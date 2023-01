La course de conte de fées de TCU contre la dynastie Georgia: une fin appropriée à une saison impeccable

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

Alors que l’aude lang syne retentissait à travers le pays et que des ballons multicolores pleuvaient des plafonds de loin, les fans de football universitaire seraient pardonnés s’ils contournaient les festivités du Nouvel An pour faire quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus nécessaire : reprendre notre souffle collectif.

Qu’y a-t-il d’autre à faire, vraiment, après que les éliminatoires de football universitaire aient livré une nuit pour les âges et une qui ne sera bientôt pas oubliée ? Il est même difficile de tout traiter au milieu de sautes d’émotions palpitantes et d’un jeu improbable après un jeu improbable pendant huit ou neuf heures d’affilée.

Cependant, nous devons le traiter, car la masterclass 51-45 de TCU contre le Michigan dans le Fiesta Bowl a fourni un délicieux apéritif pour le retour passionnant 42-41 de la Géorgie dans sa propre cour contre Ohio State dans le Peach Bowl. Si vous vouliez l’étiqueter comme la meilleure nuit que le sport ait jamais vue compte tenu des enjeux impliqués, vous seriez plus proche de trouver la vérité que d’être un prisonnier du moment.

Tout cela nous mène à une grande confrontation occidentale le 9 janvier au SoFi Stadium de Los Angeles et à une finale appropriée pour cette saison impeccable qui a donné naissance à des scénarios dignes d’Hollywood et à des résultats plus imprévisibles que nous ne savons quoi en faire.

Pour TCU, la chance de remporter son premier championnat national depuis 1938 représente bien plus qu’une simple nouvelle école ajoutant ce trophée d’or cylindrique à ses installations de football. Les grenouilles cornues sont moins représentatives du trope de rêve américain de la pauvreté à la richesse et plus de la vision, de l’alignement et de la conviction inébranlable qu’il faut pour atteindre le sommet du sport.

Ils n’ont jamais cessé de rêver d’atteindre les ligues majeures et sont restés fidèles à ces ambitions à travers une multitude d’affiliations à des conférences. Lorsque les anciens BCS ont érigé des barrages routiers, ils les ont renversés. Lorsque certains pensaient que cela ne pouvait pas être fait, ils sont devenus de plus en plus résilients.

Sinon, comment expliquer le fait que l’ancien directeur sportif Chris Del Conte et l’actuel AD Jeremiah Donati ont déplacé des montagnes et martelé le trottoir pour convaincre d’anciens rivaux comme le Texas d’aider à étendre une invitation Big 12 à la petite école chrétienne privée dans une zone métropolitaine complètement saturé par la ligue ? Ils l’ont voulu il y a dix ans, et maintenant c’est TCU, et non aucune des institutions les plus grandes, les plus riches ou les plus puissantes du Lone Star State, qui peut prétendre avoir remporté la première victoire des éliminatoires de football universitaire par un programme au Texas. .

Non, pas les Longhorns ou les Aggies, ni les Bears ou les Red Raiders. Au lieu de cela, ce sont les gars qui ont fait des Hypnotoads une chose dans le lexique du football universitaire.

Décomposer l’étonnant bouleversement du Michigan par TCU

Tout cela aussi, malgré une fiche de 5-7 et le licenciement de leur entraîneur-chef de longue date Gary Patterson – qui a littéralement une statue à l’extérieur du stade de l’équipe – l’année dernière. Le même groupe a choisi le septième rang de la ligue à l’approche de 2022 et le même qui, plusieurs entraîneurs notés à la suite du Fiesta Bowl, avaient environ 20 000 chances contre 1 de gagner tout par les dièses à Las Vegas.

À travers tout cela, ils ont atteint le sommet de la montagne, prêts à s’inscrire dans l’histoire comme l’un des champions les plus improbables que le sport ait jamais produits. Même ceux à l’intérieur du programme reconnaissent pleinement que cela dépasse largement les attentes les plus optimistes que quiconque avait pour l’équipe lors de la première campagne de Sonny Dykes.

Maintenant qu’ils sont là, pourquoi ne pas terminer le livre d’histoires se terminant dans une ville si étroitement associée à la magie du cinéma, peu importe à quel point les choses ont semblé bizarres lors de la première réunion de présentation ?

Si TCU est une équipe de destin en ce qui concerne le match de championnat national, cependant, sa grande tâche semble encore plus importante étant donné que son adversaire n’est pas seulement le détenteur du titre en titre, mais l’étalon-or actuel, l’équipe prête à mettre fermement un tampon sur cette course dynastique avec la toute première course consécutive à l’ère des séries éliminatoires.

Ce n’était pas comme ça pour les Georgia Bulldogs, bien sûr. Ils étaient loin d’être au top mecs mais plutôt le genre sous-performant, si souvent interrogé sur le fait qu’il n’était pas un participant plus régulier à l’image du championnat national malgré tout le recrutement fertile à sa porte, la multitude de ressources à sa disposition ou l’impressionnante collection d’entraîneurs en chef à passer par Athènes.

Grâce à Kirby Smart, maintenant un remarquable 80-15 sur sept saisons, ces questions sont passées au second plan. L’un des disciples les plus estimés de Nick Saban a été ramené à son alma mater avec un mandat et un seul : être le meilleur.

L’UGA est sur le point de le faire.

