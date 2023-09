La course aux minéraux critiques utilisés dans l’énergie propre

Il y a des milliards de tonnes et des milliards de dollars de minéraux essentiels, notamment du nickel, du cuivre, du cobalt et du manganèse, qui se trouvent au fond des fonds marins. Ces métaux sont essentiels aux batteries des véhicules électriques et à la transition énergétique propre, et on les trouve en abondance dans une partie de l’océan Pacifique connue sous le nom de zone Clarion-Clipperton. Mais l’extraction de ces métaux via l’exploitation minière en haute mer est devenue un paratonnerre de controverse mondiale, car beaucoup craignent les perturbations écologiques potentielles que cela pourrait provoquer dans une partie de notre planète qui reste largement inexplorée. De plus, les réglementations internationales relatives à l’exploitation minière en haute mer doivent encore être finalisées, et l’agence de régulation affiliée aux Nations Unies en charge, l’Autorité internationale des fonds marins, ou ISA, a récemment manqué une date limite pour le faire. Désormais, l’ISA doit accepter les demandes minières en l’absence de réglementation. The Metals Company a annoncé qu’elle prévoyait de soumettre sa demande l’été prochain et de commencer l’exploitation en 2025, laissant de nombreuses personnes préoccupées par les implications potentielles. « Nous savons très peu de choses sur le fonctionnement des fonds marins, mais nous savons qu’ils sont fragiles. Ils sont très sensibles aux perturbations », a déclaré Jessica Battle, qui dirige l’initiative No Deep Seabed Mining du Fonds mondial pour la nature. Mais Gerard Barron, PDG de The Metals Company, affirme que nous devons comparer les impacts potentiels de l’exploitation minière en haute mer aux dommages connus provenant de l’exploitation minière terrestre, comme la déforestation résultant de l’exploitation minière du nickel en Indonésie et le travail des enfants constaté en Indonésie. Mines de cobalt congolaises. « Vous savez, nous ne suggérons pas qu’il s’agit d’une activité à impact nul, mais ce que nous suggérons, c’est que les impacts ne représentent qu’une fraction par rapport aux alternatives terrestres », a déclaré Barron.

Potentiel inexploité

Entre 2020 et 2030, la demande de batteries en nickel devrait augmenter d’un facteur d’environ 20, la demande de manganèse devrait être multipliée par huit environ et la demande de batteries en cobalt devrait quadrupler, selon Benchmark Mineral Intelligence, une société axée sur le suivi de la demande. des métaux essentiels à la transition énergétique. Le nickel, le cuivre, le cobalt et le manganèse se trouvent en abondance sur les fonds marins, sous forme de nodules polymétalliques, qui sont des concentrations globulaires de minéraux qui recouvrent jusqu’à 70 % des fonds marins dans certaines zones.

Des nodules polymétalliques contenant du nickel, du cuivre, du cobalt et du manganèse couvrent jusqu’à 70 % du fond marin dans certaines parties de la zone Clarion-Clipperton dans l’océan Pacifique. La société des métaux

Dans la zone Clarion-Clipperton, « ils estiment qu’il y a plus de 20 milliards de tonnes de nodules dans la région », a déclaré Barron. « En ce qui concerne le nickel, ils estiment qu’il y en a environ 270 millions de tonnes. » À titre de comparaison, le monde a produit environ 3,3 millions de tonnes de nickel l’année dernière. The Metals Company pense que le marché du nickel pourrait bénéficier le plus de l’exploitation minière en haute mer, à la fois parce que le minéral fait partie intégrante des batteries lithium-ion à haute densité énergétique et parce que l’accélération de l’exploitation minière du nickel en Indonésie provoque une déforestation massive dans les forêts tropicales du pays. qui sont des puits de carbone vitaux. « Ce dont je suis absolument convaincu, c’est que nous pouvons ralentir, voire arrêter la croissance du nickel des forêts tropicales », a déclaré Barron. La zone du projet où The Metals Company espère commencer l’extraction, appelée NORI-Dest classé comme ayant la plus grande réserve de nickel non exploitée au monde et englobe près de 29 000 miles carrés de fonds marins. Bien que cela ne représente qu’environ 0,02 % de l’ensemble des fonds marins, la société affirme que cette ressource, combinée à une autre zone de projet pour laquelle la société a un contrat d’exploration, contiennent suffisamment de nickel, de cuivre, de cobalt et de manganèse pour alimenter environ 280 millions de véhicules électriques — c’est à peu près le nombre total de voitures (à essence et électriques) en circulation aux États-Unis aujourd’hui. L’année dernière, The Metals Company a commandé à Benchmark Mineral Intelligence pour mener une analyse du cycle de vie qui modélisait l’impact environnemental de la collecte du nickel, du cobalt et du cuivre des fonds marins, puis du traitement de ces minéraux sur terre au Texas. L’analyse a montré que le projet NORI-D proposé par The Metals Company a obtenu de meilleurs résultats que l’exploitation minière et le traitement terrestres dans la majorité des catégories d’impact mesurées, y compris le potentiel de réchauffement climatique, qui était généralement inférieur de 54 à 70 %. L’exploitation minière en haute mer évite les émissions associées au dynamitage, ainsi que les résidus sulfurés, un déchet qui peut contaminer les eaux souterraines. « Si ces projets se poursuivent de la manière décrite et ciblée aujourd’hui, ils pourraient en fait présenter des avantages significatifs », a déclaré Andrew Miller, directeur de l’exploitation de Benchmark Mineral Intelligence. Mais il existe des impacts potentiels qui n’ont pas été pris en compte par l’analyse du cycle de vie de Benchmark, notamment les dommages possibles aux écosystèmes et à la biodiversité des grands fonds marins – des questions qui préoccupent grandement les nombreuses organisations de défense et les entreprises qui se sont alignées contre l’exploitation minière en eaux profondes.

De grandes inconnues

Il y a quelques années, le Fonds mondial pour la nature a publié une déclaration commerciale appelant à un moratoire sur l’exploitation minière en haute mer. Les grandes entreprises technologiques Google et Samsung, ainsi que les constructeurs automobiles BMW, Volkswagen, Volvo, Renault et Rivian, ont depuis signé.. « Les scientifiques prévoient qu’il faudra des décennies avant d’en savoir suffisamment sur les profondeurs marines pour prendre des décisions éclairées, pour ne pas mettre en péril ou détruire quelque chose avant de savoir réellement ce que cela fera pour nous », a déclaré Battle du WWF. Bien que Barron affirme que la zone Clarion-Clipperton, où The Metals Company envisage d’exploiter, a été explorée de manière beaucoup plus approfondie que d’autres zones des grands fonds marins, il admet que les scientifiques découvrent encore beaucoup de choses sur la région. « Les rapports suggèrent qu’il pourrait y avoir entre 5 000 et 8 000 espèces encore non identifiées ou encore à découvrir« , reconnaît Barron.

Un écureuil gommeux (Psychropotes longicauda) trouvé dans la zone Clarion-Clipperton. Il existe de nombreuses espèces des profondeurs marines qui restent encore à découvrir. Expédition Deep CCZ, Administration nationale océanique et atmosphérique