La course aux conservateurs s’élargit pour être candidat pour affronter Sadiq Khan à Londres

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La compétition pour l’investiture conservatrice lors de la prochaine élection du maire de Londres s’est encore élargie après qu’un candidat a annoncé son intention de se présenter sur un ticket de construction de 50 000 maisons.

Alex Challoner se présente comme le candidat conservateur avec un plan « audacieux » pour créer cinq soi-disant communautés de marché dans la capitale.

L’homme de 53 ans, qui travaille dans le secteur du logement depuis plus de 20 ans, a déclaré que le financement proviendrait d’une taxe d’infrastructure de 15% appliquée sur les développements à l’avance, qui, selon lui, pourrait rapporter des millions de livres.

Le membre du conseil d’administration du Tory Reform Group a déclaré que le maire travailliste Sadiq Khan, qui brigue un troisième mandat à la mairie lors des élections de mai 2024, avait « ignoré » la crise du logement.





La crise du logement à Londres peut être résolue par un maire audacieux et je serai ce maire audacieux Alex Challoner

M. Khan a déclaré la semaine dernière que près de 120 000 logements abordables avaient été construits dans la capitale depuis 2015, atteignant l’objectif de 116 000 fixé par le gouvernement central.

L’intention de M. Challoner serait que chacune des cinq communautés, construites après consultation des conseils de la capitale, contiendrait 10 000 nouveaux logements.

Annonçant son intention de se présenter lundi, M. Challoner a déclaré: « La crise du logement à Londres peut être résolue par un maire audacieux et je serai ce maire audacieux. »

L’homme d’affaires court également sur un ticket pour augmenter d’un tiers le nombre de policiers dédiés aux équipes de quartier plus sûr et embaucher 1 000 agents supplémentaires pour soutenir une nouvelle unité de police dédiée aux cambriolages et aux délits de voiture.

Concernant les transports, l’ancien journaliste a déclaré qu’il ferait campagne pour que la ligne Victoria du métro de Londres soit entièrement automatisée d’ici 2026, avec pour objectif que l’ensemble du réseau de métro suive le même chemin deux ans plus tard.

L’offre de M. Challoner intervient alors qu’un candidat s’est retiré de la course et a approuvé un rival.

Le membre de l’Assemblée de Londres, Nick Rodgers, a déclaré qu’il abandonnait le concours et soutiendrait Paul Scully, le ministre de Londres qui a annoncé sa candidature jeudi.

Les conservateurs réduiront les coureurs à une liste restreinte de trois personnes avant que le vote n’ait lieu parmi les membres pour décider d’un candidat le 19 juillet.

Les anciens conseillers de Downing Street Daniel Korski et Samuel Kasumu ont annoncé qu’ils se portaient candidats, aux côtés des membres de l’Assemblée de Londres Andrew Boff et Susan Hall.

Duwayne Brooks, qui était avec Stephen Lawrence lorsqu’il a été tué dans une attaque à caractère raciste il y a 30 ans, a également déclaré aux journalistes qu’il cherchait à être nommé par le parti.

M. Kasumu a annoncé lundi un plan de recrutement d’une nouvelle génération d’élèves-officiers de police volontaires dans le cadre d’un plan visant à rétablir la confiance dans la police métropolitaine.

Une source travailliste a déclaré que M. Khan « continuait à construire un meilleur Londres pour tout le monde », notamment en « livrant un nombre record de logements sociaux ».