Les Bulldogs empilent la meilleure classe de recrutement sur la meilleure classe de recrutement. Ils gagnent laid et ils gagnent gros. Ils sont sur place avec les bonnes décisions d’entraînement lorsque le moment l’exige, comme l’incroyable utilisation du temps mort que Smart a affichée contre l’État de l’Ohio dans le Peach Bowl. Ils ont remporté cinq matchs consécutifs du Six Bowl du Nouvel An et cherchent à prolonger la séquence à six et à faire quelque chose que personne n’a fait depuis plus d’une décennie (avec l’obstacle supplémentaire de jouer un match supplémentaire juste pour obtenir cette désignation du champion ultime).

Comment Kirby Smart a sauvé la journée pour la Géorgie

Peut-être plus que tout, la poignée de rebondissements cruels qui, d’une manière ou d’une autre, semblaient toujours aller contre les Bulldogs, semblent maintenant pencher en faveur du rouge et du noir. Dans un sport où la marge est autant de pouces que de verges, la Géorgie s’est retrouvée plus systématiquement du bon côté de l’histoire alors qu’elle entame un troisième match pour le titre en six ans.

De peur que vous ne pensiez à ce programme comme étant uniquement composé de Goliaths, il convient de souligner que le leader intrépide des Bulldogs entre les lignes – le quart-arrière Stetson Bennett – est quelqu’un auquel même les fans de TCU peuvent s’identifier. Étiqueté deux étoiles à la sortie du lycée, il a marché à l’alma mater de ses parents après avoir été informé par la grande majorité des programmes FBS qu’il était tout simplement trop petit, peu sportif et qu’il n’avait pas la force des bras nécessaire pour réussir dans la SEC. .

À travers tous les doutes, cependant, il a persévéré. Il a été transféré dans un collège junior mais s’est retrouvé à Athènes même s’il savait que le rôle était principalement d’être un remplaçant. Il a été rétrogradé deux fois, mais est revenu à chaque fois que son numéro a été appelé à nouveau. Bennett s’est assuré qu’il n’aurait jamais à acheter un verre dans son pays d’origine en remportant le premier titre national de l’école depuis 1980 la saison dernière, et avec une victoire de plus lundi soir prochain, il peut être considéré comme l’un des signaleurs les plus accomplis du sport.

C’est un destin dynastique contre un conte de fées hollywoodien qui a pris naissance au cœur du Texas. Une dernière démonstration de respect pour Max Duggan et l’ex-walk-on Bennett. Une occasion de plus de montrer que toute bonne défense a besoin d’un partenaire dans une attaque explosive qui est loin d’être banale.

Un jeu de plus pour le trophée pour les gouverner tous. Un match de plus pour les livres d’histoire et l’immortalité du football universitaire.

Il va être difficile de surpasser les thrillers en demi-finale qui nous ont offert Georgia vs TCU le 9 janvier à Los Angeles, mais nous allons certainement nous attendre à ce que la grandeur se révèle d’une manière ou d’une autre compte tenu de ce que ces deux programmes sont devenus.

Donnez du sens

Superlatifs de la demi-finale

Meilleur joueur: CJ Stroud, État de l’Ohio

L’équipe de la semaine : CGU

Entraîneur de la semaine : Kirby Smart, Géorgie

Chèvre de la semaine : Jim Harbaugh, Michigan

CHÈVRE de la semaine : Fans de football universitaire

Tweet de la semaine

Lectures pré-instantanées

Bol ReliaQuest : État du Mississippi vs. Illinois

Ce sera une journée émouvante, peu importe quand les Bulldogs entreront sur le terrain, et il est difficile de savoir comment ils joueront lors de leur première action depuis la mort de Mike Leach le mois dernier. Les Illini manquent de quelques joueurs et entraîneurs clés, mais ils gardent probablement les choses proches jusqu’à ce que MSU perce pour une victoire très spéciale à Tampa.

Bol en coton : Tulane vs. USC

Caleb Williams semble être prêt à participer à celui-ci, qui a la chance de se transformer en une rencontre sur piste étant donné les deux entraîneurs-chefs à l’esprit offensif, un manque de défense et un incroyable talent de position de compétence. Les chevaux de Troie obtiennent le feu vert, mais ne soyez pas choqués si la vague verte continue ce match jusqu’au quatrième quart.

Bol d’agrumes : LSU vs. Purdue

Il allait déjà être difficile pour les Boilermakers de rivaliser avec une équipe de la SEC comme les Tigers, mais lorsque vous ajoutez les désistements et les entraîneurs manquants, le jeu semble empilé contre les champions du Big Ten East. Ils peuvent traîner pendant une mi-temps, mais l’athlétisme de LSU leur permet de rouler après la pause.

Rose bowl: État de Penn vs. Utah

Le grand-père de tous ne sera plus le même après celui-ci, probablement le dernier match traditionnel Big Ten contre Pac-12 sous ces charmants San Gabriels et un soleil couchant parfait. Kyle Whittingham a qualifié son groupe d’équipe de transition compte tenu de certains des partants manquants, et c’est également quelque chose que PSU gère. Les Nittany Lions pourraient prendre une avance rapide avec un jeu explosif ou deux, mais à la fin, ce sont les Utes qui font le travail depuis Pasadena.

Bryan Fischer est un écrivain de football universitaire pour FOX Sports.