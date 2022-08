La course d’AutoNation et de Lithia pour dominer l’industrie des concessionnaires automobiles

Les concessionnaires automobiles ont été des entreprises familiales pendant une grande partie de leur existence. Mais l’industrie se consolide lentement.

Six groupes de concessionnaires cotés en bourse – AutoNation, Lithia Motors, Group 1 Automotive, Sonic Automotive, Penske et Asbury Automotive Group – ont fait une virée shopping ces dernières années, rachetant une part petite mais croissante des concessionnaires. Et ils ont été extrêmement rentables.

Les circonstances ont été particulièrement positives au cours des deux dernières années. Les prix des voitures neuves ont atteint des niveaux record avec des pièces rares et des automobiles en forte demande, en particulier pour les Américains qui ont déménagé dans les zones suburbaines pendant la pandémie de Covid-19 et qui avaient besoin de leurs véhicules personnels pour leur principal mode de transport.

Les épreuves de la pandémie ont également obligé les concessionnaires à devenir beaucoup plus efficaces. En conséquence, les concessionnaires ont engrangé des bénéfices plus élevés sur chaque unité vendue.

Des entreprises telles que les deux plus grandes entreprises, AutoNation et Lithia Motors, ont respectivement racheté d’énormes quantités d’actions et investi dans davantage d’acquisitions et d’autres activités, telles que l’architecture de vente au détail en ligne.

Mais ils pourraient faire face à une montée difficile et difficile. Les consommateurs sont de plus en plus frustrés par les prix élevés des concessionnaires et il existe d’autres options d’achat : des marques de voitures populaires telles que Tesla, Rivian et d’autres vendent des voitures directement au consommateur et de plus en plus d’automobilistes achètent des voitures en ligne.

Mais ces groupes cotés en bourse ont de nombreuses opportunités de se développer davantage malgré ces facteurs. Actuellement, ils ne contrôlent qu’une petite part du marché de plus de 16 000 concessionnaires.

Regardez la vidéo pour en apprendre plus.