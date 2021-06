La course de conte de fées du Danemark à l’Euro 2020 se poursuit grâce à de nouveaux personnages Dolberg, Stryger

Originaire du pays de l’écrivain de contes de fées Hans Christian Andersen, ce groupe de joueurs danois écrit leur propre histoire épique cet été.

Le contingent danois ne laisse pas son remarquable voyage à l’Euro 2020 se terminer de si tôt. Leur victoire par élimination directe 4-0 contre le Pays de Galles samedi a vu un autre héros improbable écrire un autre chapitre dans cette histoire sans cesse croissante et incroyable de l’équipe de Kasper Hjulmand.

C’était lors de l’édition 2016 du tournoi où le Pays de Galles était le favori des neutres alors qu’il atteignait les demi-finales en France. Mais cinq ans plus tard, leur histoire se termine en huitièmes de finale et ce sont les Danois qui ont repris ce premier rôle.

Après l’effondrement de Christian Eriksen lors du match d’ouverture contre la Finlande, la campagne du Danemark a été une montagne russe de traumatismes, d’émotions, de résilience, de leadership et de classe. Il y a eu d’autres drames et perturbations avant ce match contre le Pays de Galles, alors que la nouvelle de l’équipe d’avant-match s’est infiltrée selon laquelle deux de leurs principaux protagonistes étaient absents : Yussuf Poulsen blessé à la cuisse et Daniel Wass aux prises avec une maladie.

Le manager Hjulmand a donc regardé au sein de l’équipe, fait confiance à leur force collective. Kasper Dolberg et Jens Stryger Larsen se sont intensifiés avec Dolberg marquant deux de leurs quatre buts et Stryger impressionnant sur la droite. Leurs performances témoignent du lien que ce groupe entretient et de la confiance mutuelle.

Hjulmand n’a jamais eu l’intention de conduire le Danemark dans ces euros. Cela devait être la responsabilité d’Age Hareide avec Hjulmand aligné pour le remplacer à la fin du tournoi. Mais ensuite est arrivé le retard de l’année et Hjulmand a pris la tête de ce tournoi incroyablement difficile.





Mais il est resté calme. Son leadership silencieux et efficace est empreint d’empathie et de compréhension. Il a réussi à maintenir le navire Danemark sur la bonne voie et à flot, malgré tout ce qui leur a été lancé. Et il a utilisé la largeur et la largeur de son équipe. Nous avons vu divers protagonistes intervenir et saisir le récit à différentes étapes de ces euros. Cela a été un véritable travail d’équipe.

Il y a deux semaines samedi, le Danemark faisait face au traumatisme de voir Eriksen – son coéquipier, ami et meilleur joueur – subir son arrêt cardiaque sur son propre terrain, le Parken Stadium de Copenhague. Ils ont réussi à traverser le match contre la Finlande ce soir-là, grâce au leadership de Kasper Schmeichel et Simon Kjaer. Thomas Delaney et Poulsen ont aidé à former l’anneau humain protecteur autour d’Eriksen alors qu’il recevait son traitement au sol. Ils perdraient 1-0 mais restaient unis – et écrivaient le premier chapitre de leur histoire.

L’intrigue a pris davantage de rebondissements car le Danemark a dû se regrouper contre la Belgique. Malgré la défaite 2-1 contre les Red Devils, Poulsen menait de l’avant et marquait un brillant premier but, tandis que Wass était superbe sur la droite. Ensuite, ils ont réussi à obtenir leur clé de victoire 4-1 contre la Russie, soulignée par le magnifique but de Mikkel Damsgaard, le jeune de 20 ans qui avait la tâche peu enviable de s’enfoncer dans le vide laissé par Eriksen.

Come Wales – leur premier match loin de Copenhague – mais ils avaient le soutien de la Johan Cruyff Arena, les fans danois étant confortablement plus nombreux que le contingent adverse, les restrictions de voyage COVID-19 pour les fans gallois à la frontière néerlandaise.

Mais même alors, la préparation de ce match était imprévisible. Poulsen et Wass avaient été deux de leurs lieutenants fiables, mais Dolberg et Stryger sont entrés et aucun n’a raté un battement.

Dolberg a eu une année difficile, ayant eu COVID-19 deux fois et son appendice retiré, mais il a comblé le vide important laissé par Poulsen pour marquer leurs deux buts. De retour sur son ancien patch à l’Ajax (il a quitté les géants néerlandais pour Nice en 2019), il a réalisé un parcours remarquable en inscrivant une magnifique première à la 27e minute. Damsgaard a créé l’espace, s’est retourné contre la défense du Pays de Galles et a nourri Dolberg qui s’est replié à 25 mètres.

Pour le deuxième du Dolberg en début de seconde mi-temps, il a sauté sur une erreur de Neco Williams pour rentrer le ballon à bout portant. Le but a été maintenu malgré les protestations du Pays de Galles contre le tacle de Kjaer sur Moore plus tôt dans le mouvement.

C’est Kasper Dolhberg qui s’est montré à la hauteur cette fois pour le Danemark. Olaf Kraak – Piscine/Getty Images

Gareth Bale a passé une soirée frustrante grâce au travail de Stryger, qui a débuté à l’arrière droit. L’homme de l’Udinese a annulé Daniel James et Bale, et a également causé son propre tas de méfaits avec des croix mortelles dans la boîte galloise.

Le Pays de Galles a commencé ce match brillamment avec Bale surgissant avec deux tirs au début, mais après environ 15 minutes, Hjulmand est passé de 3-4-3 à 4-3-3, déplaçant Christensen au milieu du milieu de terrain. Cela a contribué à annuler cet optimisme gallois précoce, tandis que Kjaer et Jannik Vestergaard ont réussi à annuler la menace aérienne de Kieffer Moore. Et puis, alors que le match s’éloignait du Pays de Galles et que leur frustration grandissait, Hjulmand a parfaitement jugé ses remplacements et a utilisé Andreas Cornelius pour créer de nouveaux ravages à l’avant alors que le Pays de Galles était épuisé et que l’exceptionnel Maehle, qui a joué à gauche et à droite, a marqué son marteau. coup troisième.

La terrible journée du Pays de Galles a été aggravée par le carton rouge tardif de Harry Wilson – qui avait l’air très dur, pour ce qui était un tacle paresseux sur Hojbjerg – et le quatrième quart de Martin Braithwaite, initialement exclu pour hors-jeu, mais annulé par VAR alors qu’il jouait à l’intérieur au pied de Chris Mepham.

Le Pays de Galles rentrera maintenant chez lui après avoir impressionné lors de la phase de groupes, mais a été confortablement battu en huitièmes de finale, subissant sa plus lourde défaite jamais lors d’un match de finale de l’Euro. Bale doit encore révéler quelle est sa prochaine étape, ayant esquivé les questions sur une retraite potentielle tout au long de ce tournoi.

Mais le voyage du Danemark continue. Avant le match, le Danemark a reçu une vidéo porte-bonheur de ses héros vainqueurs de l’Euro ’92. Personne n’imaginait que cette équipe remporte le tournoi, mais ils ont triomphé contre vents et marées et les goûts de Peter Schmeichel, John Jensen, Martin Olsen et les frères Laudrup ont été inscrits dans le folklore danois.

Ce groupe en 2021 écrit son propre conte de fées remarquable, et c’est grâce à chaque membre de l’équipe qui s’est intensifié. Ils ne sont pas d’humeur à écrire le dernier chapitre de cette histoire de sitôt.