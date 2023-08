La course de l’Espagne vers la finale de la Coupe du monde est une surprise au milieu de la tourmente de Vilda

L’Espagne est en finale de la Coupe du monde féminine 2023, et en même temps, cela n’a aucun sens.

Pourquoi est-ce logique ? Ils ont deux des meilleurs joueurs du monde, selon le dernier classement du Ballon d’Or, à Alexia Putellas et Aitana Bonmatí. Ils sont soutenus par une foule de joueurs de Barcelone qui ont remporté deux des trois dernières ligues des champions, dont l’adolescente Salma Paralluelo, qui a eu un tournoi en petits groupes. Ce n’était qu’une question de temps avant que leur succès au niveau des jeunes – champions du monde U17 consécutifs et détenteurs de la Coupe du monde U20 – ne se traduise par un succès au niveau senior.

– Coupe du Monde Féminine : Page d’accueil | Support | Horaire | Nouvelles

Et pourquoi ça n’a pas de sens ? Avant de se rendre en Australie et en Nouvelle-Zélande, l’Espagne n’avait jamais remporté de match à élimination directe lors d’un tournoi majeur, tandis que Putellas n’a pas encore terminé 90 minutes au tournoi depuis qu’il s’est remis d’une blessure au LCA.

Plus important encore, la préparation de l’Espagne pour la phase finale au cours de la dernière année a été entachée par un différend entre les joueurs et la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et l’entraîneur Jorge Vilda. En conséquence, certains de leurs meilleurs joueurs ne se sont pas rendus disponibles pour la Coupe du monde, notamment le défenseur Mapi León et le milieu de terrain Patri Guijarro, deux des meilleurs à leur poste dans le monde.

Ces fissures ont été couvertes par de grandes victoires contre le Costa Rica et la Zambie lors de leurs deux premiers matchs de groupe en Nouvelle-Zélande, mais semblaient prêtes à revenir lorsque le Japon les a battus 4-0 à Wellington le 31 juillet. Mais La Roja Regroupées, Vilda s’est créée des occasions et, après des victoires contre la Suisse, les Pays-Bas et la Suède, elle a réservé sa place pour la finale de dimanche contre l’Angleterre à Sydney.

Nous examinons l’évolution tactique de l’Espagne dans sa course vers la finale, ainsi que les problèmes qui l’ont tourmenté, qui – temporairement au moins – ont été mis de côté. — Sam Marsden.

L’appel au changement des joueurs au premier plan de la préparation de la Coupe du monde

Après une autre sortie anticipée aux Championnats d’Europe de l’année dernière – lorsqu’ils ont perdu contre l’Angleterre en quarts de finale – les joueurs espagnols ont commencé à s’agiter pour un changement en interne. Ils préféraient que les problèmes soient traités en privé, mais cela s’est répandu dans la sphère publique en septembre.

À la base, il y avait une volonté pour que cette « Golden Generation » de joueurs reçoive le soutien dont elle a besoin pour prospérer. Ils ont ressenti des départs précoces continus lors de tournois majeurs sous Vilda – en Autriche à l’Euro 2017, le USWNT à la Coupe du monde 2019 et l’Angleterre à l’Euro 2022 – n’étaient pas assez bons et un changement était nécessaire.

Les joueurs insistent sur le fait qu’ils n’ont pas demandé le limogeage de Vilda ; la lecture de la situation par la RFEF était différente. Le président Luis Rubiales a soutenu Vilda de manière retentissante et continue de le faire à chaque occasion. Compte tenu du manque de compréhension, fin septembre, 15 joueurs ont communiqué à la RFEF par e-mail qu’ils ne souhaitaient pas être sélectionnés jusqu’à ce que de grands changements soient apportés à la configuration actuelle.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Ils ont déclaré que l’environnement de jeu avec l’équipe nationale affectait à la fois leur « santé et leur état émotionnel » et qu’ils n’avaient pas l’intention de revenir tant qu’une solution n’aurait pas été trouvée.

Parmi ces 15 joueurs figuraient plusieurs de l’équipe de Barcelone, dont Bonmati, Leon et Guijarro. Trois autres joueurs, Putellas, Jenni Hermoso et Irene Paredes, n’ont pas envoyé l’e-mail mais ont soutenu ceux qui l’ont fait. Ils ont tous raté plusieurs matchs – Putellas en raison d’une blessure – avant de revenir à divers moments plus tôt cette année.

Les plaintes étaient doubles : contre la RFEF et contre Vilda. Premièrement, les joueurs voulaient des améliorations de la part de la RFEF. Ils voulaient que des matches amicaux soient organisés contre des nations mieux classées pour les aider à se préparer pour la Coupe du monde. Ils voulaient améliorer les déplacements vers et depuis les jeux. Ils voulaient plus de personnel dans les coulisses pour aider à la mise en forme et à la prévention des blessures. Ils voulaient tous les outils en place pour les aider à aller loin dans un tournoi majeur.

