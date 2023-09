La course au remplacement de Dianne Feinstein est sur le point de devenir encore plus coûteuse

Newsom a promis de nommer un intérimaire qui ne sera pas candidat à l’élection, et deux candidats disposent déjà de comptes bancaires à huit chiffres : les représentants démocrates. Adam Schiff et Katie Porterqui pourront désormais retourner vers leurs plus gros donateurs pour plus d’argent.

Schiff comptait 495 personnes qui avaient déjà donné le maximum de 6 600 $ à mi-année, selon une analyse de POLITICO ; pour Porter, qui dépend davantage de petits donateurs, ce nombre était de 47.





S’ils ouvraient tous à nouveau leur chéquier pour donner le nouveau montant maximum, cela signifierait plus de 3,2 millions de dollars supplémentaires collectés par Schiff et un montant plus modeste de 310 000 dollars pour Porter.

L’élection spéciale aura presque certainement lieu en même temps que l’élection pour la totalité du mandat du Sénat. Cela signifie que les électeurs participant au « Super Tuesday » primaire de l’État en mars prochain voteront deux fois pour le Sénat : une fois lors de l’élection spéciale et une fois lors de la course régulière.

Et puis en novembre, ils recommenceront, en choisissant entre les deux premiers des deux courses primaires. Le vainqueur de l’élection spéciale prendra probablement ses fonctions en novembre 2024 – et si le même candidat remporte les deux courses, il aura une longueur d’avance en termes d’ancienneté au Sénat sur les autres membres de sa classe qui seront élus pour la première fois l’année prochaine.

Les électeurs californiens devraient être quelque peu habitués à cela, car c’est exactement ce qui s’est passé l’année dernière. Lorsque Kamala Harris a démissionné du Sénat deux jours avant son investiture au poste de vice-présidente en janvier 2021, Newsom a nommé Alex Padilla pour la remplacer.

Padilla a ensuite dû se présenter à deux élections distinctes, à la fois aux primaires de juin et aux élections générales de novembre : une élection spéciale pour terminer les derniers mois du mandat de Harris et le début du nouveau mandat qui a débuté en janvier dernier. (Il a gagné les deux facilement.)

L’État le plus peuplé du pays est déjà connu pour ses élections coûteuses, notamment une série de candidats autofinancés qui ont déboursé des millions de leur propre argent dans des campagnes pour la plupart infructueuses à des postes à l’échelle de l’État, comme Meg Whitman, Al Checchi et Steve Westly. Mais la course au Sénat de l’année prochaine pour remplacer Feinstein – qui avait déjà annoncé sa retraite – pourrait battre des records.

Schiff et Porter se sont déjà imposés comme de prodigieux collecteurs de fonds : au 30 juin, Schiff disposait d’une énorme somme de 29,8 millions de dollars, soit 19 millions de dollars de plus que tout autre candidat au Sénat, y compris les titulaires, qui devrait figurer sur le bulletin de vote dans n’importe quel État en 2024. .

Porter, quant à lui, disposait de 10,4 millions de dollars en banque à la fin du mois de juin, derrière Schiff et trois sénateurs en exercice… Krysten Cinéma (I-Arizona), Jon Testeur (D-Mont.) et Joe Manchin (DW.Va.).

Schiff et Porter avaient tous deux une longueur d’avance sur l’autre membre démocrate du Congrès en lice pour le siège, Rep. Barbara Lee, qui disposait de 1,4 million de dollars. Un quatrième démocrate, l’ancienne cadre de Google, Lexi Reese, a terminé le mois de juin avec 625 000 $ de liquidités, dont une partie autofinancée.

Lee et ses alliés ont déjà déploré le gouffre financier. Les alliés du député de longue date d’Oakland ont mis en place un super PAC, She Speaks for Me, qui avait collecté 1,5 million de dollars à mi-année.

Comme tous les super PAC, le groupe pro-Lee peut collecter des fonds illimités – une tentative pour l’aider à combler l’écart avec les campagnes de Schiff et Porter, qui sont soumises aux limites de contribution définies dans la loi fédérale sur le financement des campagnes.

Ces limites sont fixées à chaque cycle par la Commission électorale fédérale ; pour 2024, les candidats peuvent récolter 3 300 $ par élection provenant de donateurs individuels. Cela signifie qu’un candidat qui remporte une primaire – ou, en Californie, termine aux deux premières places de la primaire multipartite – peut collecter un maximum de 6 600 $ par donateur, soit 3 300 $ chacun pour la primaire et la générale. (Les candidats peuvent accepter jusqu’à ce total pendant la primaire, mais ne peuvent toucher l’argent des élections générales qu’après la primaire.)

Mais maintenant, il y aura deux élections spéciales supplémentaires dès que Newsom publiera une proclamation fixant ces dates. Cela signifie que les donateurs individuels peuvent donner 3 300 $ supplémentaires pour la primaire spéciale et 3 300 $ supplémentaires pour les élections générales spéciales.

Les sondages donnent actuellement l’avantage à Schiff et Porter en début de primaire. UN Sondage IGS de Berkeley menée le mois dernier a trouvé Schiff (20 %) et Porter (17 %) devant Lee (7 %) et deux candidats républicains, l’ancien joueur de premier but des Dodgers et Padres Steve Garvey (7 %) et l’homme d’affaires James Bradley (7 %).

Les candidats devront tous mettre à jour le total de leur collecte de fonds le 15 octobre, rapports qui couvriront le troisième trimestre, qui se termine samedi. Les super PAC comme celui de Lee n’auront pas à déposer une nouvelle demande auprès de la Commission électorale fédérale avant la fin janvier prochain, jusqu’à ce qu’ils effectuent une dépense indépendante, comme la publicité à la télévision ou à la radio.