La course aux euros de l’ANGLETERRE, le succès des vaccins et l’assouplissement des restrictions de Covid ont élevé l’humeur du pays à son plus haut niveau en 18 mois.

Les psychologues disent que l’équipe de Gareth Southgate détient désormais la clé pour stimuler le facteur de bien-être qui pourrait déclencher un boom économique.

L’humeur de la nation a été portée à son plus haut niveau depuis le début de la pandémie grâce à la course à l’euro de l’Angleterre et au succès du vaccin Crédit : Getty

Une aubaine de dépenses de 10 milliards de livres sterling est déjà en cours alors que l’Angleterre marche avec des fans qui dépensent de l’alcool, de la nourriture, des marchandises et des dépenses générales de vente au détail.

Le meilleur psychologue britannique, Sir Cary Cooper, affirme que le facteur de bien-être est le plus élevé depuis le début de la crise de Covid, les fans attendant avec impatience le football et les vacances.

Le meilleur doc dit que le plaisir du football, l’optimisme des vacances et le déploiement de la vaccination se sont combinés pour remonter le moral de la nation après des mois d’enfer de Covid.

Le professeur Cooper, président du Chartered Institute of Personnel and Development, a déclaré: «L’ambiance nationale est maintenant la meilleure depuis le début de Covid.

« Les gens sont fiers que l’Angleterre se débrouille si bien, prennent du plaisir à regarder avec des amis après avoir raté les interactions sociales et aiment revoir les fans dans les stades.

« Tout le monde a besoin de vacances, donc les voyages à l’étranger à double jab autorisés font que les gens se sentent vraiment bien. Les vaccinations progressent bien, avec le virus plus sous contrôle et la fin des restrictions en juillet approche, donc les gens sont heureux que la vie est sur le point de revenir à quelque chose comme la normale. »

Les psychologues disent que l’équipe de Southgate pourrait déclencher un boom économique Crédit : AFP

Le professeur Cooper a déclaré: « Les gens sont heureux que la vie est sur le point de revenir à quelque chose de normal » Crédit : PA

Les supermarchés et les rues commerçantes tirent également profit des ventes de kiosques et de meubles de jardin alors que les fans planifient des rencontres en plein air en toute sécurité pour regarder des matchs.

Les gens dépensent plus – y compris pour des produits non liés au football – lorsqu’ils sont plus heureux, selon les experts de la vente au détail.

Le professeur Joshua Bamfield, directeur du Center for Retail Research, a déclaré : « L’Euro 2020 donne une impulsion substantielle à l’économie. Et si l’Angleterre atteignait la finale, le Royaume-Uni devrait bénéficier d’une injection de liquidités plus importante grâce au pouvoir d’achat des fans. »