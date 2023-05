La course commémorative de Melissa O’Leary aura lieu samedi à Woodstock – Shaw Local

Alors que le service des loisirs de Woodstock se prépare pour sa programmation estivale, il y a une personne notablement absente.

Melissa Canto O’Leary, qui a travaillé pour le département pendant 20 ans depuis son adolescence, était sauveteur et finalement gestionnaire au sein du département. Mais après sa mort en août dernier à l’âge de 38 ans, de nombreux membres de la communauté ont pris le temps de réfléchir à ses contributions, se souvenant d’elle en tant que mentor, enseignante et pilier de la communauté.

Pour l’honorer, le département tente de construire une pataugeoire commémorative à Woodstock Water Works en son nom et organise une course commémorative samedi pour aider à collecter les fonds nécessaires.

Intitulé le «Melissa O’Leary Memorial Splash Bash», l’événement compte environ 400 coureurs inscrits et plus de 40 000 $ de fonds déjà amassés au cours des derniers mois. Le service des loisirs de Woodstock suscite plus d’intérêt de la part de la communauté que pour les courses organisées les années précédentes, a déclaré le directeur des loisirs, Dave Zinnen.

Dans le passé, le département a accueilli le «Woodstock Challenge», qui fêtera bientôt sa 50e année, a déclaré Zinnen. Mais la course de cette année étant plutôt dédiée à O’Leary, plus du double du nombre de coureurs par rapport aux dernières années se présentent, ainsi que davantage de sponsors.

La course samedi coïncide avec l’ouverture de Woodstock Water Works pour l’été, selon le site Web du service des loisirs. Cela a été fait exprès, a déclaré Becky Vidales, qui était l’amie d’O’Leary et l’ancienne patronne du département. Vidales est actuellement responsable du programme de loisirs.

« Puisqu’elle serait ici le Memorial Day, nous l’avons intégré ce week-end », a déclaré Vidales. « Nous allons ouvrir en son honneur. »

Dans le cadre de cela, il y aura également une dédicace de plaque pour O’Leary à 11 heures samedi, a déclaré Vidales.

La course de samedi débutera à 8 h 30 et comprendra une course/marche de 5 km et une course aquatique, a déclaré Vidales. La course à l’eau est une course interactive de 1 mile qui comprendra des super-trempants, des gicleurs, une station de bulles et une petite éclaboussure du Woodstock Fire/Rescue District.

Les deux courses auront lieu à Emricson Park, les gagnants de chaque groupe d’âge recevant des prix et des plaques, a déclaré Zinnen.

Alors que la course de samedi sera la première collecte de fonds organisée pour collecter des fonds pour la pataugeoire, une autre est prévue en juillet, a déclaré Zinnen. L’espoir est d’avoir 250 000 $ amassés au cours des deux prochaines années pour la pataugeoire. Actuellement, le département travaille sur un plan de site pour la pataugeoire dans l’espoir qu’il obtiendra encore plus d’attention. L’objectif est que cela soit prêt dans les six prochains mois.

Alors que la date limite d’inscription à la course est passée, Vidales et Zinnen ont déclaré aux intéressés peut toujours faire un don et parrainer les efforts de la pataugeoire, ainsi que venir regarder les courses le samedi. Avec plusieurs tombolas prévues, il y aura également une opportunité pour tout le monde de participer.

Vidales a déclaré qu’il n’y avait pas d’objectif fixé quant à l’augmentation qu’ils espèrent que l’événement de samedi augmentera. Quel que soit le chiffre, elle espère que cela montre qu’il y a un soutien massif pour ce qu’ils essaient de réaliser.

Le maire de Woodstock, Mike Turner, qui prévoit d’être à la ligne d’arrivée lors des courses de samedi, a déclaré que la pataugeoire est quelque chose vers lequel la ville veut travailler, et il apprécie le soutien de la communauté.

« C’est formidable de voir la communauté se joindre à l’effort. »

Vidales a déclaré que le soutien récent montre le lien que les O’Leary avaient avec la communauté.

« Elle était connue et appréciée. Je pense que cela montre simplement le genre de personne qu’elle était et l’importance qu’elle avait dans la communauté.