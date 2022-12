La course de Boebert contre Frisch dans le Colorado va raconter

DENVER (AP) – Le secrétaire d’État du Colorado a ordonné un recomptage dans la course au Congrès où la représentante républicaine Lauren Boebert a mené le démocrate Adam Frisch par seulement 550 voix dans une course étonnamment serrée.

L’Associated Press a déclaré la course trop serrée pour être annoncée et attendra les résultats du recomptage. Le recomptage, qui était attendu, a été formellement annoncé mercredi.

La course a attiré l’attention nationale parce que Boebert était largement considéré comme un verrou pour la réélection après que le redécoupage ait rendu le 3e district du Congrès tentaculaire qui couvre une grande partie de l’ouest du Colorado plus républicain.

Plus d’une semaine après la fermeture des bureaux de vote, Boebert a revendiqué la victoire et Frisch a concédé la course. Frisch, un ancien conseiller municipal de la ville de ski chic d’Aspen, a reconnu qu’un recomptage ne changerait probablement pas les résultats.

Au Colorado, un recomptage automatique est déclenché lorsque la marge de voix entre les deux meilleurs candidats est égale ou inférieure à 0,5 % du total des votes du candidat en tête. Cette marge était d’environ 0,34% après la compilation de tous les bulletins de vote.

Après avoir testé leurs machines de tabulation, 26 comtés du district analyseront à nouveau les bulletins de vote tandis que le comté de San Juan – qui compte à la main les bulletins de vote pour toutes les élections et recomptages – effectuera un recomptage manuel. Le processus doit être terminé avant le 13 décembre.

Boebert, un paratonnerre républicain et l’un des plus fervents partisans du Congrès de l’ancien président Donald Trump, a revendiqué la victoire dans une vidéo tweetée du Capitole américain.

Dans une conférence de presse virtuelle annonçant sa concession, Frisch a fait valoir que la mince marge est sa propre petite victoire après que sa campagne ait été largement considérée comme futile par l’establishment politique. Il a ajouté qu’il n’excluait pas une autre candidature pour le siège en 2024.

Presse associée, La presse associée