La course aux armements sous la censure | Revue technologique du MIT

Cela concerne également un récent scoop sur un nouveau produit Google conçu pour permettre aux développeurs de créer plus facilement des applications résistantes à la censure. Je l’ai déjà dit et je le répète : c’est un espace auquel il convient de prêter attention.

La question de savoir qui contrôle Internet et qui a accès à l’information en ligne est au cœur de l’avenir de notre monde. Ils ont des conséquences sur la géopolitique, la liberté d’expression, la sécurité nationale, l’organisation politique, les droits de l’homme, l’équité et la répartition du pouvoir en général. Et je vous promets que ce n’est pas aussi niche ou aussi simpliste qu’on pourrait le penser.

Nous sommes au milieu d’une course aux armements technologiques tranquille entre les censeurs et ceux qui tentent de leur échapper. Beaucoup de gens connaissent déjà le grand pare-feu chinois et l’ère glaciaire numérique en Corée du Nord, mais au cours des deux dernières années, nous avons assisté à des développements intéressants en matière de censure en Russie, notamment en ce qui concerne la guerre contre l’Ukraine, et en Iran, lors de la guerre contre l’Ukraine. la dernière vague de manifestations en faveur de la démocratie l’automne dernier.

Pire encore, les régimes autoritaires apprennent de plus en plus les uns des autres. Ils peuvent partager et copier leurs tactiques de censure les uns les autres plus rapidement que jamais. En conséquence, la censure sur Internet est désormais utilisée comme une arme politique dans les pays du monde entier, y compris dans les démocraties. Et à mesure que les gens dépendent de plus en plus des outils et plateformes numériques, les dommages causés par la censure en ligne deviennent plus graves.

Les développeurs de technologies qui peuvent aider à contourner la censure, comme les VPN, les dissimulateurs de trafic et les outils d’anonymat et de cryptage, tentent constamment de suivre l’évolution des tactiques. En période de répression sur Internet, les censeurs et les contourneurs se lancent dans un jeu du « chat et de la souris », dans lequel les censeurs bloquent l’accès d’une manière particulière, et les contourneurs s’efforcent de trouver des solutions techniques pour contourner le blocage. Le jeu continue et s’intensifie souvent.

Mais Roya Ensafi, professeur d’informatique à l’Université du Michigan, affirme que la majorité des combattants de la censure « ne disposent pas des moyens techniques nécessaires pour développer et déployer des capacités de contournement » capables de résister à l’évolution des tactiques et à la surveillance sophistiquée de gouvernements comme la Russie, la Chine, et l’Iran.

Les outils de contournement qui existent peuvent être coûteux à exploiter et nécessitent souvent un niveau d’expertise technique qui manque à la plupart des internautes. Le nouveau produit créé par Jigsaw de Google, une équipe au sein d’une plus grande entreprise qui effectue un travail plus social, vise à rendre tout cela plus facile. Jigsaw a créé une version SDK de son produit Outline VPN, qui permettra aux développeurs d’intégrer une résistance à la censure directement dans leurs applications.

De plus en plus de progrès sont réalisés chaque jour pour rendre le Web plus résistant à la censure, en grande partie grâce aux réseaux d’activistes et de bénévoles qui s’engagent en faveur de la liberté sur Internet, souvent en secret et au prix de grands risques personnels.