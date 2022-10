La course au Sénat du Nevada teste la puissance de l’avortement pour les Dems

LAS VEGAS (AP) – Les démocrates ont prédit que l’avortement serait la grâce salvatrice de la sénatrice Catherine Cortez Masto.

Mais à l’intérieur des salles syndicales bondées du Nevada, à travers ses villes désertiques brûlées par le soleil et sur le Strip animé de Las Vegas, il y a des signes que l’indignation suscitée par la décision de la Cour suprême de démanteler le droit à l’avortement pourrait ne pas suffire à surmonter l’intensification des préoccupations économiques.

Cela laisse Cortez Masto comme le démocrate le plus vulnérable du Sénat au cours du dernier mois d’une année d’élections de mi-mandat volatile. Sa situation difficile est l’exemple le plus frappant du défi auquel sont confrontés les démocrates à l’échelle nationale alors qu’ils tentent de capitaliser sur la colère suscitée par la décision sur l’avortement tandis que les républicains se concentrent sur le crime et l’inflation tenace. Si Cortez Masto ne peut pas changer les choses, le GOP serait sur la bonne voie pour obtenir le siège dont il a besoin pour reprendre le Sénat et émousser les deux dernières années du mandat du président Joe Biden.

Dans une interview, Cortez Masto a évité les questions sur sa position politique fragile. Elle a reconnu “qu’il y a encore du travail à faire” sur l’économie dans un État ouvrier dans lequel l’essence reste supérieure à 5,40 dollars le gallon, le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale et les dépenses dans les casinos n’ont pas suivi le rythme de l’inflation.

“Je connais nos familles, les problèmes qui sont importants pour elles sont les problèmes de table de cuisine”, a-t-elle déclaré, citant l’adoption récente par le Congrès contrôlé par les démocrates de la soi-disant loi sur la réduction de l’inflation, qui a réduit le coût de certaines prescriptions. les médicaments et l’élargissement de la couverture des soins de santé, entre autres priorités démocrates.

“Mais je sais aussi, en parlant avec nos familles, que l’abrogation de Roe v. Wade a un impact”, a-t-elle déclaré. « Nous sommes un État pro-choix, fièrement. C’est pourquoi tant de gens sont indignés par l’abrogation.

Les démocrates insistent sur le fait que le Nevada reste un État violet, bien qu’il soit dirigé par un gouverneur démocrate, deux sénateurs démocrates et une législature d’État contrôlée par les démocrates. L’ancien président Donald Trump a perdu l’État par moins de 34 000 voix en 2020. Et le 8 novembre, selon les sondages, le GOP pourrait reprendre plusieurs bureaux à l’échelle de l’État.

Le stratège démocrate vétéran James Carville craint que l’hyper-concentration de son parti sur l’avortement ne fonctionne pas.

“Beaucoup de ces consultants pensent que si nous ne faisons que gérer des lieux d’avortement, nous gagnerons. Je ne pense pas », a déclaré Carville, une alliée vocale de Cortez Masto qui a envoyé des dizaines de courriels de collecte de fonds en son nom. « C’est une bonne question. Mais si vous restez assis là et qu’ils vous martèlent sur le crime et sur le coût de la vie, vous devez être plus agressif que simplement crier à l’avortement tous les deux mots.

Cortez Masto fait face au républicain Adam Laxalt, ancien procureur général de l’État, candidat au poste de gouverneur raté en 2018 et petit-fils d’un ancien gouverneur du Nevada et sénateur américain. Le républicain de 44 ans a évité de parler de son opposition à l’avortement au cours des dernières semaines des élections alors que sa campagne s’efforce d’éviter les moments impromptus.

La campagne de Laxalt a refusé de le rendre disponible pour cette histoire. Et il a refusé de participer à l’un des débats traditionnels de l’État, bien qu’il ait appelé en vain Cortez Masto à accepter au moins deux autres réunions. À la fin de la semaine dernière, les organisateurs ont annulé ce qui aurait été le seul débat diffusé en espagnol en raison du refus de Laxalt d’y assister.

Laxalt a plutôt passé son week-end à faire campagne avec Trump, sur qui Laxalt s’est appuyé pour revitaliser sa carrière politique.

Laxalt a coprésidé la campagne d’État de Trump en 2020 et a lancé des contestations judiciaires du processus de dépouillement des votes. Plus tôt dans l’année, il a également commencé à faire craindre une fraude électorale à la mi-mandat de 2022.

Les sondages montrant maintenant qu’il pourrait vaincre Cortez Masto, Laxalt a évité le sujet de la fraude électorale en s’adressant à des milliers de partisans de Trump rassemblés samedi au bord d’un aérodrome désertique. S’exprimant une heure avant que Trump n’appelle 2020 “une élection fausse, sale et truquée” sur la même scène, Laxalt s’est concentré sur les difficultés économiques de l’État et le soutien de Cortez Masto à Biden.

« Elle ne mentionnera pas les deux mots : ‘Joe Biden.’ Joe Biden viendra-t-il bientôt au Nevada ? J’attends toujours cette invitation », a ricané Laxalt, parlant depuis un podium arborant le nom de Trump.