Deuxièmement, et aucun joueur n’a déclaré publiquement parler de Vilda, mais des sources ont déclaré à ESPN en septembre dernier, les 15 joueurs ont estimé que la relation avec l’entraîneur s’était rompue. Il n’y a aucune allégation de comportement inapproprié contre lui, mais il y a des griefs concernant son style de gestion sur et en dehors du terrain.

En dehors du terrain, des sources ont déclaré qu’il pouvait contrôler et qu’il n’avait pas bien géré les problèmes non sportifs. Sur le terrain, il y a eu des protestations sur la préparation, l’entraînement et la tactique, surtout dans les grands matches. Des sources ont souligné que ce n’était pas seulement un problème de Vilda, mais il y avait un sentiment qu’il n’était pas qualifié pour le rôle dont il a hérité en 2015 compte tenu de la progression du football féminin.

Fils d’un ancien préparateur physique qui a travaillé au sein de l’équipe de Johan Cruyff à Barcelone, Vilda a eu une carrière éphémère en tant que joueur mais aucune expérience d’entraîneur de haut niveau en dehors de la RFEF. L’impasse s’est poursuivie et aucun des 15 joueurs ne faisait partie d’une équipe espagnole avant la Coupe du monde.

Le statut de Jorge Vilda en tant qu’entraîneur de l’Espagne fait partie de la tourmente interne qui a secoué l’équipe depuis avant la Coupe du monde. Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Bonmati a déclaré à ESPN en juin qu’il y avait eu un dialogue entre les joueurs et la RFEF dans les mois suivants et que certains changements avaient eu lieu. Du personnel supplémentaire dans les coulisses avait été ajouté, une meilleure opposition a été rencontrée lors des matches amicaux, un nutritionniste a été nommé, les déplacements ont été améliorés et une cagnotte a été allouée pour permettre aux familles des joueurs de se rendre à la Coupe du monde avec l’équipe. Le jeune fils de Paredes, Mateo, est même devenu la mascotte non officielle de l’équipe.

Pendant ce temps, la pression montait sur certains joueurs pour qu’ils se rendent disponibles pour la Coupe du monde. Les sponsors, les agents et les marques étaient impatients de voir leurs clients sur la plus grande scène.

Il y a aussi une somme d’argent importante à gagner pour les joueurs qui gagnent beaucoup moins que leurs homologues masculins. La FIFA a conseillé à la nation gagnante de verser à chaque joueur 270 000 $ de son pot et aux seconds 195 000 $. Cela a conduit huit des 15 joueurs à se rendre disponibles pour la sélection, ont déclaré des sources à ESPN. Seven n’a pas choisi de revenir, dont Leon, qui a déclaré que « mes valeurs passent en premier », ainsi que Guijarro, qui a marqué deux buts lors de la finale de la Ligue des champions plus tôt cet été.

Sur les huit qui sont revenus, Vilda en a choisi trois – Bonmati, ainsi que ses coéquipières du Barca Mariona Caldentey et Ona Batlle.

Depuis lors, peu de choses ont été dites sur la saga. Bonmati a parlé d’une « année difficile », tandis que Caldentey a déclaré qu’une victoire en Coupe du monde « montrerait tout [the players did] ça valait le coup. » Putellas n’en a pas du tout parlé.

Vilda ne veut parler que des 23 joueurs de l’équipe et des événements sur le terrain. Cela a divisé l’Espagne. Rubiales tient à rendre hommage à l’entraîneur « de classe mondiale » Vilda, qui a « été interrogé même sur le plan humain », tandis que d’autres souhaitent s’assurer que les joueurs obtiennent tout le crédit pour la course de l’Espagne.

Vilda, comme vous le lirez ci-dessous, a pris de bonnes décisions depuis la défaite contre le Japon. Compte tenu du contexte, les caméras sont constamment à la recherche d’indices sur l’évolution de la relation entre l’entraîneur et ses joueurs. Deux clips sont devenus viraux lors de la finale. Le premier était lors d’une présentation à Madrid avant le tournoi lorsque les joueurs n’ont pas réagi à Vilda être amené sur scène. Le deuxième était après la victoire en prolongation contre les Pays-Bas en quart de finale alors qu’aucun joueur est apparu pour célébrer avec Vilda.

Des sources soulignent que « les joueurs sont plus unis que jamais dans leur objectif commun » mais se retiennent de commenter la situation avec Vilda. Il est d’autant plus remarquable que l’Espagne soit sur le point de remporter la Coupe du monde pour la toute première fois ce week-end. — Sam Marsden

Le rôle de Paralluelo a renforcé La Rojala fortune

Sur le terrain de cette Coupe du monde, l’Espagne a montré certains de ses meilleurs et de ses pires. Dans leur quatrième tournoi majeur sous Vilda, La Roja sont souvent retombés dans un schéma familier de possession sans but, leur lourde défaite 4-0 contre le Japon l’archétype qui remonte à une défaite en phase de groupes contre l’Angleterre à l’Euro 2017.

Le match statistiquement bizarre contre le Japon – dans lequel ils ont laissé l’Espagne avoir tout le ballon mais contré avec une précision mortelle – a été l’un des matchs les plus mémorables du tournoi et a été le signal d’alarme. La Roja nécessaire.

