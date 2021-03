Le I-League est connu pour ses finitions passionnantes de la dernière journée, et nous avons exactement la même chose sur les cartes, alors que la saison 2020-2021 tire à sa fin. La ligue est à son dernier tour, et avec la place de relégation déjà décidée, il ne reste plus qu’à trois équipes pour se battre le dernier jour de la saison – Gokulam Kerala FC, Churchill Brothers FC Goa, et TRAU FC.

La cinquième manche de la phase II de la I-League débute le jeudi 25 mars au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, où le NEROCA FC et le Chennai City FC s’affrontent à 14 h IST, suivis de matchs entre l’Aizawl FC et Sudeva Delhi FC, et Real Kashmir FC et Mohammedan SC au stade municipal de Kalyani, à 16 h 05 IST et 19 h IST, respectivement.

L’attraction principale de la manche 5 démarre le samedi 27 mars, avec deux matchs qui débuteront simultanément à 17 h 00 IST, alors que Churchill Brothers affrontera RoundGlass Punjab FC au VYBK et que le Gokulam Kerala FC affrontera TRAU FC au KBK. Ce sont les deux matches qui décideront du sort du titre 2020-21.

Cependant, avec Gokulam Kerala, Churchill Brothers et TRAU FC bloqués sur 26 points chacun en haut du tableau, un certain nombre de permutations et de combinaisons peuvent entrer en vigueur pour déterminer les champions.

GOKULAM KERALA SUR LE SIÈGE DU CONDUCTEUR

C’est une équation assez simple pour Gokulam. L’équipe basée au Kerala doit gagner trois points contre TRAU, afin de garantir son premier titre de Hero I-League. L’équipe entraînée par Vincenzo Alberto Annese a un meilleur bilan face à face contre Churchill Brothers, ayant perdu son match de phase I 2-3 et remporté la rencontre de phase II 3-0, et restera au sommet avec une victoire, même si Churchill réussit à prendre trois points de son match contre RoundGlass Punjab.

Les Malabariens sont actuellement en tête du classement de la I-League grâce à de meilleurs résultats face à face contre leurs deux rivaux au titre – ils ont un bilan global de 5-3 contre Churchill et un 3-1. victoire contre TRAU dans leur match de phase I. Par conséquent, si les deux matches du 27 mars se terminent par des nuls, Gokulam Kerala conserverait sa place en tête du tableau et remporterait le titre de Hero I-League. Un match nul serait également suffisant pour Gokulam si Churchill subissait une défaite contre RoundGlass Punjab, grâce à leur meilleur bilan face à face contre le côté Manipuri.

MATCH INCONTOURNABLE POUR TRAU

Alors que Gokulam Kerala est perché en haut de la table, TRAU n’est pas trop loin derrière. Une victoire contre Gokulam lors de leur dernière journée de match garantira que les Malabariens ne remporteront pas le titre de la I-League.

De manière réaliste, une victoire devrait être suffisante pour assurer également leur premier titre en I-League au TRAU FC. Dans un scénario où TRAU et Churchill remportent leurs matchs respectifs le dernier jour, TRAU est plus susceptible d’émerger en tant que champions de la I-League.

L’équipe basée à Imphal a fait match nul ses deux matchs contre Churchill Brothers (les deux matchs se sont terminés 1-1). En l’absence de vainqueur clair sur le record du face à face entre ces deux équipes, la différence de buts globale entrera en jeu. Alors que TRAU a actuellement une différence de buts de +11, Churchill est sur +4. Cela signifie que TRAU même si TRAU et Churchill Brothers gagnent leurs matchs respectifs, les premiers doivent s’assurer que leur différence de buts globale est supérieure à celle de l’équipe de Goa.

Bien que nous passions par toutes les permutations et combinaisons, une chose est tout à fait claire – rien de moins qu’une victoire, et les efforts de TRAU pour le titre tomberont à plat.

MACHINES ROUGES TRÈS DÉPENDANTES DU GKFC-TRAU CLASH

Alors que l’on pourrait dire que le sort du Gokulam Kerala et du TRAU FC est entre leurs mains respectives, faisant de l’affrontement à la KBK une finale virtuelle, Churchill Brothers serait à la recherche d’un résultat favorable de ce match.

Le meilleur scénario pour les Red Machines est si le match entre TRAU et Gokulam Kerala se termine par un match nul, et ils continuent eux-mêmes à battre RoundGlass Punjab. Cela ferait d’eux les champions incontestés de la I-League grâce aux points.

Mathématiquement parlant, cependant, Churchill Brothers pourrait même décrocher son troisième titre de Hero I-League, même si TRAU battait Gokulam Kerala. Dans un tel scénario, les machines rouges doivent s’assurer que leur différence d’objectifs globale est supérieure à celle de TRAU. Dans le cas où Churchill Brothers et TRAU termineraient avec le même nombre de points, et sont également à égalité de différence de buts, l’équipe qui a marqué le plus de buts dans la ligue au moment où les arbitres siffleront leurs sifflets respectifs, ramènera le Titre de la I-League.