Dans l’interview, Cortez Masto n’a pas dit si elle voulait que le président démocrate visite l’État en son nom.

«Le président est toujours le bienvenu dans l’État du Nevada. Mais vraiment, mon objectif ici est de m’assurer que je réponds aux besoins des habitants du Nevada », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle n’était pas surprise que Trump soit dans l’État en train de faire campagne pour Laxalt.

Laxalt “était le visage du grand mensonge du président Trump dans l’État”, a déclaré Cortez Masto. “À mon avis, il se tient aux côtés des insurgés et non des habitants du Nevada.”

Les sénateurs démocrates vulnérables d’Arizona, de Géorgie et du New Hampshire se battent également pour surmonter la faible position de Biden, qui est à peu près égale à celle de Trump à mi-mandat en 2018 lorsque le GOP a perdu 40 sièges à la Chambre. Le parti qui occupe la Maison Blanche subit presque toujours des pertes importantes lors de la première élection de mi-mandat d’un président.

Mais il y a des raisons de croire que la situation de Cortez Masto est plus grave que celles de ses collègues ailleurs.

L’électorat du Nevada est majoritairement ouvrier par rapport aux électeurs d’autres États du champ de bataille, laissant les 3 millions d’habitants de l’État plus vulnérables aux revers économiques. Selon le Census Bureau, seuls 25,5% de l’État sont diplômés de l’université, contre 35% à l’échelle nationale.

Le Nevada a l’un des prix de l’essence les plus élevés du pays avec une moyenne de 5,44 $, soit près de 40 % de plus que la moyenne américaine, selon AAA. La hausse des prix de l’essence s’est également traduite par une diminution du nombre de conducteurs qui traversent le Nevada depuis la Californie pour se rendre à Las Vegas. Les revenus des jeux n’ont pas non plus suivi le rythme de l’inflation annuelle. Les revenus des jeux dans le comté de Clark, qui abrite Las Vegas, n’ont augmenté que de 2,9 % en août par rapport à il y a un an.

Les prix du gaz peuvent empirer avant de s’améliorer. L’administration Biden a subi un revers cuisant la semaine dernière lorsque les producteurs de pétrole de l’OPEP ont annoncé une réduction majeure de la production.

Dans le même temps, Laxalt a évité certains des pièges qui ont miné les candidats au Sénat du GOP de haut niveau dans d’autres États clés.

Dans le New Hampshire, des groupes républicains ont annulé des millions de dollars en réservations d’annonces télévisées conçues au profit du candidat du GOP Don Bolduc ces derniers jours, reflétant un sentiment croissant que les positions conservatrices dures de Bolduc rendront difficile la défaite de la sénatrice démocrate Maggie Hassan.

Les républicains ont également retiré de l’argent de l’Arizona, malgré la vulnérabilité apparente du premier mandat du sénateur Mark Kelly dans un État que Biden a porté à moins de 1% en 2020. Et en Géorgie, les perspectives du candidat républicain au Sénat Herschel Walker ont été assombries par des allégations selon lesquelles il payé l’avortement d’une petite amie.

Laxalt, en revanche, a cherché à se présenter comme un républicain traditionnel ayant des liens de longue date avec l’État, malgré les meilleurs efforts des démocrates pour souligner sa loyauté envers Trump. Cela peut être suffisant dans un environnement politique difficile pour les démocrates alors que des questions se posent sur la puissance du message des démocrates sur l’avortement.

La présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, à Las Vegas la semaine dernière pour promouvoir le ticket du GOP, a déclaré que les démocrates avaient “saturé” leur message sur l’avortement.

« Les électeurs commencent à revenir aux choses auxquelles ils se réveillent en pensant tous les jours : puis-je faire le plein d’essence dans ma voiture ? Puis-je payer les courses ? Comment vont mes enfants ? » dit-elle. “Et ce sont les problèmes qui, je pense, vont vraiment gagner, et c’est là-dessus qu’Adam se concentre.”

Les républicains du Nevada notent également que l’avortement – dans l’État, au moins – est réglé en raison d’un référendum de 1990 qui a codifié l’accès à l’avortement jusqu’à 24 semaines de grossesse dans la loi de l’État.

Yusette Solomon, un solliciteur du puissant syndicat pro-démocrate des travailleurs culinaires de l’État, a déclaré qu’il n’entendait pas beaucoup parler de l’avortement lorsqu’il parlait aux électeurs. Au lieu de cela, a déclaré le portier de l’hôtel de 47 ans, les défis économiques de l’État restent une préoccupation constante.

“C’est difficile pour tout le monde”, a-t-il déclaré. « C’est le supermarché. C’est du gaz. L’inflation est un problème auquel nous devons faire face. Tout le monde le ressent. »

Solomon a perdu son emploi dans un hôtel de Las Vegas pendant environ deux ans à cause de la pandémie. Il n’a survécu qu’en conduisant pour Uber.

Pourtant, il est optimiste quant aux chances de Cortez Masto.

« Je suis sûr que les démocrates vont gagner. C’est un état bleu. Nous allons continuer à être un État bleu », a déclaré Solomon. “Chaque élection est difficile.”

