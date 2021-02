La course au titre de la Premier League n’est pas terminée

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré à Manchester City qu’ils n’avaient encore rien gagné malgré l’ouverture d’une avance de 10 points dans la course au titre de Premier League.

Soutenu par une impressionnante victoire 4-0 contre la Real Sociedad en Ligue Europa jeudi, Solskjaer a déclaré que Manchester United était prêt à pousser l’équipe de Pep Guardiola jusqu’au bout.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Cahier: L’avenir de Mourinho, pourquoi Utd a transmis Upamecano

– Notes: Fernandes 9/10 après le doublé de la Ligue Europa

« Je ne pense pas que quiconque dirait qu’il ne va pas y aller », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse. «Nous allons viser une victoire à chaque match que nous jouons, bien sûr que nous le sommes.

« Nous sommes deuxièmes et bien sûr votre ambition est de ne pas finir plus bas que cela. Nous allons devoir faire une bonne course ensemble si nous voulons mettre la pression sur City et cela devrait commencer dimanche. [against Newcastle]. «

Seulement deux fois, une équipe avec une avance de 10 points n’a pas réussi à remporter le titre à l’époque de la Premier League – Manchester United en 1997-98 et Newcastle en 1995-96.

United accueille Newcastle dimanche après avoir remporté un seul de ses cinq derniers matchs de championnat.

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, est convaincu que son équipe peut défier les leaders en fuite de Manchester City pour le titre de Premier League. Photo de Matt McNulty – Manchester City / Manchester City FC via Getty Images

La baisse de forme a permis à City de se dégager du sommet mais a également mis la pression sur la place de United dans le top quatre, avec West Ham, cinquième, à seulement quatre points de retard. Liverpool, sixième, a encore deux points de retard.

« Nous ne pouvons pas cacher le fait que nous avons un peu perdu notre forme », a déclaré Solskjaer. « Nous avons perdu des points contre Everton, Sheffield United, West Brom; des points que nous pensons mériter davantage et que nous aurions dû obtenir plus. »

« [Real Sociedad] était de nous retrouver et de récupérer le facteur X, la luminosité et la concentration, donc Newcastle sera définitivement un match très important pour nous. «

Après avoir battu Southampton 9-0 au début du mois de février, United a enchaîné avec une courte victoire 1-0 contre West Ham en FA Cup et des matchs nuls consécutifs de la ligue contre Everton et West Brom.

La confortable victoire contre la Sociedad était un retour en forme bienvenu et Solskjaer a exigé une répétition contre Newcastle dimanche.

« Nous exigeons que nous arrivions à chaque match et gagnions le droit de gagner », a ajouté Solskjaer.

«Vous devez courir plus que l’opposition, vous devez vouloir gagner plus que l’opposition, vous devez souffrir plus que l’opposition, vous devez mettre votre corps en jeu.

« Chaque match de la Premier League est très demandé et c’est pourquoi les joueurs reçoivent l’argent qu’ils doivent jouer chaque fois qu’on leur demande. »