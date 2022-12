La course de la Coupe du monde en Angleterre est inspirante, déclare Azeem Amir | Ashvir Singh Johal rejoint Kolo Touré à Wigan | Zidan Miah “devrait jouer pour le Bangladesh” | Nouvelles du football

L’international anglais de football pour aveugles Azeem Amir dit qu’il s’inspire de la course des Trois Lions au Qatar avant les Jeux mondiaux des aveugles de l’été prochain à domicile.

L’équipe de Gareth Southgate a ébloui lors de cette Coupe du monde et affrontera samedi un quart de finale alléchant contre la France, championne en titre, après avoir remporté une impressionnante victoire 3-0 contre le Sénégal en huitièmes de finale.

S’exprimant lors du premier festival de football pour aveugles et malvoyants de Londres, organisé en association avec Bloomsbury Football et British Blind Sport, Amir a déclaré qu’il pensait que l’Angleterre pouvait le ramener à la maison et en faire une saison festive inoubliable.

“Il faut être optimiste [about England’s chances]”, a déclaré Amir Nouvelles de Sky Sports.

Gary Neville pense que le quart de finale de la Coupe du monde de l’Angleterre contre la France est un match “une fois dans une vie” pour l’équipe de Gareth Southgate.



“Je pense que nous avons autant de chances que tout le monde. Je suis optimiste en tant que fan et en tant que joueur.

“Mais je pense que ce serait incroyable. Quel Noël et quelle période de fête ce serait s’ils le ramenaient à la maison!”

Birmingham accueille la sixième édition des Jeux mondiaux des aveugles en août 2023, avec la pièce maîtresse de la Fédération internationale des sports pour aveugles venant en Grande-Bretagne pour la toute première fois.

Amir, qui a fait ses débuts en tant que footballeur anglais B1 en 2018, a ajouté: “Honnêtement, il n’y a pas de meilleur sentiment [than playing tournament football for your country].

“Avec nos propres Jeux mondiaux à venir en 2023, c’est quelque chose dont vous ne pouvez que rêver, représenter votre pays et avoir votre famille et vos amis qui vous regardent.

“Moi-même, je fais tout ce que je peux avec ma base locale d’entraîneurs et mon réseau de soutien pour mettre les choses en place pour me donner la meilleure opportunité non seulement d’être dans l’équipe, mais de nous influencer directement – je croise les doigts – pour finir sur le podium avec une médaille.”

Singh Johal prêt pour ses débuts sur la ligne de touche de l’EFL

L’entraîneur de football pionnier sikh-punjabi Ashvir Singh Johal fera ses débuts sur la ligne de touche à The Den ce week-end lorsque Wigan se rendra à Millwall dans le championnat Sky Bet samedi.

Singh Johal a rejoint la semaine dernière l’équipe des coulisses du patron de Wigan, Kolo Toure, arrivant au DW Stadium en tant qu’entraîneur de la première équipe, avec l’ancien patron de Crawley Town et d’Arsenal U23, Kevin Betsy, faisant également partie du personnel des coulisses de Toure.

Touré a rencontré Singh Johal à Leicester où l’Ivoirien a été entraîneur de l’équipe première de Brendan Rodgers. Singh Johal a passé environ une décennie à Leicester, se joignant initialement en tant que bénévole du personnel au sol avant de se frayer un chemin jusqu’au directeur adjoint des U18.

Singh Johal, 27 ans, est un ancien joueur, entraîneur et manager de Guru Nanak Gurdwara Leicester (GNG Leicester), dont la première équipe joue à l’étape 5 du système hors championnat.

Image:

Ashvir Singh Johal (deuxième à gauche) a mené GNG Leicester à la gloire lors du tournoi KFF l’été dernier. Son ancien mentor, Rashid Abba, est maintenant à West Ham (extrême droite)





L’ancien entraîneur de l’académie de Leicester City, Rashid Abba, qui a entraîné Singh Johal quand il était tout petit, a déclaré Nouvelles de Sky Sports : “Je suis tellement heureux de voir Ashvir faire la percée – surtout parce qu’il est un garçon de Leicester, qui a traversé et est resté impliqué au GNG Leicester, un club décoré et historique enraciné dans la communauté sud-asiatique.

“C’est un entraîneur prometteur très talentueux et un merveilleux modèle. Sa nomination à Wigan est une excellente nouvelle et offre un véritable espoir aux entraîneurs d’origines ethniques diverses, qui aspirent à une carrière dans le football.”

“Zidan devrait jouer pour le Bangladesh”

Image:

Zidan Miah a repris l’entraînement léger à Welling United avant un retour en Espagne





Le haut-commissaire du Bangladesh au Royaume-Uni, Saida Muna Tasneem, a déclaré Sky Sports Nouvelles elle espère voir un jour le jeune de Rayo Vallecano, Zidan Miah, représenter le Bangladesh.

L’année dernière, le sud-londonien Zidan a refusé une offre d’Al Nasr, basé à Dubaï, pour rejoindre Rayo Vallecano, basé à Madrid. Le milieu de terrain a commencé un entraînement léger à Welling United après s’être remis d’une rupture d’Achille et devrait retourner en Espagne dans les prochaines semaines.

Zidan, qui a joué au football junior au club MLS du FC Dallas, a remporté le prix de la personnalité sportive de l’année lors des British Bangladeshi Fashion and Lifestyle Awards le week-end dernier.

“Je tiens à féliciter Zidan du fond du cœur”, a déclaré Tasneem.

“La diaspora des jeunes bangladais et nos communautés anglo-bangladaises sont vraiment en train de monter, et je suis vraiment reconnaissant au British Bangladeshi Fashion Council (organisateurs des prix) d’avoir reconnu ce beau jeune homme, qui a déjà tant accompli.

Image:

Le haut-commissaire du Bangladesh au Royaume-Uni, Saida Muna Tasneem, a parlé à Sky Sports News de Zidan Miah



“Nous voulons le présenter ainsi que son parcours avec Rayo Vallecano, qui est un grand club en Espagne, et il nous rend tous très fiers. Il aide à envoyer le message que si je peux le faire, vous pouvez le faire.

“L’équipe nationale du Bangladesh n’a pas pu se qualifier pour la Coupe du monde cette année, mais j’espère qu’il jouera un jour pour le Bangladesh et qu’il nous aidera à y arriver.

“Il peut être un si grand modèle pour les personnes de notre diaspora, nous sommes impatients de vous inviter tous les deux au Haut-commissariat pour venir dire quelques mots. Nous voulons être inspirés par vous.”

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

