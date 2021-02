Le chanteur Armaan Malik estime que la tendance actuelle consistant à prioriser le nombre de vues et de likes sur toute vidéo de chanson cause des dommages à l’artiste ainsi qu’à l’art. Armaan a tweeté son opinion mercredi.

«La course aux vues, aux goûts et aux flux tue l’artiste et l’art. Oui, c’est bien d’avoir de bons chiffres, mais ce ne devrait pas être la seule chose qui compte. J’aimerais que les gens comprennent cela », a écrit la chanteuse sur Twitter.

Armaan a récemment parlé très clairement des défis auxquels l’industrie de la musique est confrontée.

«L’industrie de la musique d’aujourd’hui est une question de défis et non de chansons», a tweeté Armaan plus tôt cette semaine. «Voulez-vous être l’artiste » intemporel « ou l’artiste » time is less « . Choisissez judicieusement », avait-il écrit dans un tweet séparé.

Commentant son tweet de mercredi, les internautes étaient d’accord avec son opinion mais ont souligné que de vrais talents finiraient par trouver leur chemin.

«Cela a toujours été une question de chiffres. Mais le vrai talent obtient toujours les chiffres sur le long terme. Il vaut mieux que les artistes se concentrent sur leur travail. La validation viendra sûrement », a suggéré un utilisateur.

«Absolument d’accord avec vous monsieur. Maintenant, les mafias de la musique ont pris le contrôle de l’industrie avec l’aide de l’argent. Il est décourageant de voir un chanteur médiocre devenir célèbre en utilisant l’autoréglage et les PR et méritant d’être ignoré », a commenté un autre utilisateur.