La course de la FA Cup de Wrexham se poursuit: quand est le tirage au sort du cinquième tour, qu’en est-il de la rediffusion et à quel point le résultat 3-3 est-il historique?

Wrexham a failli produire l’un des bouleversements de la saison dimanche seulement pour que Sheffield United marque un égaliseur de dernière minute lors d’un passionnant match nul 3-3 en FA Cup.

Wrexham, qui joue dans le cinquième niveau de la pyramide du football anglais, est venu par derrière pour diriger Sheffield United et a cherché à atteindre le cinquième tour de la plus ancienne compétition nationale de football au monde pour la première fois de son histoire.

Mais, avec pratiquement le dernier coup de pied du match, Sheffield United a marqué pour s’assurer que les deux équipes rejoueront lors d’une rediffusion du quatrième tour.

Mais Wrexham fera au moins partie du tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup lundi.

Ce fut une fin extrêmement dramatique digne des célèbres copropriétaires de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Pour ceux qui connaissent mieux Reynolds et McElhenney que les parties inférieures du football anglais, voici ce que vous devez savoir.

Que s’est-il passé dimanche ?

Drame. Wrexham, l’équipe la moins bien classée à se qualifier pour le quatrième tour de la FA Cup, est revenue de l’arrière pour mener Sheffield United, qui occupe la deuxième place du championnat, trois divisions plus haut que ses adversaires.

Sheffield United, l’équipe visiteuse, a pris les devants dans les deux premières minutes grâce à une tête d’Oli McBurnie. Mais les buts de James Jones et Thomas O’Connor en seconde période ont fait basculer le match en faveur de Wrexham.

Oliver Norwood a égalisé pour Sheffield United contre le cours du jeu. Mais le joueur vedette de Wrexham, Paul Mullin, était sur place pour produire apparemment la finition hollywoodienne parfaite lorsqu’il a marqué un but tardif après un carton rouge de Sheffield United.

Ce ne devait pas être le cas. John Egan a marqué pour l’équipe adverse avec pratiquement le dernier coup de pied du match, le match se terminant 3-3.

Et ensuite ?

Wrexham attendra avec impatience le tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup, qui aura lieu le lundi 30 janvier à 19h00 GMT (14h HE, 12h PT).

Ils espèrent sans aucun doute un « match nul glamour » contre Manchester City, Manchester United ou Tottenham Hotspur – ce qui serait un tirage très lucratif pour le club s’ils bouleversaient Sheffield United lors de leur rediffusion.

C’est la première fois que Wrexham participe au tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup. Leur meilleure performance avant cette saison remonte à 1956-1957, lorsqu’ils ont perdu contre les «Busby Babes» de Manchester United devant une foule de 34 445 personnes à l’hippodrome.

Et qu’en est-il de la rediffusion ?

Il n’y a pas de temps supplémentaire à ce stade de la FA Cup. Les deux équipes joueront donc à nouveau. Seulement cette fois, ils le feront au stade de Sheffield United, Bramall Lane.

Une date n’a pas encore été confirmée, mais elle aura probablement lieu début février.

Comment va Wrexham ?

Wrexham est en pleine forme récente et est un adversaire redoutable depuis l’arrivée de Reynolds et McElhenney dans le nord-est du Pays de Galles.

Ils occupent le sommet de la Ligue nationale de cinquième niveau et espèrent assurer un retour dans la Ligue de football pour la première fois depuis la saison 2007-08.

Ils ont raté de peu une place dans les séries éliminatoires de promotion la saison dernière – avec un point de moins – et n’ont perdu que deux fois en championnat cette saison. Ils sont au top, à égalité de points avec le comté de Notts et sur la bonne voie pour obtenir une promotion automatique.

Wrexham est entraîné par Phil Parkinson, qui a précédemment dirigé des clubs tels que Charlton Athletic, Bolton Wanderers et Sunderland. Leur joueur vedette est sans aucun doute Paul Mullin, qui a inscrit le but de la victoire dimanche. Mullin a abandonné une division pour jouer pour Wrexham et a marqué 60 buts en 77 matchs pour le club. Vous pouvez en savoir plus sur Mullin ci-dessous.

Vous ne cessez de mentionner le Pays de Galles…

Corriger. Cinq clubs de football gallois – Wrexham, ainsi que Swansea, Cardiff City, Newport et Merthyr Town – jouent dans la Ligue anglaise de football car, lors de leur création, aucune ligue de football galloise n’existait.

Une Premier League galloise (maintenant connue sous le nom de Cymru Premier) a été formée en 1992, mais ces cinq clubs ont décidé de continuer à jouer dans la pyramide de la ligue de football anglaise.

Où puis-je en savoir plus ?

Avons-nous piqué votre intérêt ? Bien, car nous avons beaucoup plus que vous pouvez lire sur Wrexham.

En août 2022, notre écrivain Pablo Maurer a rencontré Reynolds et McElhenney pour en savoir plus sur leur vision de Wrexham. Vous pouvez lire cette interview ici.

Et en octobre 2022, Richard Sutcliffe – qui, par coïncidence, couvre Sheffield United pour L’athlétisme – a présenté Shaun Harvey, qui figure en bonne place dans la série documentaire sportive “Welcome to Wrexham”.

Et si vous avez des idées sur le jeu lui-même, participez à notre page de discussion ici.

