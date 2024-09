La course au Montana se résume à une question de confiance ; les commentaires racistes de Tim Sheehy montrent qu’on ne peut pas lui faire confiance

Le candidat sénatorial républicain Tim Sheehy a été filmé en train de faire des commentaires réalistes sur les Amérindiens. (Photo/Montana Free Press)

Avis. La confiance est primordiale dans le pays indien.

En matière de gouvernance, la confiance est une vertu qui doit exister entre les dirigeants tribaux élus et les élus non autochtones. Les dirigeants tribaux, qui représentent leurs nations souveraines lors des réunions et des négociations, doivent entretenir des relations de confiance avec les élus non autochtones dans tous les domaines du gouvernement fédéral, étatique et local. Les dirigeants tribaux doivent interagir avec eux dans leurs efforts pour améliorer la vie de leurs communautés tribales respectives.

Les dirigeants tribaux comprennent parfaitement qu’ils doivent travailler de manière non partisane pour faire progresser leurs communautés tribales. Les Amérindiens sont confrontés en permanence à de nombreux problèmes qui ont un impact sur leurs communautés tribales : disparités en matière de santé, besoins en matière de logement, faible niveau d’éducation, besoin de plus d’emplois et de plus de haut débit.

Au-delà de certains besoins fondamentaux de la vie, il est nécessaire d’augmenter les revenus des forces de l’ordre dans les pays indiens pour lutter contre les disparitions et les assassinats de parents autochtones (MMIR) et le flux de drogues illégales dans les communautés tribales.

Pour obtenir le soutien du pouvoir exécutif, ils doivent travailler dans un esprit de confiance. Cet esprit doit se transmettre au Congrès et aux assemblées législatives des États pour faire passer les lois nécessaires.

Cela m’amène à la récente découverte d’un candidat au Sénat américain faisant des commentaires désobligeants et manifestement racistes à l’égard des Amérindiens.

Tim Sheehy, candidat républicain au Sénat américain dans le Montana, a été filmé en train de tenir des propos racistes désobligeants à l’encontre des Amérindiens. Dans les extraits audio, il décrit les membres de la tribu Crow comme étant ivres à 8 heures du matin et lui jetant des canettes de bière pendant un défilé.

Le l’histoire a éclaté récemment quand Actualités de Char-Koostala publication d’information officielle de la réserve indienne Flathead, a publié un article qui contient l’audio du sénateur républicain du Montana, Tim Sheehy, faisant des commentaires désobligeants.

Sheehy aurait été enregistré lors d’événements non autochtones, notamment une collecte de fonds où il se sentait apparemment à l’aise pour faire de tels commentaires racistes, comme si les Amérindiens étaient de la chair à humour.

Lorsque la nouvelle des propos de Sheehy a éclaté, il a suscité la colère des Amérindiens de tout le pays indien. Jeudi, le Congrès national des Indiens d’Amérique a dénoncé les propos racistes de Sheehy.

« De telles déclarations blessantes n’ont pas leur place dans le discours public, en particulier de la part de ceux qui briguent des fonctions électives. Ces commentaires désobligeants sont un rappel brutal du racisme persistant auquel les communautés autochtones continuent d’être confrontées », a déclaré le NCAI dans son communiqué. « Nous attendons de nos dirigeants élus et de ceux qui briguent des fonctions publiques qu’ils respectent les normes les plus élevées de respect et d’intégrité, en particulier lorsqu’ils discutent de communautés historiquement marginalisées. »

Le Conseil des chefs tribaux des Rocheuses a réagi avec colère aux commentaires de Sheehy et a demandé des excuses.

« Les Crows ne sont pas votre sujet de plaisanterie. Les Amérindiens ne sont pas votre sujet de plaisanterie », a déclaré Bryce Kirk, président du conseil, dans le communiqué. « Vos propos étaient inutilement blessants et malheureusement un peu trop proches de la haine. »

Le Rocky Mountain Tribal Leaders Council, qui représente les dirigeants de toutes les tribus du Montana et du Wyoming, a exigé que Sheehy s’excuse publiquement.

