La course dans le district 29 du Sénat de Floride oppose le président sortant républicain au démocrate de la côte ouest

Lors de la course au Sénat de Floride dans le district 29, les électeurs choisiront entre le président sortant républicain et un challenger démocrate vivant à Port Charlotte, sur la côte ouest de la Floride.

La titulaire Erin Grall, originaire de Vero Beach, brigue son premier mandat complet de quatre ans au Sénat. En 2022, elle a été élue pour un mandat de deux ans, créé par redécoupage. Le quartier s’étend entre Sebastian et Port Sainte-Lucie et à l’ouest au-delà d’Okeechobee. Avant d’être élu au Sénat, Grall a servi trois mandats à la Florida House, représentant les comtés d’Indian River et du nord de Sainte-Lucie.

Son adversaire est Randy Aldieri, un démocrate qui indique son adresse à Port Charlotte. Aldieri n’a pas répondu aux demandes d’interview pour cet article.

« Cette année, le Parti démocrate de Floride fait quelque chose qu’aucun des deux partis n’a fait dans l’histoire moderne : briguer tous les sièges », a déclaré le parti dans un communiqué publié sur le site Internet des Démocrates du comté d’Indian River. « Face à l’extrémisme républicain, les démocrates de Floride refusent de laisser les républicains de Floride accéder au pouvoir sans être tenus responsables de leurs actes.

« Avoir un démocrate dans chaque course oblige les républicains à défendre leurs politiques impopulaires et donne aux électeurs une raison supplémentaire de se rendre le jour du scrutin », poursuit le communiqué des démocrates. « Le fait de contester chaque siège montre une dynamique claire dans nos efforts pour briser la grande majorité républicaine et reprendre la Floride. »

Les sénateurs des États reçoivent 29 697 $ par an.

Une autre façon de faire campagne

Faire campagne contre quelqu’un qui vit en dehors du district est différent, a déclaré Grall.

« Je ne peux pas dire que je le comprends vraiment. Il n’a pas fait campagne activement », a déclaré Grall.

Grall, 47 ans, a déclaré qu’elle souhaitait se présenter sur la base de son bilan, notamment en s’attaquant aux problèmes qui lui ont été soumis par ses électeurs.

Elle souhaite améliorer le climat de l’assurance habitation. Elle prédit qu’avec les récents dégâts causés par l’ouragan Helene et l’ouragan Milton cette semaine, de nombreux propriétaires pourraient être confrontés aux dégâts causés par l’ouragan et ne pourront pas obtenir le paiement de leurs réclamations. Elle souhaite examiner la manière dont les procédures de réclamation sont gérées.

« Nous cherchons toujours des moyens de réduire les coûts », a-t-elle déclaré. Les compagnies d’assurance exigent désormais que les propriétaires effectuent certaines réparations pour continuer à être assurés, puis qu’ils fassent appel à des fournisseurs agréés par la compagnie d’assurance, a-t-elle déclaré.

« Maintenant, les compagnies d’assurance prennent des décisions concernant tout l’entretien de votre maison », a déclaré Grall. « Les choses que les compagnies d’assurance ont pu forcer les propriétaires à faire sont flagrantes. »

Cette pratique a un impact sur les petites entreprises incapables de devenir des fournisseurs agréés et n’a aucun impact sur le coût des primes d’assurance, a-t-elle déclaré.

Grall veut simplifier les adoptions

Grall souhaite également continuer à travailler sur une législation facilitant les adoptions et offrant des options supplémentaires aux mères biologiques.

La représentante Erin Grall parle de la législation sur la Déclaration des droits des parents lors d’une réunion publique sur l’autonomisation des parents le mardi 3 août 2021, au Vero Beach Heritage Centre. L’événement était organisé par Indian River County Moms for Liberty et We the People.

Elle a déclaré qu’elle avait réussi à permettre aux parents de choisir l’école.

Les parents sont ravis de pouvoir choisir où envoyer leurs enfants à l’école, a-t-elle déclaré. Alors que les districts scolaires craignent de perdre de l’argent de l’État parce que moins d’enfants s’inscrivent dans le système scolaire public, a déclaré Grall, le choix de l’école signifie également que les districts ont moins d’élèves à qui éduquer et fournir des services.

« Il en est encore à ses balbutiements », a-t-elle déclaré à propos du programme.

Grall espère voir le ministère de l’Éducation de Floride créer une base de données des écoles publiques et privées dans chaque région pour montrer aux parents ce qui est disponible, ainsi que les données de performance de chaque école.

Colleen Wixon est journaliste pédagogique pour les journaux TCPalm et Treasure Coast. Elle couvre les districts scolaires des comtés d’Indian River, de Martin et de St. Lucie.

Cet article a été initialement publié dans les journaux Treasure Coast : Le président sortant républicain du Sénat de Floride, Grall, affronte le démocrate Aldieri