La course de l’Omnium Banque Nationale de Raonic interrompue au 3e tour par un Américain non classé

Il y a eu des flashs occasionnels de l’ancien Milos Raonic lors de sa course au troisième tour à l’Omnium Banque Nationale à Toronto.

Les attentes étaient faibles cette semaine pour le Canadien de 32 ans, à peine deux mois après son retour après près de deux ans d’absence du circuit ATP.

À certains moments, Raonic ressemblait au joueur qui était une force au milieu des années 2010. À d’autres, il semblait rouillé et sujet aux erreurs. Sa performance jeudi comprenait plus de ces derniers et cela s’est avéré coûteux.

L’Américain Mackenzie McDonald a remporté une victoire de 6-3 et 6-3 contre Raonic dans un match interrompu par la pluie qui a mis fin aux espoirs du Canada lors du match nul en simple au stade Sobeys.

« Certaines choses se sont bien déroulées, certaines choses que je peux espérer faire mieux », a déclaré Raonic. « J’ai fait tout ce que j’ai pu et ça m’a mené là où ça a marché. »

REGARDER | Raonic éliminé par McDonald :

Milos Raonic tombe face à Mackenzie McDonald au 3e tour de l’Omnium Banque Nationale Milos Raonic de Thornhill, Ont. a terminé son retour par une défaite en deux sets (6-3, 6-3) face à l’Américain Mackenzie McDonald au 3e tour de l’Omnium Banque Nationale à Toronto.

La vitesse du service en plein essor qui a aidé Raonic à remporter une paire de premières victoires a diminué d’un tic dans le match de l’après-midi.

Les fautes directes ont également été un problème pour l’ancien numéro 3 mondial, qui n’a pas pu trouver le rythme face à son adversaire plus régulier.

« Je n’avais pas le même genre de vitesse au service dont j’avais besoin », a déclaré Raonic. « Et c’est juste une accumulation au cours des derniers matchs et ce genre de choses.

« J’avais juste besoin d’être meilleur dans ce cas, et je n’ai pas pu l’être. »

Raonic avait l’air reposé et fort dans une victoire bouleversée en trois sets contre l’Américaine Frances Tiafoe, neuvième tête de série, lundi soir. Une victoire en trois sets sur le qualifié japonais Taro Daniel a suivi mercredi.

Cependant, Raonic semblait menotté par McDonald, classé 59e, qui a joué un style régulier et efficace, apparemment content de garder l’agressivité sous contrôle et de laisser Raonic faire des erreurs.

L’approche a porté ses fruits avec sa première apparition en carrière dans un quart de finale du Masters 1000.

McDonald affrontera ensuite l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, qui a remporté une victoire surprise de 7-6 (4), 4-6, 7-6 (4) contre le Norvégien Casper Ruud, troisième tête de série.

Pour Raonic, qui a grandi à proximité de Thornhill, en Ontario, il s’agissait de sa première apparition au tournoi de sa ville natale depuis 2018 et les foules lui ont montré de l’amour à chaque tournant.

McDonald a brisé Raonic lors de son premier match de service dans les deux sets et a laissé le Canadien deviner. Il a travaillé occasionnellement au service et à la volée et son placement de balle était au point.

Raonic a forcé un match à trois points à la fin du deuxième set, mais McDonald a conservé le service et a clôturé la victoire en 68 minutes.

De nombreux spectateurs se sont levés pour applaudir Raonic alors qu’il quittait le court central, ne sachant pas si ce serait sa dernière apparition ici puisque l’épreuve masculine ne reviendra pas sur le site de l’Université York avant 2025.

« Je pense que c’est probablement la chose la plus spéciale et la plus attachante de ces trois matches, de lundi soir à hier à aujourd’hui, à travers les hauts et les bas de tout cela, cette énergie que vous ne pouvez en aucun cas quantifier ou que vous ne pouvez pas mettre un nom », a déclaré Raonic.

« Mais vous pouvez en quelque sorte fermer les yeux et souhaiter être dans le même scénario plusieurs fois. »

« Je dois juste continuer à regarder vers l’avant »

Maintenant au 545e rang mondial après sa longue absence en raison d’une blessure, Raonic peut toujours utiliser son classement protégé pour les inscriptions au tableau principal.

Il n’a pas mis la main sur les plans pour 2024 et au-delà, se concentrant plutôt sur la saison actuelle sur terrain dur.

« Je dois juste continuer à regarder vers l’avant et à court terme, a déclaré Raonic.

Le jeu sur tous les terrains a été suspendu pendant un peu plus d’une heure en début d’après-midi en raison d’orages.

L’Espagnol Carlos Alcaraz, tête de série, devait affronter Hubert Hurkacz, Pologne, 15e tête de série, lors du match de la soirée.

Le Russe Daniil Medvedev, deuxième tête de série, s’est qualifié pour les quarts de finale grâce à une victoire de 6-4 et 6-4 contre l’Italien Lorenzo Musetti, 16e tête de série.

En double, Vasek Pospisil, de Vernon, en C.-B., et Nicolas Mahut, de France, ont perdu une décision de 6-2 et 6-4 contre le duo allemand Kevin Krawietz et Tim Puetz, sixième tête de série.

Le jeu se poursuit jusqu’à dimanche lors du tournoi américain de 7,62 millions de dollars.

Le jeu reprend à Montréal

Au tournoi féminin de Montréal, le troisième tour est en cours après que le jeu a été suspendu à deux reprises en raison de la pluie.

Le jeu avait initialement repris après un délai de pluie de trois heures avant que les joueurs ne soient à nouveau expulsés des terrains huit minutes plus tard.

La seconde interruption dura encore près de trois heures.

La numéro un mondiale Iga Swiatek était à égalité à un set chacune avec la tête de série n ° 14 Karolina Muchova sur le court central du stade IGA lorsque le jeu a été initialement retardé.

Swiatek a eu juste le temps de faire un break dans le troisième set avant que le match ne soit à nouveau suspendu.

La numéro 10 Daria Kasatkina était à égalité 2-2 avec Marie Bouzkova dans le deuxième set après avoir remporté le premier.

Leylah Fernandez, de Laval, au Québec, qui a remporté un match épique contre la tête de série no 11 Beatriz Haddad Maia mercredi, devait affronter l’Américaine Danielle Collins après Swiatek-Muchova jeudi soir.

Fernandez est la seule Canadienne restante dans le tournoi féminin.

La n ° 3 Elena Rybakyna contre Sloane Stephens et la championne de Wimbledon Marketa Vondrousova contre la n ° 6 Coco Gauff sont également restées au programme.

Le match en retard entre la n°2 Aryna Sabalenka et la n°15 Liudmila Samsonova a été retiré du programme de jeudi.

Pegula se qualifie pour les quarts de finale

Plus tôt jeudi, Jessica Pegula des États-Unis s’est qualifiée pour les quarts de finale grâce à une victoire de 6-4 et 6-0 contre l’Italienne Jasmine Paolini.

Pegula, la quatrième tête de série à Montréal, a réussi six as contre une double faute et a battu Paolini cinq fois en 11 occasions pour remporter la victoire en seulement une heure neuf minutes.

L’Américaine est à la recherche de son premier titre NBO Open après avoir atteint les demi-finales lors des deux derniers tournois.

Pegula affrontera ensuite le vainqueur d’un match entre son compatriote américain Coco Gauff et la neuvième tête de série Marketa Vondrousova de la République tchèque.

Paolini s’était qualifiée pour le troisième tour après que son adversaire du deuxième tour, la 13e tête de série Madison Keys, se soit retirée en raison d’une blessure à la hanche.