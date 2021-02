La course au titre brésilien de Flamengo et Internacional a livré une finale dramatique que les fans n’oublieront jamais

La dernière manche de la course au titre du Brésil entre Flamengo et Internacional s’est terminée dans un drame presque insupportable jeudi soir qui a porté un coup à l’argument de ceux qui ratent l’ancien format des séries éliminatoires et affirment que le système de championnat est terne.

L’avant-dernier tour de dimanche de la longue saison 2020 a opposé le premier au deuxième et les a vus changer de position après que le champion en titre Flamengo de Rio de Janeiro ait battu l’Internacional de Porto Alegre 2-1. Flamengo a pris une avance de deux points en haut du tableau, ce qui signifie qu’ils pourraient s’assurer du titre avec une victoire au dernier jour à Sao Paulo. Tout autre résultat a permis à Internacional de remporter son premier championnat depuis 1979 avec une victoire à domicile contre les Corinthiens. Les deux matchs se sont joués simultanément jeudi.

Flamengo a eu une nuit malheureuse, pressant pendant la majeure partie de la première mi-temps pour descendre d’un but juste avant l’intervalle. Ils n’ont jamais été aussi dominants après le redémarrage, et bien qu’ils aient rapidement égalisé, ils ont fini par tomber à une défaite 2-1. Et maintenant, tout dépendait des événements de Porto Alegre.

Internacional pressé sans relâche. VAR leur a refusé un penalty et un but, mis à la craie pour hors-jeu – les deux décisions semblaient correctes. En seconde période, ils ont touché le poteau, ont eu un autre but exclu et ont forcé des arrêts du gardien des Corinthiens Cassio. Et juste après le coup de sifflet final sur le match de Flamengo, ils ont de nouveau eu le ballon dans le filet, seulement pour avoir un autre but exclu pour un hors-jeu étroit. Plus de huit minutes de temps d’arrêt avaient été jouées, mais il restait encore du temps pour plus de drame. Avec le coup de pied final du championnat, avec toute l’équipe, y compris le gardien de but pour un corner, le défenseur central Lucas Ribeiro a eu une bonne chance … et a mis le ballon juste au-dessus de la barre.

Flamengo a conservé le championnat brésilien après une fin spectaculaire dans sa course au titre contre Internacional. NELSON ALMEIDA / AFP via Getty Images

Après 38 matchs, à la marge d’un seul point, Flamengo était champion. Il peut sembler, et pas seulement à cause du drame du tour final, qu’ils ont été champions par défaut. À un moment donné, la bataille pour le titre semblait être une course de six chevaux. Un par un, ils s’effondrent. Gremio et, en particulier, Palmeiras ont été pris dans des empilements de matchs – les deux ont encore la finale de la coupe à deux jambes à disputer, à partir de dimanche. Sao Paulo menait le peloton, mais s’est effondré sous la pression d’essayer de remporter un premier titre depuis des années. L’Atletico Mineiro, dirigé par l’ancien entraîneur argentin Jorge Sampaoli, a été sporadiquement brillant mais pas assez cohérent. Et Internacional a fait sauter la tête à la fin.

Il serait cependant trop dur de conclure que Flamengo a remporté le titre par défaut. L’incohérence de leurs concurrents est facile à expliquer. Normalement, le concours se déroule du début mai au début décembre. Cette fois, en raison de l’arrêt de la pandémie de coronavirus, elle n’a commencé que début août et a duré tout l’été. Cela a imposé un horaire pénible aux joueurs, en particulier avec le coup d’envoi de certains matchs à 16 heures, heure locale. La cohérence dans des conditions aussi éprouvantes était trop demander, même aux champions.

À l’exception du drame à couper le souffle, les vainqueurs du titre 2020 ne se souviendront plus avec rien de tel que l’affection du côté fanfaron qui a atteint le titre 2019, entraîné par le Portugais Jorge Jesus. Ses successeurs n’ont jamais pu remplacer le défenseur central espagnol Pablo Mari, vendu à Arsenal. Flamengo a si mal défendu tout au long de la campagne que, étonnamment, les champions ont eu le pire bilan défensif dans la moitié supérieure du tableau avec 48 buts encaissés. Dans la division des 20 équipes, seuls les quatre clubs relégués et quatre autres ont concédé plus de buts.

Ni Domenec Torrent, l’ancien assistant de Pep Guardiola qui a succédé à Jorge Jesus, ni Rogerio Ceni, qui est intervenu lorsque Torrent a été durement limogé, n’ont réussi à trouver un équilibre efficace entre l’attaque et la défense. Mais la richesse des ressources d’attaque était suffisante. Les quatre fantastiques de 2019, les attaquants Gabriel et Bruno Henrique, ainsi que les milieux offensifs Everton Ribeiro et Giorgian De Arrascaeta, se sont relayés pour se remettre en forme. Ils ont toujours été bien soutenus depuis le milieu de terrain par Gerson, et dans cette campagne, il y avait le renforcement de l’avant-centre Pedro, qui a contribué avec des objectifs vitaux.

C’était assez. Et même si c’était loin d’être aussi bon qu’en 2019, cela a donné au public brésilien une conclusion à la campagne de championnat qu’il n’oubliera jamais.