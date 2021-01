ATLANTA (AP) – Pendant des décennies, l’église néo-gothique en briques rouges où le révérend Martin Luther King Jr. a prêché a été un monument à l’histoire de la lutte des Noirs américains pour les droits civils et l’héritage d’une icône militante.

Il a fallu une course au Sénat à enjeux élevés et un débat culturel de l’ère Trump pour placer l’église baptiste Ebenezer au centre du débat politique actuel.

Son pasteur principal, le révérend Raphael Warnock, se présente au Sénat lors de l’un des deux scrutins qui pourraient décider quel parti contrôle finalement le Congrès au cours des premières années de la nouvelle administration du président élu Joe Biden. Mais la prédication de Warnock est devenue un point central dans le débat sur la race et la justice lors des élections.

Son adversaire, le républicain sortant Kelly Loeffler, a diffusé des publicités d’attaque en utilisant des extraits de sermons que Warnock a prêchés depuis la chaire d’Ebenezer pour l’accuser d’être un socialiste radical d’extrême gauche qui ne soutient pas les policiers ou les militaires.

Pour l’ancienne église de King, le projecteur intense n’est pas nouveau. Ses 6 000 membres sont habitués à des services debout uniquement le dimanche, en grande partie grâce aux visiteurs de l’extérieur de la ville qui se sont rassemblés à l’église. Pourtant, les critiques de Loeffler ont renouvelé l’attention sur un pilier de la vie noire à Atlanta et une tradition d’activisme politique qu’il représente.

« L’attaque républicaine n’est pas seulement contre Warnock, c’est contre l’église noire et l’expérience religieuse noire », a déclaré le révérend Timothy McDonald III, pasteur de la First Iconium Baptist Church à Atlanta qui a été pasteur adjoint d’Ebenezer de 1978 à 1984.

McDonald décrit les vues de Warnock comme cohérentes avec l’opposition de l’église au racisme, à la brutalité policière, à la pauvreté et au militarisme. Les attaques de Loeffler incluent des parties éditées de manière sélective du sermon de Warnock dans lesquelles il dénonce «le pouvoir de la police apparaissant dans une sorte de mentalité de gangster et de voyou», comme une critique des pratiques d’application de la loi qui ont historiquement creusé un fossé entre les départements et les résidents noirs.

«Je me fiche de ce que vous pensez de Warnock», dit-il. «Nous devons défendre notre église, notre prédication ou notre tradition prophétique, notre implication et notre engagement communautaires. Nous allons défendre cela.

Ebenezer est «l’église de l’Amérique noire», a ajouté McDonald. «C’est plus grand que n’importe quel individu.»

Loeffler a répondu en disant dans un tweet le mois dernier qu’elle n’attaquait pas l’église noire. «Nous avons simplement exposé votre disque avec vos propres mots», a-t-elle écrit dans une réponse à Warnock.

Communément appelée «l’église de Martin Luther King», Ebenezer se trouve au milieu d’un parc national dédié à la vie et à l’héritage de l’icône des droits civiques, attirant des centaines de milliers de visiteurs et de touristes chaque année. Le leadership de Warnock à l’église est son principal titre, une position si prestigieuse que certains notent que le Sénat américain est en retrait.

Warnock a continué à prêcher alors qu’il faisait campagne pour son poste – bien que préenregistré dans un sanctuaire vide, en raison de la pandémie. Dans un message délivré pendant le week-end de Noël, il a réfléchi sur le défi de garder sa foi au milieu d’immenses difficultés.

«En 2020, nous avons tous vécu, semble-t-il, dans une fosse», a déclaré Warnock dans un sermon diffusé par l’église dimanche dernier.

«Les hôpitaux sont pleins et les écoles fermées. C’est une fosse! il a prêché. «Les églises ne peuvent pas adorer ensemble comme nous le souhaiterions un dimanche matin. C’est une fosse! Fermeture d’entreprises et licenciements. C’est une fosse!

L’église a gardé une certaine distance par rapport à l’offre de Warnock. Ebenezer a refusé les demandes d’entrevue pour les membres du personnel pastoral. Au lieu de cela, il a publié une déclaration détaillant son ministère public, y compris les services sociaux pour les pauvres, les personnes âgées et les personnes anciennement incarcérées et plus récemment, le dépistage gratuit du COVID-19 et le vaccin contre la grippe.

«L’église baptiste Ebenezer incarne la mission de Jésus-Christ, à travers des actes de service qui s’efforcent de nourrir les pauvres, de libérer les opprimés, d’accueillir l’étranger, de vêtir les nus et de rendre visite à ceux qui sont malades ou emprisonnés», a déclaré l’église dans un communiqué. envoyé par e-mail à l’AP.

Depuis avant l’abolition de l’esclavage, l’Église noire a joué un rôle dans la relation entre les fidèles et le pouvoir politique. Il n’est pas rare que des politiciens, le plus souvent des démocrates, fassent campagne depuis les chaires des églises noires. Mais il est encore relativement rare que les dirigeants d’églises accèdent à des fonctions publiques.

S’il était élu, Warnock serait assermenté dans un petit groupe d’autres ministres qui ont servi au Congrès, y compris au moins un autre pasteur noir, le représentant Emanuel Cleaver du Missouri.

Au cours de la dernière année, Ebenezer a participé à quelques événements majeurs de l’actualité nationale.

Il a accueilli les funérailles de Rayshard Brooks, un homme noir mortellement abattu dans le dos par la police d’Atlanta en juin, au milieu de manifestations nationales contre la mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis fin mai.

Warnock était officiant pour ce service, et pour les funérailles fin juillet de l’icône des droits civiques et membre du Congrès d’Atlanta John Lewis, qui était membre d’Ebenezer.

«Cette église est située au cœur d’Atlanta et son leadership a toujours ouvert ses portes à la communauté», a déclaré Daunta Long, pasteur de la Seed Planters Church of God In Christ à McDonough, à environ 40 miles au sud-est de la ville.

L’équilibre entre les tâches pastorales et un profil public national est une source courante de tension, a noté McDonald, l’ancien pasteur adjoint. Le révérend Martin Luther King Jr. n’était pas présent pour la marche du droit de vote maintenant connue sous le nom de Bloody Sunday, car il devait prêcher à Ebenezer pour la communion dimanche, le premier sabbat du mois, selon Clayborne Carson, l’historien qui maintient King’s papiers à l’Université de Stanford.

Ebenezer a été fondée en 1886. Son deuxième pasteur, le révérend Adam Daniel Williams, a amené son gendre, Martin Luther King. Sr., comme pasteur adjoint en 1927. Son fils, King Jr., co-pasteur de 1960 à 1968.

Le roi aîné, qui a servi comme pasteur d’Ebenezer pendant plus de 40 ans, a continué à diriger après l’assassinat de son fils à Memphis en 1968. Le révérend Joseph Roberts, Jr. est devenu le quatrième pasteur d’Ebenezer après King. Retraite de Sr. en 1975.

Warnock, qui est le cinquième pasteur d’Ebenezer en plus de 130 ans, a été choisi comme successeur de Roberts en 2005.

Les membres d’Ebenezer, dont beaucoup soutiennent la candidature de Warnock, se disent inquiets de perdre son leadership.

«Les gens l’aiment comme leur pasteur», a déclaré Xernona Clayton, 90 ans, confidente de la famille King et membre de l’église depuis 1963. «Je pense que, égoïstement, ils ne veulent pas le perdre. Ils veulent le meilleur de deux domaines: une bonne représentation dans l’arène politique et un pasteur à la chaire.

«J’imagine que ces deux emplois seraient à temps plein», a-t-elle ajouté.

