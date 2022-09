La course de Kelowna rendra hommage à un chien policier qui a donné sa vie pour protéger son maître – Kelowna Capital News

Une carrière dans la police peut être éprouvante pour une personne, mais il en va de même pour ses collègues à quatre pattes.

C’est pourquoi Ned’s Wish, une société qui vise à améliorer la qualité de vie des retraités de la maternelle à la 9e année au Canada, s’associe à Canine Heroes Kennel à Kelowna pour organiser la deuxième course annuelle des héros le 25 septembre.

“En raison du coût des soins de santé pour les chiens policiers ou militaires à la retraite, le potentiel de profiter de la retraite peut littéralement reposer sur un centime”, lit-on dans un communiqué de presse. “Si les coûts des soins de santé deviennent trop élevés, la qualité de vie d’un chien peut être considérablement réduite, voire écourtée.”

La course de cette année honorera la mémoire du chien de service policier, Gator, qui a donné sa vie pour protéger son maître et meilleur ami lors d’un appel à Campbell River en juillet 2021.

«Gator a non seulement assuré la sécurité de sa communauté et des autres policiers ce jour-là, il a également veillé à ce que son maître puisse rentrer chez lui auprès de sa famille.»

En l’honneur de ses cinq années de service dans la force, la course des héros de cette année comprendra une course sur route familiale de cinq kilomètres, commençant au Canine Heroes Kennel au 4395 Goodison Road.

Les chiens en laisse sont encouragés à venir courir.

L’inscription à la course peut être trouvée ici pour 75 $ et est accompagnée d’un sac-cadeau.

«Parce que le travail des chiens policiers et militaires est si exigeant physiquement, les familles qui adoptent des chiens policiers ou militaires à la retraite peuvent se retrouver avec des problèmes de santé importants et coûteux. C’est une triste réalité : les problèmes médicaux et les coûts associés peuvent dicter dans quelle mesure, combien de temps ou même si les chiens policiers peuvent profiter de la retraite.

