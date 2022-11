La course de Lauren Boebert dans le Colorado touche à sa fin ou à son recomptage

La race House la plus proche du pays s’est déroulée dans un territoire inattendu : l’ouest du Colorado.

Neuf jours après l’élection, le concours, dans le troisième district du Congrès de l’État, entre la représentante Lauren Boebert, une républicaine, et son challenger démocrate, Adam Frisch, reste indécis. En début d’après-midi jeudi, selon l’Associated Press, Mme Boebert n’était en tête que de 0,34 point de pourcentage – soit environ 1 100 voix sur les plus de 320 000 comptées à ce jour – avec une résolution possible avant le week-end.

Le total est resté stagnant pendant une grande partie de la semaine dernière en raison de deux facteurs.

Premièrement, les bulletins de vote par correspondance des militaires et des Américains vivant à l’étranger ont été autorisés à arriver jusqu’à mercredi. Et aussi, les électeurs dont les bulletins de vote ont été rejetés pour des raisons telles que des signatures non concordantes avaient jusqu’à mercredi pour corriger ces problèmes, un processus connu sous le nom de guérison. Les démocrates et les républicains ont imploré les électeurs de mener à bien ce processus.

Étant donné que les bulletins de vote qui ont été guéris, ou qui sont venus de l’étranger ou de l’armée, peuvent maintenant être comptés, des résultats mis à jour sont attendus jeudi. Un compte rendu complet est prévu d’ici vendredi, date limite pour que les comtés soumettent leurs tableaux au secrétaire d’État du Colorado.

Si, à ce stade, Mme Boebert ou M. Frisch mène par une marge suffisamment large, l’Associated Press pourrait appeler la course. Mais si la course reste serrée, un recomptage est probable, ce qui retarderait encore un appel – peut-être pendant des semaines.