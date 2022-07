La course de l’Europe à la sécurisation des nouvelles sources d’énergie est sur le fil du rasoir

Cinq mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Europe est en proie à une transition accélérée et de plus en plus irréversible dans la façon dont elle obtient son énergie pour chauffer et refroidir les maisons, faire tourner les entreprises et produire de l’électricité. Un passage à long terme à des sources d’énergie plus renouvelables a été dépassé par une bousculade à court terme pour passer l’hiver à venir.

La quantité de gaz naturel provenant de Russie, autrefois la plus grande source de carburant d’Europe, représente moins d’un tiers de ce qu’elle était il y a un an. Cette semaine, Gazprom, le géant russe de l’énergie, a réduit les flux déjà fortement réduits dans un pipeline clé entre la Russie et l’Allemagne, envoyant les prix à terme du gaz européen à des niveaux records.

Moins d’un jour après l’annonce de Gazprom, l’Union européenne a appelé à une réduction de 15% de la consommation de gaz dans tout le bloc.