« Il ne peut pas comprendre le chemin que nous avons parcouru », a déclaré Thomas Rodgers, porte-parole du conseil et membre inscrit de la tribu des Blackfeet.

« Il ne peut pas comprendre. Il faut le vivre au quotidien. Il faut en faire l’expérience. »

Ce qui est incroyable chez Sheehy, c’est qu’il élève du bétail dans la nation Crow et qu’il s’est lié d’amitié avec certains membres de la tribu. En fait, il leur sourit au visage, mais se sent à l’aise avec les non-autochtones pour faire des blagues sur les Crow, comme s’ils étaient des citoyens de seconde zone.

Ce comportement montre que Sheehy n’est pas digne de confiance.

Pour emprunter une citation de la regrettée grande poétesse Maya Angelou, qui a dit « quand quelqu’un vous montre qui il est, croyez-le la première fois », les Amérindiens doivent tenir compte de la réel Tim Sheehy, ce n’est pas celui qui se présente et leur sourit. On ne peut pas lui faire confiance et il ne mérite certainement pas le respect des Amérindiens.

Outre les commentaires racistes de Sheehy sur les Amérindiens, il est dépeint comme un ancien Navy Seal et un millionnaire qui œuvrera dans le meilleur intérêt du Montana.

Il a été choisi par le sénateur républicain Stephen Daines pour se présenter contre le sénateur américain du Montana, Jon Tester, un démocrate qui siège à la commission sénatoriale des affaires indiennes.

Daines est un homme très partisan. Lorsqu’il était membre de la Chambre des représentants, il a voté contre la réautorisation de la loi sur la violence contre les femmes, qui contenait une disposition tribale. Lors de la confirmation de Deb Haaland (Laguna Pueblo) au poste de secrétaire du département de l’Intérieur des États-Unis, Daines a été l’un des plus farouches opposants à sa nomination. Il a qualifié Haaland de radicale.

Cette année, Daines a mis un bloc procédural sur la candidate de Biden au poste de juge du district fédéral pour l’est du Montana, Danna Jackson. Jackson est une descendante de Kootenai qui a grandi dans le Montana, dans la réserve de Flathead.

Dans le cas de Sheehy, Daines a choisi un homme qui se présente comme un homme d’affaires prospère, mais qui a perdu 77 millions de dollars à son entreprise et qui est actuellement poursuivi par ses anciens employés pour avoir prétendument réduit leur salaire tout en se versant des bonus de plusieurs millions de dollars.

Sheehy est soutenu par l’ancien président Donald Trump, qui devrait remporter le Montana, un État traditionnellement républicain. Sheehy se présente dans le sillage de Trump, ce qui lui permet de conserver une avance dans les sondages.

Même en présentant des excuses aux Amérindiens, le facteur de confiance serait presque impossible à atteindre si Sheehy était élu au Sénat.

Les Amérindiens comme les non-Amérindiens doivent regarder bien au-delà du « R » sur le bulletin de vote pour trouver quelqu’un qui a fait ses preuves en travaillant au nom du peuple du Montana et certainement pour le pays indien.

On peut faire confiance à Tester, pas à Sheehy.

Thayék gde nwéndëmen – Nous sommes tous liés.

À propos de l’auteur : « Levi \ »Calm Before the Storm\ » Rickert (Prairie Band Potawatomi Nation) est le fondateur, éditeur et rédacteur en chef de Native News Online. Rickert a reçu le prix de la meilleure chronique 2021 Native Media Award pour la catégorie imprimé/en ligne décerné par la Native American Journalists Association. Il siège au conseil consultatif de la Multicultural Media Correspondents Association. Il peut être contacté à l’adresse [email protected]. »

Contact : [email protected]