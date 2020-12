Prenez vos moteurs et que le meilleur synchroniseur labial gagne!

La semaine dernière, VH1 a annoncé que la saison 13 de Course de dragsters de RuPaul sera présenté en première le jour du Nouvel An, comblant enfin le vide sans traînée dans nos cœurs. Comme d’habitude, la série présentera un lot de nouvelles reines louches et fabuleuses, toutes en lice pour ce prix en espèces de 100000 $ et le titre de la Next Drag Superstar américaine. Et bien que ce soit comme d’habitude pour l’animateur légendaire de l’émission primée aux Emmy RuPaul et les juges (bonjour, Michelle Visage, Carson Kressley et Ross Mathews), les choses seront un peu différentes pour les nouveaux candidats.

Dans une nouvelle bande-annonce qui a été publiée le lundi 14 décembre, VH1 a partagé une grande tournure de la saison 13 qui n’a jamais été faite auparavant. « Cette saison, mes filles vous feront basculer! » Ru dit dans la vidéo. « J’espère que vous aimez les surprises, j’en ai une grosse. » Alors que des scènes de reines se pavanent sur la piste et bâillonnent dans la salle de travail, Ru partage la nouvelle passionnante: « Nous commençons avec six lip-sync pour vos vies! » Oui, les espoirs de cette année devront monter sur scène et s’assurer qu’ils connaissent chaque mot de la chanson choisie dès le premier jour. Pas de mésaventures à la Valentina ici!