La course au Sénat de Géorgie dépasse les dépenses politiques en 2022

Ces facteurs sont particulièrement amplifiés lorsque le contrôle du Sénat est en jeu, ce qui a été le cas pour les deux élections sénatoriales en Géorgie au début de 2021, à une époque où le second tour était deux fois plus long que cette année. Cela aide à expliquer les 507 millions de dollars de publicité dépensés lors des concours de huit semaines en Géorgie cette année-là, selon les données d’AdImpact.

Cette année, la deuxième course la plus chère a été le concours du Sénat de Pennsylvanie, où le lieutenant-gouverneur John Fetterman, Mehmet Oz et leurs alliés ont dépensé 313 millions de dollars. Les dépenses globales dans les courses compétitives à l’échelle de l’État en Pennsylvanie – y compris la course au poste de gouverneur – ont totalisé plus de 381 millions de dollars. En Géorgie, le montant dépensé pour les courses au Sénat et au gouverneur s’est élevé à au moins 508 millions de dollars.

Tout cet argent est une aubaine pour les agences de publicité et les chaînes de télévision. Hilton Howell, le président de Grey Television, qui possède des stations sur tous les marchés sauf un en Géorgie, l’a qualifié de “dépenses énormes” et de “joli cadeau de Noël sous le sapin pour nos actionnaires”. Une seule filiale d’ABC à Atlanta, détenue par une autre société, a réservé 86 millions de dollars en publicités politiques jusqu’à présent cette année, plus que n’importe quelle station locale en Amérique.

Mais certains experts remettent en question l’utilité d’autant de publicité lorsqu’il s’agit de gagner le cœur – et les votes – des citoyens.

Erika Franklin Fowler, professeur de gouvernement à l’Université Wesleyan et directrice du Wesleyan Media Project, un groupe qui étudie la publicité politique, a déclaré que l’impact des dépenses sur les courses diminue à mesure que plus d’argent et de publicité inondent un État ou un marché médiatique.

“Parce que le contrôle de la chambre est en jeu, ou du moins le coussin supplémentaire, je pense que c’est certainement ce qui motive ces chiffres”, a-t-elle déclaré. “Les campagnes et les partis se soucient de la victoire et moins de l’efficacité, dirons-nous.”