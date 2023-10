La course au Sénat américain dans le Maryland est en cours. Voici les dernières nouvelles de la campagne électorale

Angela Alsobrooks, directrice du comté de Prince George, ajoute un autre soutien très médiatisé à sa campagne pour le Sénat américain.

Le Capitole américain est visible, le mercredi 30 août 2023, à Washington. (Photo AP/Mariam Zuhaib)(AP/Mariam Zuhaib) Le Capitole américain est visible, le mercredi 30 août 2023, à Washington. (Photo AP/Mariam Zuhaib)(AP/Mariam Zuhaib) Alsobrooks obtient une autre approbation de haut niveau

Le président du Sénat, Bill Ferguson (D-Baltimore City), a donné le feu vert à Alsobrooks lors d’un événement vendredi à Baltimore.

« J’ai observé et travaillé aux côtés d’Angela pendant des années alors qu’elle parcourait Annapolis et négociait avec les législateurs, alors qu’elle plaidait en faveur d’une législation de bon sens », a déclaré Ferguson dans un communiqué. « Je soutiens Angela parce qu’elle s’est battue avec passion pour les Prince Georgians en tant que procureur de l’État et directeur du comté, et je sais qu’en tant que sénatrice américaine, elle se battra avec passion pour tous les Marylanders. »

Alsobrooks fait partie de la demi-douzaine de démocrates qui ont soit annoncé leur intention, soit officiellement déposé leur candidature pour succéder au sénateur Ben Cardin, qui prend sa retraite.

Ferguson se joint à la présidente de la Chambre, Adrienne Jones (D-Comté de Baltimore) pour soutenir Alsobrooks.

Trone annonce des dizaines de soutiens

Dans la course au Sénat américain, le représentant David Trone (D-6ème) a annoncé cette semaine sept soutiens de la part de responsables étatiques et locaux, ainsi que le soutien de nouveaux soutiens de 35 membres du Congrès et de quatre anciens représentants.

La campagne a indiqué qu’elle porte le nombre total de soutiens à 111 dans la course.

« Je ne pourrais pas être plus fier d’avoir le soutien de 111 de mes amis et collègues dans cette course. Ils représentent diverses communautés du Maryland et de notre pays, avec un large éventail de réalisations et de priorités. Mais ils ont tous une chose en commun : ils reconnaissent que le Maryland a besoin d’un sénateur prêt à se mettre en route dès le premier jour et à faire la différence sur les questions qui comptent le plus », a déclaré Trone dans un communiqué.

La liste complète des nouveaux soutiens des législateurs des États est la suivante :

Député d’État Lesley Lopez (D-Montgomery)

Député David Fraser-Hidalgo (Démocrate-Montgomery)

Députée Linda Foley (Démocrate-Montgomery)

Député Greg Wims (Démocrate-Montgomery)

Del. Lily Qi (D-Montgomery)

Le sénateur d’État Brian J. Feldman (D-Montgomery)

Sénatrice Katherine Klausmeier (Démocrate du comté de Baltimore)

« En tant que présidente sortante du Women’s Caucus d’Annapolis, j’ai pu constater à quel point David travaille dur pour les familles du Maryland. Chaque fois que je l’appelle, il répond et il est toujours impatient de se rendre au travail », a déclaré Lopez dans un communiqué. «Pour un législateur d’État avec de jeunes enfants comme moi, il a été un partenaire fantastique au niveau fédéral, dirigeant les efforts en matière de santé mentale, luttant contre l’épidémie d’opioïdes et fournissant des millions de dollars de financement à nos communautés. Il défendra les intérêts particuliers et sera toujours un ardent défenseur des droits des femmes. Je suis fier de l’appeler un ami, un collègue, et je serais encore plus fier de l’appeler sénateur américain.

Les soutiens nationaux comprennent : les représentants Ted Lieu (Démocrate de Californie), Chris Pappas (DN.H.), Lori Trahan (Démocrate du Mass.) et Debbie Wasserman-Schultz (Démocrate de Floride).

Dominguez prend la route avec une proposition fiscale pour mettre fin à la pauvreté des enfants

Juan Dominguez, un autre démocrate qui s’est officiellement porté candidat à l’investiture démocrate au Sénat américain, donne le coup d’envoi d’une tournée d’écoute en RV au cours de laquelle il mettra en avant sa proposition d’imposer un impôt sur la fortune pour mettre fin à la faim et à la pauvreté des enfants.

Dominguez, un résident du comté d’Anne Arundel, entame cette semaine sa tournée dans tout l’État dans les comtés de Garrett et Allegany.

« Les électeurs ont besoin de solutions face à la flambée des coûts, à la stagnation des salaires, aux soins de santé inabordables et bien plus encore », a déclaré Dominguez dans un communiqué. «Mon plan augmentera les familles de travailleurs avec un impôt sur la fortune sur les actifs et les fiducies de plus de 10 millions de dollars et versera un dividende Robinhood End Poverty de 1 000 dollars par mois – un réinvestissement attendu depuis longtemps et dont nous devons avoir lieu au cours de l’année prochaine, et non dans cinq à dix ans. Ce plan audacieux mettra fin une fois pour toutes à la faim et à la pauvreté des enfants telles que nous les connaissons dans le pays le plus riche du monde.

Le président par intérim du Parti démocrate fait la promotion d’une collecte de fonds

Dans ce qu’Everett Browning a appelé « l’un de ses premiers actes » en tant que président par intérim du Parti démocrate de l’État, il a invité les membres du parti à une réception « Après-midi d’élégance » le 28 octobre à Potomac.

L’événement sera dirigé par le gouverneur Wes Moore et le lieutenant-gouverneur Aruna Miller.

« Après la victoire historique du gouverneur en 2022, devenant ainsi le premier gouverneur afro-américain de l’État et seulement le troisième élu dans l’histoire de notre pays, nous disposons désormais d’un exécutif haut placé qui servira l’État avec une véritable intégrité et un véritable caractère », a écrit Browning. « Nous ne laisserons personne de côté sous la direction du gouverneur Moore et nous devons garantir que son administration et le Parti disposent des ressources nécessaires pour agir rapidement et avec audace. »

Les prix catalogue des billets variaient entre 500 $ et un forfait de 10 000 $.

« Tout le soutien recueilli pour cet événement bénéficiera au Parti démocrate du Maryland, qui est la seule organisation de l’État entièrement consacrée 365 jours par an à la construction d’un succès à long terme pour les démocrates ! Browning a écrit.

Browning succède à l’ancienne présidente Yvette Lewis, qui l’a servie le dernier jour du 6 octobre.

Ancienne chanteuse d’opéra, le premier mandat de Lewis à la tête du parti s’est étendu de 2011 à 2015. Elle a repris ce rôle en décembre 2019 après la démission de Maya Rockeymoore Cummings, qui a démissionné après un an de travail pour se présenter au Congrès.

