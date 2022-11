La course coûteuse et photo-finish du Sénat du Nevada oppose l’avortement à l’économie

Rory McShane, un consultant politique républicain qui travaille sur d’autres races dans l’État, estime que la dynamique actuelle favorise les républicains.

“Vous voyez dans les sondages que l’économie l’emporte sur l’avortement”, a-t-il déclaré dans une interview. “Je ne pense pas que quoi que ce soit soit plus fort que l’économie”, a-t-il ajouté. “Vous n’avez pas besoin de diffuser des publicités télévisées pour dire aux gens à quel point l’économie est mauvaise.”

Kenneth Miller, professeur adjoint de sciences politiques à l’Université du Nevada à Las Vegas, a déclaré que la stratégie démocrate “présente un risque”.

“L’avortement est très important pour une grande partie de l’électorat, mais cela signifie également qu’il y a de larges segments de l’électorat qui ne se soucient pas particulièrement de l’avortement de toute façon”, a-t-il déclaré. “Ils peuvent avoir une position pro-choix ou pro-vie, mais ce n’est pas ce qui les pousse à faire leur choix de vote ou à se présenter.”

Cependant, les discours de M. Laxalt sur l’économie ont beaucoup de sceptiques. Le plus grand syndicat du Nevada, les 60 000 travailleurs culinaires, a envoyé des membres – cuisiniers, nettoyeurs, serveurs de nourriture – porte à porte pour défendre Mme Cortez Masto et d’autres candidats démocrates. Plus de la moitié des membres du syndicat sont des Latinos, un groupe que M. Laxalt a courtisé dans des publicités en espagnol.

Ted Pappageorge, secrétaire-trésorier du syndicat, a déclaré dans une interview que Mme Cortez Masto avait été une alliée importante sur les problèmes de portefeuille des membres du syndicat, notamment l’expansion des prestations de santé pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie.

“En 2020, nous avons frappé à 650 000 portes dans tout l’État, et c’était au milieu de Covid”, a-t-il déclaré. “Cette année, à mi-mandat, nous allons frapper un million de portes, et si nous frappons ces portes, nous allons gagner.”