Après cela, l’Espagne a obtenu un sursis avec un match à élimination directe contre une équipe suisse sans inspiration, dans laquelle Vilda a apporté des changements clés, donnant au gardien de but suppléant Cata Coll le signe de tête devant le titulaire régulier Misa Rodríguez. En plus de Coll, la défenseuse Laia Codina a remplacé Ivana Andrés alors que les deux ont ensuite commencé les matchs suivants. Même en permettant un but contre son camp inhabituel lorsque Codina a tiré le ballon dans le filet abandonné de Coll à environ 40 mètres, La Roja étaient libres d’exploiter l’espace offert par la Suisse dans son tiers défensif, marquant avec cinq de ses 25 tirs.

Vilda est restée largement cohérente avec son milieu de terrain, poussant Teresa Abelleira dans un rôle plus profond et permettant au joueur du Real Madrid de faire progresser le ballon à partir de là. Aux côtés d’Abelleira, Bonmatí a toujours été présent dans l’équipe. Le milieu de terrain de Barcelone – l’un des 15 joueurs susmentionnés à tenir – est également le joueur le plus en forme cette saison, menant la charge pour le Ballon d’Or de cette année.

En tant que l’un des joueurs les plus intelligents sur le terrain, Bonmatí a joué un rôle clé pour l’Espagne, galvanisant pour le milieu de terrain et envoyant le ballon vers l’avant. Son retour dans l’équipe a été une bouée de sauvetage pour Vilda et l’Espagne.

Bonmatí et Abelleira ont également été libres de contrôler les débats sans trop les mettre en lumière grâce au retour du double vainqueur du Ballon d’Or Putellas. Mais, n’ayant pas encore terminé 90 minutes depuis son retour d’une blessure au LCA, elle a été largement inefficace au milieu de la formation 4-3-3 que l’Espagne a employée lors de ce tournoi.

En effet, les meilleurs moments de l’Espagne sont survenus lorsque Jennifer Hermoso a été renvoyée dans un rôle de fournisseur au milieu de terrain, libérant un espace supplémentaire dans les trois premiers où la star montante Salma Paralluelo a eu la possibilité de briller. Offrant un profil différent de celui d’Alba Redondo ou de l’attaquante préférée de Vilda, Esther Gonzalez, les buts de la jeune femme de 19 ans l’ont vue promu dans le onze de départ, plutôt que de se contenter d’une apparition sur le banc.

Paralluelo a changé la dynamique de l’attaque espagnole, permettant à l’équipe de se répandre sur le terrain et de surcharger la surface. L’attaquant – un ancien sprinter – est également l’un des plus rapides et des plus grands sur le terrain, ajoutant plus de danger sur les coups de pied arrêtés et beaucoup plus de course que Putellas.

Salma Paralluelo est devenue une joueuse clé pour l’Espagne lors des huitièmes de finale. Maja Hitij – FIFA/FIFA via Getty Images

N’ayant jamais remporté de match à élimination directe lors d’un tournoi majeur auparavant, la victoire de la Suisse a fourni le parfait stimulant mental avant le tout premier quart de finale de l’Espagne. Bien qu’ils aient menacé de retomber dans leur ancien schéma consistant à créer des occasions sans les prendre, l’introduction de Paralluelo à la 71e minute a changé le match contre les Pays-Bas et elle a marqué le but de la victoire dans le temps supplémentaire.

Et, comme c’était le cas contre les Néerlandais, le jeu direct de Paralluelo depuis le banc à la 57e minute s’est avéré être le tonique pour l’Espagne contre une Suède défensivement défaillante en demi-finale.

Après avoir été éliminée par l’Angleterre à l’Euro 2022, il y aura une sous-intrigue de représailles potentielles lorsqu’elles entreront sur le terrain contre les Lionnes. La chose logique à faire pour Vilda serait de jouer sur les points forts de son équipe, en s’appuyant sur les partenariats existants et en donnant le signe de tête à Paralluelo dès le départ – plutôt que d’espérer être encore dans le jeu assez longtemps pour qu’elle ait un impact en tant que encore un remplaçant.

Nous pourrions voir plus de conservatisme de La Roja aussi, avec la ligne de fond l’une des plus discutables de ce tournoi, et Aitana a potentiellement demandé de descendre un peu plus profondément pour aider aux côtés d’Abelleira.

Il y a aussi la tentation pour Vilda de se tourner vers les joueurs barcelonais de son effectif qui, au début de l’été, sont revenus de l’arrière contre Wolfsburg pour remporter leur deuxième couronne en Ligue des champions. L’expérience du grand match et la force mentale sont des choses qui manquaient à l’Espagne lors des tournois précédents. Mais, après avoir amené plus de joueurs d’un club dans ce domaine, l’Espagne permettra à l’entraîneur de Vilda de passer au second plan alors qu’il s’appuie sur les partenariats existants et la compréhension entre les joueurs.

Avec les trois arrières anglais solides dans ce tournoi, il incombera à la ligne de front espagnole, quelle qu’elle soit, de pousser et de pousser pour les ouvertures, d’étirer le jeu autant que possible et de ne pas se laisser coincer au milieu du terrain. — Sophie Lawson