la part d’autres groupes de républicains de la Chambre qui se font de plus en plus entendre dans leur soutien au chef du GOP – et plus préoccupés par les retombées si le début du nouveau Congrès se transforme en un combat interne au parti.

Le représentant David Joyce, R-Ohio, qui dirige le groupe de gouvernance républicaine, portait un bouton “OK” sur son revers – ce qui signifie “Seul Kevin”, a-t-il expliqué.

Certains ont suggéré que les opposants à McCarthy pourraient simplement voter «présents», abaissant le seuil pour atteindre la majorité – une tactique que Pelosi et Boehner ont toutes deux utilisée pour gagner avec moins de 218 voix.

Alors que certains ont suggéré de menacer les détracteurs de les retirer de leurs affectations au comité ou d’autres représailles, le représentant Dusty Johnson, RS.D., un chef d’un autre caucus de gouvernance conservateur, a déclaré: “Quiconque pense que les récalcitrants vont être intimidés dans la conformité ne comprend pas comment cette ville fonctionne.

Le représentant sortant Fred Upton, R-Mich., qui a rappelé que le président républicain de l’époque, Newt Gingrich de Géorgie, a abandonné la course en 1998 alors qu’il n’avait pas les votes, a mis en garde McCarthy contre tout recul.

“Mon conseil à Kevin est que tu dois aller jusqu’à la ligne d’arrivée”, a déclaré Upton. « Vous ne pouvez pas plier les cartes. Vous devez faire voter ces gens – et voter.

Lisa Mascaro, Associated Press