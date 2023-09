La course de golf des CdeC recueille 1 500 $ pour le Streator Child Development Centre – Shaw Local

Le Mgr. Le Conseil 790 des Chevaliers de Colomb George A. Dzuryo de Streator a remercié ceux qui ont participé à sa course de golf annuelle le 19 août.

Le conseil a récolté 1 500 $. Les bénéfices de l’événement de cette année ont été reversés au Streator Child Development Center.

Les sponsors de cette année comprennent OSF, Country Financial-Kevin Derossett, Accounting & Tax Business Services, Vactor, Shaw Appliance, Lilja Construction, Schultz Monument, Streator Home Savings Bank, Solon-Telford Funeral Home, Star Ford, Dicks Floor Covering, Flowers Plus, Legacy Bar, Hatzer Construction, Theresa Solon – State Farm Insurance, Creditors’ Discount and Audit Company, Streator Community Credit Union, Chismarick Realty, Diversified Sheet Metal, US Foods, SOCU, Streator Family Dental (Brendan D. Graham), Pines Supper Club, Pavlick Tax Service, Hayden Barichello-Farmers Insurance, Bulldogs, Hagi/Schultz Funeral Home, State Farm-Chad Lucas, Streator Farm Mart, Reilly & Skerston Law, Broadway Pub, First Federal et Chalkeys East.